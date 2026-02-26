মোদি-নেতানিয়াহুর বৈঠকে বড় সিদ্ধান্ত: শীঘ্রই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি হবে ভারত-ইজরায়েলের

মোদি-নেতানিয়াহুর বৈঠকে বড় সিদ্ধান্ত: শীঘ্রই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি হবে ভারত-ইজরায়েলের
প্রধানমন্ত্রী মোদি ইজরায়েল সম্পর্কে একটি বড় ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, দু'দেশের মধ্যে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে, শীঘ্রই এটি চূড়ান্ত হতে পারে।
Published : February 26, 2026 at 8:23 PM IST
জেরুজালেম, 26 ফেব্রুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইজরায়েল সফরে আছেন এবং সেখান থেকে তিনি দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও জোরদার করার জন্য একটি বড় ঘোষণা করেছেন। ইজরায়েলকে সম্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী মোদি জানান যে, ইজরায়েল এবং ভারতের মধ্যে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, দুটি দেশ শীঘ্রই এটি চূড়ান্ত করতে পারে।
প্রধানমন্ত্রী মোদির ঘোষণার মাত্র কয়েকদিন আগে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল। দুই দেশের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত প্রথম দফার বৈঠক 23 ফেব্রুয়ারি শুরু হয়েছিল। 26 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলা এই বৈঠকে উভয় দেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন। ধারণা করা হচ্ছে যে, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে শীঘ্রই দুই দেশ একমত হতে পারে।
আজ প্রধানমন্ত্রী মোদির ইজরায়েল সফরের শেষ দিন । এই সফরের প্রাথমিক লক্ষ্য হল আরও কৌশলগত এবং বহুমুখী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উপর জোর দেওয়া, পাশাপাশি প্রতিরক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বাণিজ্য, কৃষি এবং জল ব্যবস্থাপনার মতো ক্ষেত্রগুলিকে শক্তিশালী করা।
ভারত ও ইজরায়েলের মধ্যে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা নতুন নয়। এই আলোচনাগুলি আগেও হয়েছিল, কিন্তু 2021 সালে তা স্থগিত হয়ে যায় । তবে, আলোচনা ফের শুরু হয়েছে এবং মনে করা হচ্ছে যে শীঘ্রই এগুলি সম্পন্ন হবে। এটি লক্ষণীয় যে ভারত ও ইজরায়েলের মধ্যে বাণিজ্য মূলত হীরা, রাসায়নিক, ইলেকট্রনিক্স, কৃষি পণ্য, প্রযুক্তি-ভিত্তিক পণ্য এবং যন্ত্রপাতির সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে, এই বাণিজ্য চুক্তি দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যকে ত্বরান্বিত করতে পারে। তদুপরি, ভারত ও ইজরায়েলের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার প্রসারিত হতে পারে।
আজ প্রধানমন্ত্রী মোদির ইজরায়েল সফরের শেষ দিন। সফরের দ্বিতীয় দিনে, মোদি প্রথমে জেরুজালেমে হলোকাস্ট স্মারক 'ইয়াদ ভাশেম' পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি হিটলারের আমলে নিহত 60 লক্ষ ইহুদির প্রতি শ্রদ্ধা জানান।
এরপর তিনি ইজরায়েলের প্রসিডেন্ট আইজ্যাক হার্জোগের সঙ্গে দেখা করেন। আইজ্যাক মন্তব্য করেন যে ভারতের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি বিশ্বব্যাপী দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি ইজরায়েলের প্রসিডেন্টকে ভারত সফরের আমন্ত্রণও জানান।
দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু একটি যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করেন। বৈঠকে ঘোষণা করা হয় যে ভারতের ইউপিআই পেমেন্ট সিস্টেম এখন ইজরায়েলেও উপলব্ধ হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদি জানান যে,, ভারত শীঘ্রই ইজরায়েলের সঙ্গে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) স্বাক্ষর করবে।
বুধবার প্রধানমন্ত্রী মোদি ইজরায়েলে পৌঁছান। নেতানিয়াহু এবং তাঁর স্ত্রী সারা বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান। এরপর প্রধানমন্ত্রী মোদি ইজরায়েলের সংসদ, নেসেটে ভাষণ দেন। প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নেসেটে ভাষণ দেন মোদি। প্রধানমন্ত্রী মোদির এই দ্বিতীয় ইজরায়েল সফর দুই দেশের সম্পর্ককে বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নীত করেছে বলে মনে করছেন কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা ৷