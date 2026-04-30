ETV Bharat / business

ইরানকে ট্রাম্পের হুঁশিয়ারির পরই চার বছরের তেলের দাম সর্বোচ্চ, শেয়ার বাজারে ধস

হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে ট্রাম্প পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেছেন, যার লক্ষ্য হল আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা ৷

তেলের দাম সর্বোচ্চ, শেয়ারবাজারে ধস (প্রতীকী ছবি)
author img

By AFP

Published : April 30, 2026 at 1:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হংকং, 30 এপ্রিল: তেলের দাম বৃহস্পতিবার পাঁচ শতাংশেরও বেশি বেড়ে গত চার বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে ৷ অন্যদিকে, শান্তি আলোচনা থমকে যাওয়ায় এবং ইরানের বন্দরগুলিতে আমেরিকার অবরোধ আগামী কয়েক মাস ধরে চলতে পারে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই হুঁশিয়ারির পর শেয়ার বাজারেও ব্যাপক ধস নেমেছে ৷

যদিও তেহরান এই সপ্তাহে কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'হরমুজ প্রণালী' ফের খুলে দেওয়ার লক্ষ্যে এক নতুন প্রস্তাব পেশ করেছিল ৷ তবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, তারা সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনায় অংশ নিচ্ছে না। 'ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল' জানিয়েছে, ট্রাম্প জাতীয় নিরাপত্তা আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তারা একটি দীর্ঘমেয়াদী অবরোধের প্রস্তুতি নিয়ে রাখেন ৷ যার মাধ্যমে এই 'ইসলামী প্রজাতন্ত্রকে' তাদের পারমাণবিক যাবতীয় কর্মসূচি চাড়তে বাধ্য করা যায় ৷

হোয়াইট হাউসের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, মঙ্গলবার তেল শিল্পের আধিকারিকদের সঙ্গে এক বৈঠকে ট্রাম্প এমন সব পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেছেন, যার লক্ষ্য হল আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা ৷ প্রয়োজনে বর্তমান অবরোধটি আরও কয়েক মাস ধরে চালিয়ে যাওয়া ও মার্কিন উপভোক্তাদের উপর এর প্রভাব ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা। এদিকে, 'অ্যাক্সিওস' (Axios)-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, "বোমাবর্ষণের চেয়ে এই অবরোধ কিছুটা বেশি কার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে । তারা যেন শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় পড়েছে ৷ তাদের পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে চলেছে । তারা কোনওভাবেই পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হতে পারবে না।"

তিনি আরও যোগ করেন, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে তেহরানের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পন্ন না-হওয়া পর্যন্ত এই নৌ-অভিযান বা সামরিক তৎপরতা বন্ধ হবে না। 'ট্রুথ সোশাল'-এর এক পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, "ইরান নিজেদের পরিস্থিতি সামলাতে বা গুছিয়ে নিতে পারছে না। তারা জানেই না কীভাবে একটি পারমাণবিকমুক্ত চুক্তি স্বাক্ষর করতে হয় ৷ তাদের উচিত খুব দ্রুতই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া ৷" তিনি নিজের একটি কার্টুন ছবিও পোস্ট করেন ৷ যেখানে ট্রাম্পের হাতে একটি অ্যাসল্ট রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। সেই ছবির নীচে ক্যাপশন হিসেবে লেখা ছিল: "আর নয় ভদ্র সাজার পালা !"

অন্যদিকে, অপরিশোধিত তেলের দাম আবারও আকাশচুম্বী হয়ে উঠেছে ৷ এর আগে 2022 সালে রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করার পর তেলের দাম এমন সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল। বুধবার জুনে সরবরাহের জন্য নির্ধারিত 'ব্রেন্ট ক্রুড' তেলের দাম 6.8 শতাংশ বেড়ে 126 ডলারে পৌঁছেছে । অন্যদিকে, 'ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট' (WTI)-এর দাম 3 শতাংশ বেড়ে 110 ডলারের গণ্ডি ছাড়িয়েছে ৷ শেয়ার বাজারগুলিতেও অস্থিরতা দেখা গিয়েছে ৷ টোকিও, হংকং, মুম্বই, সিডনি, সিউল, ব্যাংকক, ম্যানিলা এবং জাকার্তার শেয়ার বাজারে সূচকের ব্যাপক পতন ঘটেছে। তবে সাংহাই, সিঙ্গাপুর, ওয়েলিংটন এবং তাইপের শেয়ার বাজারে সূচকের কিছুটা বৃদ্ধিও দেখা গিয়েছে। তবে ইক্যুইটি ব্যবসায়ীরা তুলনামূলকভাবে আশাবাদী রয়েছেন ৷ এর আগে মাইক্রোসফট, মেটা এবং গুগলের মূল সংস্থা অ্যালফাবেট তাদের পূর্বাভাসের চেয়েও ভালো আয় ঘোষণা করে।

ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট: 3.0 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ব্যারেল প্রতি এখন দাম 110.9 ডলার

ব্রেন্ট নর্থ সি ক্রুড: 6.8 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ব্যারেল প্রতি 126 ডলার

টোকিও - নিক্কেই: 1.2 শতাংশ হ্রাস পেয়ে 59,209.29

হংকং - হ্যাং সেং সূচক: 1.2 শতাংশ হ্রাস পেয়ে 25,789.59

সাংহাই - কম্পোজিট: 0.1 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 4,111.02

ইউরো/ডলার: বুধবারের 1.1695 ডলার থেকে হ্রাস পেয়ে 1.1665 ডলার

পাউন্ড/ডলার: 1.3489 ডলার থেকে হ্রাস পেয়ে 1.3474 ডলার

ডলার/ইয়েন: 160.23 ইয়েন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 160.39 ইয়েন

ইউরো/পাউন্ড: 86.71 পেন্স থেকে হ্রাস পেয়ে 86.57 পেন্স

নিউইয়র্ক - ডাও: 6 শতাংশ হ্রাস পেয়ে 48,861.81

লন্ডন- এফটিএসই 100: 1.2 শতাংশ হ্রাস পেয়ে 10,213.11

TAGGED:

IRAN WAR
STRAIT OF HORMUZ
তেলের দাম সর্বোচ্চ বৃদ্ধি
শেয়ার বাজারে ধস
OIL PRICES SOARED

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.