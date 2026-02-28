ETV Bharat / business

প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনায় চালের 'সুরক্ষামূলক পুষ্টি' যোগের প্রক্রিয়া স্থগিত করল কেন্দ্র

বিভিন্ন কৃষি-জলবায়ু সংরক্ষণের পরিস্থিতিতে 'ফোর্টিফাইড রাইস কার্নেল এবং ফোর্টিফাইড রাইস-এর শেলফ লাইফ' মূল্যায়ন করে আইআইটি খড়গপুরের গবেষণার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

PMGKAY Rice Fortification
প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনায় চালের 'সুরক্ষামূলক পুষ্টি' যোগের প্রক্রিয়া স্থগিত করল কেন্দ্র (প্রতীকী ছবি: ইটিভি ভারত)
February 28, 2026

নয়াদিল্লি, 28 ফেব্রুয়ারি: বিভিন্ন কৃষি-জলবায়ু সংরক্ষণের পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে আইআইটি খড়গপুরের গবেষণার ভিত্তিতে PMGKAY-এর আওতায় চালের ফোর্টিফাইডেশন সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়েছে। একটি সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, দীর্ঘস্থায়ী সংরক্ষণের সময় পুষ্টির অবক্ষয়ের উদ্বেগের কারণে সরকার প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনা (PMGKAY) এবং সংশ্লিষ্ট কল্যাণ প্রকল্পের অধীনে সরবরাহ করা চালের ফোর্টিফাইডেশন সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়েছে।

দেশের বিভিন্ন কৃষি-জলবায়ু অঞ্চলে প্রকৃত সংরক্ষণের পরিস্থিতিতে ফোর্টিফাইড রাইস কার্নেলস (FRK) এবং ফোর্টিফাইড রাইস (FR) এর শেলফ লাইফ মূল্যায়নের জন্য IIT খড়গপুরকে দেওয়া একটি গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

গবেষণার উপসংহারে বলা হয়েছে যে, আর্দ্রতার পরিমাণ, লংরক্ষণের অবস্থা, তাপমাত্রা, আপেক্ষিক আর্দ্রতা এবং প্যাকেজিং উপাদানের মতো বিষয়গুলি ফোর্টিফাইড রাইস কার্নেল (FRK) এবং ফোর্টিফাইড রাইস (FR)-এর স্থায়িত্ব এবং গুণমানকে গুরুতরভাবে প্রভাবিত করে।

প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছে যে, দীর্ঘায়িত সংরক্ষণ এবং ঘন ঘন পরিবহণ এই বিশেষ চালের পুষ্টিগুণ হ্রাস করে, যার ফলে এটি দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। ফলস্বরূপ, চালের গুণমান প্রত্যাশা অনুযায়ী দীর্ঘস্থায়ী হয় না এবং মানুষকে এটি যে পুষ্টিকর সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছিল তা থেকে সম্পূর্ণরূপে উপকৃত হতে পারে না।

চালের বার্ষিক সংগ্রহ এবং ব্যবহারের কারণে, রেশনের চাল প্রায়শই দুই থেকে তিন বছর ধরে সরকারি গুদামে সংরক্ষণ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনা এবং অন্যান্য সরকারি প্রকল্পের জন্য বছরে 37.2 মিলিয়ন টন চালের প্রয়োজন হয়। সরকারি মজুদে মোট প্রাপ্যতা 67.4 মিলিয়ন টন বলে অনুমান করা হচ্ছে, যার মধ্যে 2025-26 অর্থবছরের খরিফ ফসলও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

খাদ্য মন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, "এই তথ্যের ভিত্তিতে, চালের 'সুরক্ষামূলক পুষ্টি' যোগ সাময়িকভাবে স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 'সুরক্ষামূলক পুষ্টি' যুক্ত চাল সরবরাহের আরও শক্তিশালী এবং দক্ষ পদ্ধতি তৈরি এবং বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত এই স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে।"

খাদ্য মন্ত্রক বিবৃতিতে বলেছে, "চালের ফোর্টিফাইডেশন সাময়িকভাবে বন্ধ করার এই সিদ্ধান্তের ফলে মানুষের জন্য উপলব্ধ রেশনের চালের পরিমাণ কোনও রকম হ্রাস পাবে না। এটি সরকারি রেশন দোকান, অঙ্গনওয়াড়ি পরিষেবা বা স্কুলগুলিতে প্রদত্ত মধ্যাহ্নভোজের উপর কোনও প্রভাব ফেলবে না।"

