অর্থনৈতিক সমীক্ষা দৃঢ় বৃদ্ধির প্রতিফলন, বিকশিত ভারতের রূপরেখা তুলে ধরে: প্রধানমন্ত্রী মোদি
প্রধানমন্ত্রী মোদি জানান, এই সমীক্ষাটি উৎপাদন খাতকে শক্তিশালী করা, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং একটি উন্নত ভারত হওয়ার দিকে যাত্রাকে ত্বরান্বিত করার একটি রূপরেখাও তুলে ধরেছে।
Published : January 29, 2026 at 8:34 PM IST
নয়াদিল্লি, 29 জানুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বৃহস্পতিবার বলেছেন যে, অর্থনৈতিক সমীক্ষায় শক্তিশালী সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভিত্তি, দৃঢ় বৃদ্ধির গতি এবং জাতি গঠনে উদ্ভাবন, উদ্যোক্তা ও পরিকাঠামোর ক্রমবর্ধমান ভূমিকার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।
মোদি আরও বলেন, সংসদে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের পেশ করা এই সমীক্ষায় কৃষক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, যুব কর্মসংস্থান এবং সামাজিক কল্যাণের ওপর বিশেষ মনোযোগ দিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।
সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ করা একটি পোস্টে তিনি বলেন, "আজ পেশ করা অর্থনৈতিক সমীক্ষাটি ভারতের সংস্কার যাত্রার একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরেছে, যা বিশ্বের একটি সামগ্রিক চ্যালেঞ্জিং পরিবেশে স্থিতিশীল অগ্রগতির প্রতিফলন। এটি শক্তিশালী সমষ্টিগত অর্থনৈতিক ভিত্তি, দৃঢ় বৃদ্ধির গতি এবং দেশ গড়ার ক্ষেত্রে উদ্ভাবন, উদ্যোক্তা ও পরিকাঠামোর ক্রমবর্ধমান ভূমিকাকে তুলে ধরেছে।"
প্রধানমন্ত্রী মোদি জানান, এই সমীক্ষাটি উৎপাদন খাতকে শক্তিশালী করা, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং একটি উন্নত ভারত হওয়ার দিকে আমাদের যাত্রাকে ত্বরান্বিত করার জন্য একটি রূপরেখাও তুলে ধরেছে। তিনি বলেন, "এই সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত অন্তর্দৃষ্টিগুলি তথ্যভিত্তিক নীতি নির্ধারণে পথ দেখাবে এবং ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা জোরদার করবে।"
বৃহস্পতিবার সংসদে উপস্থাপিত 'অর্থনৈতিক সমীক্ষা 2025-26'-এ পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে যে, এপ্রিল মাসে শুরু হতে যাওয়া অর্থবছরে ভারতের অর্থনীতি 6.8 শতাংশ থেকে 7.2 শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে, যা বাণিজ্য ঝুঁকি এবং বিশ্বজুড়ে চলা অস্থিরতা সত্ত্বেও বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতি হিসেবে ভারতের অবস্থানকে পুনঃনিশ্চিত করেছে।
জাতীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়ের হিসাব অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরে ভারতীয় অর্থনীতি 7.4 শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা টানা চতুর্থ বছরের মতো ভারতকে বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতির দেশের মর্যাদায় আরও সুসংহত করেছে। এই সমীক্ষায় দেশের সম্ভাব্য বৃদ্ধির পূর্বাভাসও তিন বছর আগের 6.5 শতাংশের অনুমান থেকে বাড়িয়ে 7 শতাংশ করা হয়েছে।
অর্থনৈতিক সমীক্ষা আগামী অর্থবছরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিগত অগ্রাধিকারের একটি আভাস দেয়। বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তার মধ্যে, এই সমীক্ষা বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন করার পাশাপাশি ভবিষ্যতের নীতি এবং ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা গঠনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
অর্থনৈতিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতি এবং জিএসটি হারের ইতিবাচক প্রভাবে অদূর ভবিষ্যতে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকার বিশ্বাস করে, এটি মূল্যবৃদ্ধির চাপ কমিয়ে আনবে এবং দেশের সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দেবে।