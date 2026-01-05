ETV Bharat / business

ভেনেজুয়েলা সঙ্কটে ঊর্ধ্বমুখী অপরিশোধিত তেলের দাম, পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়বে?

ভেনেজুয়েলা সঙ্কটের জেরে ইতিমধ্যেই ঊর্ধ্বমুখী অপরিশোধিত তেলের দাম ৷ পেট্রোল-ডিজেলের দাম কি এবার আকাশছোঁয়া হবে?

Crude Oil Price Hike
ভেনেজুয়েলা সঙ্কটের জেরে কি পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়বে? (প্রতীকী ছবি: ইটিভি ভারত)
By PTI

Published : January 5, 2026 at 7:49 PM IST

নয়াদিল্লি, 5 জানুয়ারি: ভেনেজুয়েলায় মার্কিন সামরিক পদক্ষেপের পর বাজার বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস, সোনা, রুপো, অপরিশোধিত তেল এবং অন্যান্য পণ্যের দামে ঘাটতি দেখা দিতে পারে৷ এর অর্থ হল প্রাথমিকভাবে সোনা, রুপো, অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি হতে পারে। সেই আশঙ্কাকেই সত্যি প্রমাণিত করে উত্তপ্ত ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সোমবার ফিউচার্স বা ভবিষ্যৎ লেনদেনে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি 42 টাকা বেড়ে 5,197 টাকায় দাঁড়িয়েছে। মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) জানুয়ারিতে সরবরাহের জন্য অপরিশোধিত তেলের ফিউচার্স চুক্তিটি 18,270 লটের লেনদেনে 42 টাকা বা 0.81 শতাংশ বেড়ে ব্যারেল প্রতি 5,197 টাকায় পৌঁছেছে।

একইভাবে, ফেব্রুয়ারি মাসের চুক্তির মূল্য 3,011 লটে 37 টাকা বা 0.72 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি ব্যারেল 5,202 টাকা হয়েছে। একইভাবে, ফেব্রুয়ারি মাসের চুক্তির মূল্য 3,011 লটে 37 টাকা বা 0.72 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি ব্যারেল 5,202 টাকা হয়েছে।

ভারত-ভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ (GTRI) জানিয়েছে, মার্কিন সামরিক অভিযানের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল ভেনেজুয়েলার অপরিশোধিত তেলের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। ভেনেজুয়েলার কাছে বিশ্বের মোট তেল মজুদের প্রায় 18 শতাংশ রয়েছে, যা সৌদি আরব (16 শতাংশ), রাশিয়া (5-6 শতাংশ) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে (4 শতাংশ) মজুদের পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মিলিত তেলের মজুদের চেয়ে ভেনেজুয়েলার অপরিশোধিত তেলের মজুদের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ। অপরিশোধিত তেলের মজুদের পাশাপাশি এখানে সোনাও সুলভ। ফলে, ভেনেজুয়েলা বর্তমানে যে সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তা বিশ্বব্যাপী সোনা, রুপো এবং অপরিশোধিত তেলের দামকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে পারে বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের।

মেহতা ইকুইটিজ লিমিটেডের ভাইস প্রেসিডেন্ট (কমোডিটিজ) রাহুল কালান্ত্রি বলেছেন, "সোমবার ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের ফিউচার মূল্য ব্যারেল প্রতি প্রায় 57.2 মার্কিন ডলারের আশেপাশে ঘোরাফেরা করেছে এবং বিনিয়োগকারীরা ভেনেজুয়েলায় সাম্প্রতিক মার্কিন সামরিক পদক্ষেপের, যার মধ্যে প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে আটক করার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত, তার প্রভাব মূল্যায়ন করায় দামের মধ্যে উত্থান-পতন দেখা গিয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, বিশ্বের বৃহত্তম প্রমাণিত তেল মজুদের দেশ হিসেবে ভেনেজুয়েলার অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভাব্য সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কাকে কেন্দ্র করে বাজারের মনোভাব সতর্ক রয়েছে। এদিকে, যুক্তরাষ্ট্র ইরান-সহ অন্যান্য তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর ওপর চাপ বাড়াতে পারে বলে যে উদ্বেগ বাড়ছে, তা বছরের শেষের দিকে সরবরাহের পরিস্থিতি আরও কঠিন করে তুলতে পারে বলে মত রাহুল কালান্ত্রির।

বাজার বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বিশ্বব্যাপী সরবরাহের উপর তাৎক্ষণিক প্রভাব সীমিত হতে পারে৷ কারণ, ভেনেজুয়েলার বর্তমান উৎপাদন দৈনিক এক মিলিয়ন ব্যারেলের নিচে, যা মোট বিশ্ব উৎপাদনের এক শতাংশেরও কম।

তিনি আরও জানান, কিছু প্রতিবেদন অনুযায়ী হোয়াইট হাউস মার্কিন কোম্পানিগুলোকে ভেনেজুয়েলার তেল শিল্পের পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করতে উৎসাহিত করেছে৷ বিশেষ করে সেইসব সংস্থাগুলিকে যারা প্রায় দুই দশক আগে বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তির জন্য ক্ষতিপূরণ চাইছে।

