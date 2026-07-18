প্লাস্টিকের নোট বাজারে আনছে RBI; পলিমার সাবস্ট্রেট শিটের জন্য বিশ্বব্যাপী টেন্ডার জারি
প্রাথমিক খরচ বেশি হওয়া সত্ত্বেও, প্লাস্টিকের নোট দীর্ঘমেয়াদে ভারতীয় অর্থনীতি এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জন্য অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে।
By ANI
Published : July 18, 2026 at 4:21 PM IST
মুম্বই, 18 জুলাই: ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শীঘ্রই দেশের মুদ্রা ব্যবস্থায় একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে চলেছে যার মাধ্যমে নতুন চকচকে প্লাস্টিকের (পলিমার) নোট চালু করা হবে। এই বড় পরিবর্তনের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটি বিশেষ পাইলট প্রকল্প চালু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।
এই প্রকল্পের অধীনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর নোট প্রিন্টিং শাখা নোট ছাপানোর জন্য অপ্যাসিফাইড পলিমার সাবস্ট্রেট শিটের (প্লাস্টিক নোট তৈরির মূল উপাদান) জন্য একটি বিশ্বব্যাপী টেন্ডারও জারি করেছে। তারা আরও জানিয়েছে যে, অগ্রহপত্রের (EOI) অধীনে দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 18 অগস্ট পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।
প্লাস্টিকের নোট তৈরি করতে কত খরচ হবে?
বর্তমানে, প্লাস্টিক বা পলিমার শিটে একটি নোট ছাপানোর প্রাথমিক খরচ একটি সাধারণ কাগজের নোট তৈরির খরচের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। উদাহরণস্বরূপ, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বর্তমানে কাগজে একটি সাধারণ 10 টাকার নোট ছাপাতে প্রায় 1.01 টাকা খরচ করে। তবে, যখন একই মূল্যের একটি নোট প্লাস্টিকে তৈরি করা হয়, তখন উন্নত সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ পলিমার শিটের কারণে প্রাথমিক ছাপানোর খরচ বেড়ে যায়। অনুমান করা হচ্ছে যে, একটি 10 টাকার প্লাস্টিক নোট ছাপাতে 2 থেকে 6 টাকা খরচ হতে পারে।
প্লাস্টিকের নোট একটি লাভজনক চুক্তি হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে
প্রাথমিক খরচ বেশি হওয়া সত্ত্বেও, প্লাস্টিকের নোট দীর্ঘমেয়াদে ভারতীয় অর্থনীতি এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জন্য অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে। সাধারণ কাগজের নোট খুব দ্রুত ছিঁড়ে যায়, রং ফিকে হয়ে যায় বা ময়লায় নষ্ট হয়ে যায়, যার ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ঘন ঘন সেগুলি বদলাতে হয়। এর তুলনায়, এই নতুন পলিমার নোটগুলি কাগজের নোটের চেয়ে অন্তত তিন থেকে চার গুণ বেশি দিন টিকবে। জল, ঘাম, তেল এবং ময়লা এই নোটগুলির উপর কোনও বিরূপ প্রভাব ফেলবে না, যা প্লাস্টিকের নোটের আয়ু উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দেবে।
নোট বিনিময়ের বিপুল খরচ সাশ্রয়
প্লাস্টিক নোটের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এগুলির গড় আয়ু প্রায় 10 থেকে 15 বছর। এই দীর্ঘস্থায়িত্ব ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে বারবার নতুন নোট ছাপানো এবং পুরোনো, ক্ষতিগ্রস্ত নোট নষ্ট করার ঝামেলা থেকে মুক্তি দেবে। এই নোটগুলি ছাপানো ও রক্ষণাবেক্ষণে প্রতি বছর যে শত শত কোটি টাকা খরচ হয়, তা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে। এর অর্থ হল, এই প্রাথমিক ব্যয়বহুল বিনিয়োগ অগামী বছরগুলিতে জাতীয় কোষাগারের জন্য অত্যন্ত সাশ্রয়ী ও লাভজনক প্রমাণিত হবে।
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পলিমার নোট প্রচলনের প্রস্তুতি ত্বরান্বিত করেছে। আশা করা হচ্ছে, 10-20 টাকার নোটের পাশাপাশি পলিমার নোটও বাজারে আনা হবে। তবে, এগুলি কবে চালু হবে সে বিষয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, 2027 সাল থেকে পুরোদমে প্লাস্টিক নোট চালু হতে পারে।
উল্লেখ্য যে, বিশ্বজুড়ে প্রায় 60টি দেশে পলিমার নোট প্রচলিত আছে। এর প্রচলন প্রথম শুরু হয় অস্ট্রেলিয়ায়, এরপর কানাডা, ব্রিটেন, সিঙ্গাপুর, নিউজিল্যান্ড, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, রোমানিয়া এবং ব্রুনাইয়েও এটি চালু হয়। এখন ভারতেও এটি চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।