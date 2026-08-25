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'বিষাক্ত' ধুতুরা বিক্রির জের, অ্যামাজন-বিগবাস্কেট-সুইগি-ইনস্টামার্ট-এর লাইসেন্স সাসপেন্ড

অনলাইনে খাবার-পণ্য় সরবরাহকারী প্ল্যাটফর্ম যেমন অ্যামাজন-বিগবাস্কেট-সুইগি/ইনস্টামার্টে রমরমিয়ে চলছিল ধুতুরা ফল ও বীজ ৷ অভিযোগ পেতেই সরকার এই তিনটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মের লাইসেন্স/রেজিস্ট্রেশন অবিলম্বে স্থগিত করল ৷

DATURA FRUIT SEED SALE ALLEGATIONS
প্রতীকী ছবি (আইএএনএস)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 25, 2026 at 1:54 PM IST

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বেঙ্গালুরু, 25 অগস্ট: বেশ ক'য়েকটি বহুজাতিক অনলাইন গ্রসারি ডেলিভারি অ্যাপে মানুষের খাওয়ার জন্য প্রকাশ্যেই দেদার বিক্রি হচ্ছিল বিষাক্ত ধুতুরা ফল ও বীজ । এমন অভিযোগ বাড়ে বাড়ে আসতেই কড়া পদক্ষেপ করল কর্ণাটক রাজ্য সরকার ৷ ধুতুরা ফল ও বীজ বিক্রির অভিযোগে অ্যামাজ, সুইগির-ইনস্টামার্ট এবং বিগবাস্কেট-সহ বিভিন্ন ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের ফুড লাইসেন্স সাময়িকভাবে স্থগিত করে দিল ডিকে শিবকুমার সরকার।

এছাড়াও, কর্ণাটক সরকার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিক্রেতাদের লাইসেন্স বাতিলের পাশাপাশি অবিলম্বে রেজিস্ট্রেশনও অবিলম্বে স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে। এই নিয়ে সরকার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল আগেই। সেই রিপোর্ট হাতে আসার পরেই সোমবার ফুড লাইসেন্স সাময়িক বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয় কর্ণাটকের ফুড সেফটি অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট ৷ পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত এই স্থগিতাদেশ বলবৎ থাকবে।

বারংবার অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্ত শুরু করে কর্ণাটকের ফুড সেফটি অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট ৷ তদন্তে উঠে আসে একাধিক অনলাইন প্ল্যাটফর্মে রমরমিয়ে বিক্রি হচ্ছে ধুতুরা ফল ও বীজ। কোথাও পণ্যের প্যাকেটে FSSAI লাইসেন্স বা রেজিস্ট্রেশন নম্বরও দেওয়া ছিল। সরকারি ওই বিভাগের কর্মকর্তারা ধুতুরা ফল ও বীজ ভর্তি প্যাকেট খুঁজে পান ৷ তাতে দেখেন খাবাবের লাইসেন্স বা রেজিস্ট্রেশনের বিবরণ দেওয়া ।এমনকী অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিক্রির জন্য পণ্যগুলি সংগ্রহ করে গুদামঘরে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। এরপরই তিনটি সংস্থার প্রতিনিধিদের কর্তৃপক্ষের সামনে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়।

গতকাল ফুড সেফটি অ্যান্ড ড্রাগ কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট (এফএসডিএ)-এর কমিশনার শ্রীনিবাস একটি নির্দেশ জারি করে জানিয়েছেন, তাঁর নজরে এসেছে যে অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ধুতুরা ফল ও বীজ খাবার হিসেবে বিক্রি করা হচ্ছে ৷ সেইসঙ্গে এফএসএসএআই-এর লাইসেন্স ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ ধুতুরার ফল ও বীজ বিষাক্ত এবং তা গ্রহণ করলে মানব স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। খাবার হিসেবে এগুলি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিপণন বা বিতরণ করা জন নিরাপত্তার জন্য একটি মারাত্মক ৷

এদিকে, কর্ণাটকের ফুড সেফটি অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, অ্যামাজন কোনও জবাব দেয়নি। ইনস্টামার্ট নিজেদের বক্তব্য ও প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়ার জন্য আরও কিছুটা সময় চেয়েছে। অন্য দিকে, বিগবাস্কেট জানিয়েছে, তারা অনলাইনে ধুতুরা ফলের বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে। ভবিষ্যতে প্যাকেটের গায়ে 'মানুষের খাওয়ার জন্য নয়' বলে লিখে দেবে তারা ৷

তবে ই-কমার্স সংস্থাগুলির দেওয়া ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়নি কর্ণাটকের খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ। তাদের মতে, ধুতুরার ফল ও বীজ বিষাক্ত এবং মানুষের খাবার হিসেবে এগুলো বিক্রি বা সরবরাহ করা জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

শ্রীনিবাস বলেন, "জনস্বাস্থ্য ও খাদ্য সুরক্ষার উদ্বেগের কথা উল্লেখ করে, এফএসডিএ বিভাগ সংশ্লিষ্ট অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এবং তাদের বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে। খাদ্য সুরক্ষা ও মান আইন, 2006 অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, যথা অ্যামাজন, সুইগি, ইনস্টামার্ট এবং বিগবাস্কেট-কে প্রদত্ত খাবার লাইসেন্স স্থগিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷" পাশাপাশি, মানুষের খাবার হিসেবে ধুতুরা ফল বা বীজ বিক্রির সমস্ত অনলাইন বিজ্ঞাপনও দ্রুত সরিয়ে ফেলতে বলেছে কর্ণাটক সরকার।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ধুতুরা ফল বিষাক্ত। বীজও তাই। এতে অ্যাট্রোপিন, স্কোপোলামিন ও হায়োসিয়ামিন-এর মতো বিষাক্ত অ্যালকালয়েড থাকে। সেগুলি শরীরে গেলে গুরুতর বিষক্রিয়া হতে পারে।

TAGGED:

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