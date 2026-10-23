দ্বিতীয় দিনে জিও প্ল্যাটফর্মের IPO সাবস্ক্রিপশন 5.57 গুণ, রেকর্ডের আশায় সংস্থা

দ্বিতীয় দিনে জিও প্ল্যাটফর্মের IPO সাবস্ক্রিপশন 5.57 গুণ, রেকর্ডের আশায় সংস্থা
JIO Platforms IPO: 23 অক্টোবর আইপিও কেনার শেষ দিন ৷ 26 অক্টোবর শেয়ার বরাদ্দের বিষয় চূড়ান্ত করবে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ৷
Published : October 23, 2026 at 3:53 PM IST
নয়াদিল্লি, 23 অক্টোবর: শুক্রবার, 23 অক্টোবর জিও প্ল্যাটফর্মের আইপিও (IPO)-তে আবেদনের শেষ দিন ৷ রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (RIL)-এর এই সহযোগী সংস্থার আনা আইপিও-তে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে ৷ দ্বিতীয় দিনের তথ্য অনুযায়ী, জিও প্ল্যাটফর্মস লিমিটেডের 30,213 কোটি টাকার আইপিও-তে 3.73 লক্ষ কোটি টাকার দরপত্র (bids) জমা পড়েছে ৷
জিও প্ল্যাটফর্মের আইপিও জিএমপি
জিও প্ল্যাটফর্মস (Jio Platforms)-এর আইপিও সাবস্ক্রিপশন বা আবেদনের প্রক্রিয়া 21 অক্টোবর শুরু হয়েছে ৷ আগামী 26 অক্টোবর শেয়ার বরাদ্দের বিষয়টি চূড়ান্ত হওয়ার কথা রয়েছে ৷ জিও প্ল্যাটফর্মের শেয়ার এনএসই (NSE) এবং বিএসই (BSE)-তে তালিকাভুক্ত হবে ৷ আর এই প্রক্রিয়ায় তালিকাভুক্ত হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ 28 অক্টোবর ৷ এই আইপিও-র জন্য শেয়ার প্রতি সর্বোচ্চ দর 1,065 টাকা থেকে 1119 টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে সংস্থার তরফে ৷
কোটাক মাহিন্দ্রা ক্যাপিটাল কোম্পানি লিমিটেড হল এর বুক রানিং লিড ম্যানেজার এবং কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড হল এই ইস্যুর রেজিস্ট্রার ৷ ইনভেস্টরগেইন-এর তথ্য অনুযায়ী, 23 অক্টোবর সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ জিও প্ল্যাটফর্মের আইপিও জিএমপি (IPO GMP) 240 টাকা হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে ৷ 1119 টাকা সর্বোচ্চ দর বিবেচনা করলে শেয়ারগুলির দর 1359 টাকা হিসাবে তালিকাভুক্ত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে, যা 21.45 শতাংশ মুনাফার ইঙ্গিত দিচ্ছে ৷
জিও আইপিও সাবস্ক্রিপশন
জিও-র আইপিও সাবস্ক্রিপশনের অফারটি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে ৷ যার ফলে সাবস্ক্রিপশন সংখ্যা প্রস্তাবিত শেয়ারের 5.57 গুণ বেশি হয়েছে ৷ পাশাপাশি প্রধান বিনিয়োগকারীদের তরফেও ব্যাপক চাহিদা দেখা গিয়েছে ৷
সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, জিও প্ল্যাটফর্মের IPO-তে 5.57 গুণ বেশি সাবস্ক্রিপশন করা হয়েছে ৷ যেখানে 19.75 কোটি শেয়ার বিক্রির প্রস্তাবের নিরিখে বিনিয়োগকারীরা 110.03 কোটি শেয়ারের জন্য আবেদন করেছে ৷
স্টক এক্সচেঞ্জের তথ্য অনুযায়ী, কোয়ালিফাইড ইনস্টিটিউশনাল বায়ার্স (QIBs)-এর ক্ষেত্রে 12.39 শতাংশ সাবস্ক্রিপশন হয়েছে ৷ নন-ইনস্টিটিউশন্যাল ইনভেস্টরদের (NIIs) অংশটি 5.97 গুণ সাবস্ক্রাইব হয়েছে ৷ খুচরো ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের (retail individual investors) অংশে সাবস্ক্রিপশন হয়েছে 1.54 গুণ ৷ অ্যাঙ্কর বুক বাদে মোট চাহিদার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 1.23 লক্ষ কোটি টাকা ৷
বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবি (SEBI)-র কাছে জমা দেওয়া খসড়া নথিপত্রে জিও প্ল্যাটফর্মস জানিয়েছে যে, তারা সংগৃহীত অর্থের সর্বোচ্চ 27,500 কোটি টাকা তাদের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন টেলিকম সহযোগী সংস্থা ‘রিলায়েন্স জিও ইনফোকম লিমিটেড’-এর ঋণ পরিশোধের কাজে ব্যবহার করবে ৷ অবশিষ্ট অর্থ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনী ব্যয় এবং চলতি মূলধনের চাহিদা মেটাতে ব্যবহার করবে ৷