প্রতিটি ডিজিটাল লেনদেনের মাধ্যমে পেতে পারেন Gold Coin ! সুযোগ দিচ্ছে পেটিএম

Paytm-এ করা প্রতিটি পেমেন্ট গ্রাহকদের Gold Coin অর্জনে সাহায্য করবে, যা পরে ডিজিটাল সোনায় (প্রকৃত) রূপান্তরিত করা যাবে বলে জানিয়েছে সংস্থা।

Paytm Gold Coins
পেটিএম-এ প্রতিটি ডিজিটাল লেনদেনের মাধ্যমে পেতে পারেন Gold Coin (প্রতীকী ছবি: ইটিভি ভারত)
By ANI

Published : November 5, 2025 at 5:53 PM IST

নয়াদিল্লি, 5 নভেম্বর: ভারতের ডিজিটাল পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম পেটিএম একটি নতুন Gold Coin প্রোগ্রাম চালু করছে। এই প্রোগ্রামের অধীনে, প্রতিদিনের ডিজিটাল পেমেন্ট সোনার মুদ্রায় রূপান্তরিত করা হবে। পেটিএম-এ করা প্রতিটি পেমেন্ট গ্রাহকদের Gold Coin অর্জনে সাহায্য করবে, যা পরে ডিজিটাল সোনায় (প্রকৃত) রূপান্তরিত করা যাবে বলে জানিয়েছে সংস্থা।

উৎসবের মরশুমের ঠিক আগে, সেপ্টেম্বরের শেষে এই নতুন ব্যবস্থা চালু করেছে Paytm। দুর্গাপুজো থেকে দশেরা, দীপাবলি এবং ধনতেরাসের মতো উৎসবে দেশের মানুষ অনেক বেশি সোনা কেনেন। এটি ভারতের একটি পুরানো এবং বিশেষ ঐতিহ্য। Paytm এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, Paytm-এ প্রতিটি লেনদেনের জন্য, মোট লেনদেন মূল্যের 1 শতাংশ মূল্যের সোনার মুদ্রা অর্জন করা যাবে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে। এর মধ্যে রয়েছে দোকানে স্ক্যান করে অর্থ প্রদান, অনলাইন কেনাকাটা, টাকা পাঠানো, রিচার্জ, বিল পেমেন্ট, পুনরাবৃত্ত পেমেন্ট এবং আরও অনেক কিছু। 100টি সোনার মুদ্রা 1 টাকার আসল সোনায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে।

কীভাবে এই সুবিধা পাওয়া যাবে?

UPI, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড এবং নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে করা সমস্ত পেমেন্টে সোনার কয়েন পাওয়া যাবে । পেটিএম আরও জানিয়েছে যে, ক্রেডিট কার্ড এবং RuPay ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে UPI পেমেন্ট করা গ্রাহকরা দ্বিগুণ পরিমাণে সোনার কয়েন পাবেন। পেটিএম বলেছে যে, তাদের সোনার কয়েন স্কিমটি সরকারের স্বনির্ভর ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কোম্পানি বিশ্বাস করে যে, GST থেকে গৃহস্থালী এবং ব্যবসায়িক সঞ্চয়ের টাকা পেটিএম-এ ডিজিটাল সোনায় বিনিয়োগ করা যেতে পারে। এটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতেও অবদান রাখবে।

কীভাবে আরও সোনার কয়েন পাবেন?

পেটিএম ব্যবহারকারীরা ক্রেডিট কার্ড বা RuPay ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে ইউপিআই পেমেন্ট করলে দ্বিগুণ পরিমাণ সোনার কয়েন উপার্জন করতে পারবেন। এই লেনদেনগুলি অন্যান্য পেমেন্টের তুলনায় তাদের বেশি পুরষ্কার দেবে। এটি গ্রাহকদের জন্য একটি বড় সুবিধা। পেটিএমের একজন মুখপাত্র বলেছেন, "ভারতীয় বাড়ি এবং ব্যবসায় সোনা সর্বদা একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এই লঞ্চের মাধ্যমে, আমরা প্রতিটি পেমেন্টকে সোনার কয়েন দিয়ে পুরস্কৃত করছি যা ডিজিটাল সোনায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে। এটি প্রতিদিনের লেনদেনকে স্থায়ী মূল্যে রূপান্তরিত করবে। এই উদ্যোগটি আত্মনির্ভর ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, যেখানে ডিজিটাল পেমেন্ট কেবল ব্যয়কে সহজ করে না বরং সম্পদ সৃষ্টিতেও অবদান রাখে।"

Paytm-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও বিজয় শেখর শর্মা বলেন, "আমরা গুণমানের প্রতি গভীরভাবে যত্নশীল এবং আমাদের লক্ষ্য আমাদের উচ্চ-মানের, বিশ্বস্ত গ্রাহকদের অভিজ্ঞতা উন্নত করা। আমাদের 'গোল্ড কয়েন' লয়্যালটি প্রোগ্রাম এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি এমন একটি পণ্য হিসেবে তৈরি করা হয়েছে যা মানুষ পছন্দ করছে। যাঁরা মিউচুয়াল ফান্ডে যাচ্ছেন না, তাঁদের জন্য সোনায় বিনিয়োগ বেশ পছন্দের বিকল্প হয়ে উঠছে।"

পেটিএম সোনার কয়েনকে আসল সোনায় রূপান্তরের পদ্ধতি

  • প্রথমে, পেটিএম অ্যাপ খুলুন।
  • হোম স্ক্রিনে 'গোল্ড কয়েন' উইজেটে ট্যাপ করুন।
  • লেনদেনের মাধ্যমে অর্জিত আপনার সোনার কয়েনের ব্যালেন্স দেখুন।
  • যখন আপনার ব্যালেন্স 1500 কয়েনে পৌঁছাবে, তখন 'আসল সোনায় রূপান্তর করুন' বিকল্পটি দেখা যাবে।
  • আপনার সোনার কয়েনকে ডিজিটাল সোনায় রূপান্তর করতে এটিতে ট্যাপ করুন।
  • 100 সোনার কয়েন = 1 টাকার ডিজিটাল সোনা পেয়ে যান।

