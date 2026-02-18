ETV Bharat / business

লক্ষ্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় প্রতিভা তৈরি, OpenAI অংশীদারিত্বে আইআইটি দিল্লি-আইআইএম আমেদাবাদ

দিল্লিতে AI ইমপ্যাক্ট সামিটে প্রযুক্তি-চালিত অর্থনীতির জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-প্রস্তুত প্রতিভা তৈরির লক্ষ্যে OpenAI শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে অংশীদারিত্বের ঘোষণা করেছে।

OpenAI
OpenAI অংশীদারিত্বে আইআইটি দিল্লি-আইআইএম আমেদাবাদ (ছবি: আইএএনএস)
By PTI

Published : February 18, 2026 at 4:34 PM IST

নয়াদিল্লি, 18 ফেব্রুয়ারি: বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গুগল এবং এর মূল কোম্পানি অ্যালফাবেট ইনকর্পোরেটেডের সিইও সুন্দর পিচাইয়ের সঙ্গে একটি বৈঠক করেছেন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় ভারত কী কাজ করছে এবং প্রযুক্তি জায়ান্ট কীভাবে এই ক্ষেত্রে ভারতীয় পড়ুয়া এবং পেশাদারদের সঙ্গে কাজ করতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। গুগল সিইও পিচাই এখানে ভারত মণ্ডপমে একটি এক্সপোর পাশাপাশি এখানে চলা ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট-এ যোগ দিতে এসেছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "দিল্লিতে AI ইমপ্যাক্ট সামিটের ফাঁকে সুন্দর পিচাইয়ের সঙ্গে দেখা করে আনন্দিত হলাম। ভারত AI-তে কী কাজ করছে এবং গুগল কীভাবে আমাদের প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রী এবং এই ক্ষেত্রে পেশাদারদের সঙ্গে কাজ করতে পারে, সে সম্পর্কে কথা বলেছি।"

দিল্লিতে AI ইমপ্যাক্ট সামিটে প্রযুক্তি-চালিত অর্থনীতির জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-প্রস্তুত প্রতিভা তৈরির লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য, ইঞ্জিনিয়ারিং, সৃজনশীল এবং বহু-বিষয়ক শিক্ষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বুধবার OpenAI শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে অংশীদারিত্বের ঘোষণা করেছে।

অংশীদারিত্বের প্রথম দলটিতে রয়েছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি দিল্লি, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট আমেদাবাদ, অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস নিউ দিল্লি, মণিপাল অ্যাকাডেমি অফ হায়ার এডুকেশন, ইউনিভার্সিটি অফ পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড এনার্জি স্টাডিজ (ইউপিইএস) এবং পার্ল অ্যাকাডেমি৷ এক বিবৃতিতে আজ একথা জানিয়েছে OpenAI।

এই উদ্যোগটি আগামী এক বছর ধরে 1 লক্ষেরও বেশি শিক্ষার্থী, প্রশিক্ষক এবং কর্মীদের সহায়তা করবে ৷ এআই সরঞ্জামগুলির মৌলিক অ্যাক্সেসের বাইরে গিয়ে এর দায়িত্বশীল ব্যবহার এবং অ্যাকাডেমিক সততার উপর ভিত্তি করে ক্যাম্পাসজুড়ে একত্রীকরণের দিকে এগিয়ে যাবে।

OpenAI India-এর শিক্ষা বিভাগীয় প্রধান রাঘব গুপ্তা বলেন, "ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত এমন প্রজন্ম গড়ে তোলার জন্য AI সাক্ষরতা অপরিহার্য। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, 2023 সালের মধ্যে, আজ যে মূল দক্ষতাগুলির জন্য কর্মীদের উপর নির্ভর করা হয়, তার প্রায় 40 শতাংশই পরিবর্তিত হবে, যা মূলত AI দ্বারা পরিচালিত হবে।"

তিনি বলেন, "তবুও, AI সরঞ্জামগুলি কী করতে পারে এবং মানুষ কীভাবে সেগুলি ব্যবহার করছে তার মধ্যে একটি ব্যবধান রয়ে গিয়েছে। এই ব্যবধান দূর করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল পরিকাঠামোতে AI টুল, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা অন্তর্ভুক্ত করে, তারা শিক্ষার্থীদের AI-ভিত্তিক বিশ্বে উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা দিয়ে সাজিয়ে তুলতে পারে ।"

এই সহযোগিতার মধ্যে থাকবে এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড চ্যাটজিপিটি এডু অ্যাক্সেস, স্ট্রাকচার্ড অনবোর্ডিং, শৃঙ্খলা-নির্দিষ্ট বাস্তবায়ন নির্দেশিকা এবং প্রাতিষ্ঠানিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ দায়িত্বশীল-ব্যবহার কাঠামো।

এআই সাবলীলতাকে উন্নত বিশ্লেষণ, কোডিং, সিমুলেশন এবং এআই-সহায়তাপ্রাপ্ত গবেষণার মতো মূল অ্যাকাডেমিক কর্মপ্রবাহে একত্রীত করা হবে। ওপেনএআই হ্যাকাথন, বিল্ড ডে এবং ইন্ডাস্ট্রি ডেগুলিকে স্টার্টআপ এবং এন্টারপ্রাইজগুলির সঙ্গে ক্যাম্পাস উদ্ভাবনের সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করবে।

এছাড়াও, আইআইএম আমেদাবাদ এবং মণিপাল অ্যাকাডেমি অফ হায়ার এডুকেশন ব্যবসা এবং বহুবিষয়ক প্রোগ্রামের মধ্যে স্ট্রাকচার্ড এআই সক্ষমতার পথগুলিকে আনুষ্ঠানিকভাবে রূপ দেওয়ার জন্য ওপেনএআই সার্টিফিকেশন-এর ব্যবস্থা করবে।

আইআইটি দিল্লিতে, এই অংশীদারিত্ব ইঞ্জিনিয়ারিং-ভিত্তিক উদ্ভাবন এবং উন্নত গবেষণায় বাড়তি গুরুত্ব দেবে, যার মধ্যে রয়েছে সম্ভাব্য ক্যাম্পাসজুড়ে চ্যাটজিপিটি শিক্ষার সুযোগ, প্রশিক্ষকদের ব্রিফিং এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যা ও তার সমাধান এবং সিস্টেম ডিজাইনে জেনারেটিভ এআই সরঞ্জামগুলিকে একত্রীত করা। দিল্লির এইমসের সঙ্গে, OpenAI চিকিৎসা শিক্ষা এবং ক্লিনিকাল প্রশিক্ষণে প্রয়োগকৃত AI ব্যবহারের সুযোগ তৈরির চেষ্টা করবে, যার মধ্যে মেডিক্যাল শিক্ষা কেন্দ্রে একটি সম্ভাব্য AI কার্যকলাপ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

