ব্যারেলপ্রতি 100 ডলার ছাড়াল অপরিশোধিত তেলের মূল্য ! বাড়ল পেট্রলের দামও
আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ব্রেন্ট ক্রুডের দাম জুলাইয়ের পর প্রথমবারের মতো তিন অঙ্কের ঘরে পৌঁছেছে, যা ব্যারেলপ্রতি 101.21 ডলারে দাঁড়িয়েছে ।
Published : September 10, 2026 at 12:18 PM IST
নিউইয়র্ক, 10 সেপ্টেম্বর: আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধ আরও তীব্র হওয়ায় এবার তার প্রভাব পড়ল তেলের দামে ৷ বুধবার অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি 100 ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে, যা বিশ্বজুড়ে উপভোক্তা ও ব্যবসায়ীদের জন্য খরচ বৃদ্ধির আশঙ্কা তৈরি করেছে ।
আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ব্রেন্ট ক্রুডের দাম জুলাইয়ের পর প্রথমবারের মতো তিন অঙ্কের ঘরে পৌঁছে ব্যারেলপ্রতি 101.21 ডলারে দাঁড়িয়েছে । এর ঠিক পরেই রয়েছে মার্কিন বেঞ্চমার্ক ক্রুড, যার দাম ব্যারেলপ্রতি 96.05 ডলার । মধ্যপ্রাচ্যে তেল কেন্দ্রে ও জাহাজে হামলার ঘটনা ঘটে ৷ এর ফলে ইতিমধ্যেই সীমিত থাকা বৈশ্বিক বাজারে তেলের সরবরাহে আরও বিঘ্ন ঘটার ঝুঁকি বেড়েছে ।
মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে সংঘাত শুরুর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে ৷ তার মধ্যে আমেরিকা ও ইরান সংঘাতের ছয় মাসেরও বেশি সময় জুড়ে বাজারে তীব্র অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে । অপরিশোধিত তেলের দাম ফের 100 ডলারের ঘরে ফিরে আসায় উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে ৷ কারণ, বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে দীর্ঘ সময় ধরে এই চড়া দাম অর্থনৈতিক সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলবে ।
গ্যাসোলিন এবং ডিজেলের মতো বহুল ব্যবহৃত জ্বালানির প্রধান উপাদান হল অপরিশোধিত তেল এবং সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে এই দুটিরই দাম বেড়েছে । জ্বালানির এই উচ্চমূল্য বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলে, যা খাদ্য, ওষুধ ও গৃহস্থালি সামগ্রী উৎপাদন ও পরিবহণ থেকে শুরু করে দৈনন্দিন যাতায়াত এবং বিমান ভ্রমণ পর্যন্ত সবকিছুর খরচ বাড়িয়ে দিতে পারে ।
গ্লোবাল ব্রোকার এফএক্সটিএম-এর বাজার গবেষণা প্রধান লুকমান ওতুনুগা বলেন, "ব্রেন্ট তেলের দাম 100 ডলার ছাড়িয়ে যাওয়া বাজারের জন্য একটি বড় মনস্তাত্ত্বিক মাইলফলক, কিন্তু এর চেয়েও বড় উদ্বেগের বিষয় হল মুদ্রাস্ফীতির ওপর এর প্রভাব ৷" এরই মধ্যে রাজনৈতিক প্রভাবও বাড়তে পারে । মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, যিনি নিজে শুরু করা যুদ্ধকে বারবার ছোট করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন, বুধবার বলেছেন যে নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে তেলের দাম সম্ভবত কমবে না ।
ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে ইজরায়েল ও আমেরিকা যখন ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে তার পরপরই অপরিশোধিত তেলের দাম তীব্রভাবে বেড়ে যায় । এই লড়াইয়ের ফলে হরমুজ প্রণালী দিয়ে বেশিরভাগ নৌ চলাচল বন্ধ হয়ে যায় । এটি একটি সংকীর্ণ জলপথ, যেখান দিয়ে সংঘাতের আগে বিশ্বের মোট তেল সরবরাহের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ চলাচল করত ।
গত ছয় মাসে দামে উল্লেখযোগ্য ওঠানামা হয়েছে । যুদ্ধের প্রথম দিকে ব্রেন্ট তেলের দাম তীব্রভাবে বেড়ে যায় এবং কিছু সময়ের জন্য তা ব্যারেল প্রতি প্রায় 120 ডলারে পৌঁছেছিল । দিনের পর দিন দামের ব্যাপক ওঠানামা হলেও, বসন্তকালে এই মানদণ্ডটি টানা এক মাস 100 ডলারের উপরে ছিল ।
স্থায়ী শান্তি চুক্তি এবং পারস্য উপসাগর থেকে নিরাপদে তেল সরানোর পরিকল্পনার আশায় গ্রীষ্মের শুরুতে বাজার কিছুটা শীতল হয়ে আসে, যখন তেলের দাম কমে যুদ্ধ-পূর্ববর্তী স্তর অর্থাৎ ব্যারেলপ্রতি প্রায় 70 ডলারের কাছাকাছি চলে আসে । এর পরিবর্তে নতুন হামলা বাড়তে থাকে, আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে আলোচনা ভেস্তে যায় এবং তেলের দাম আবার বেড়ে যায় ৷ যদিও তাতে কিছুটা অস্থিরতা ছিল ।
বুধবারের আগে ব্রেন্ট তেলের দাম সর্বশেষ জুলাই মাসে একদিন 100 ডলারের উপরে স্থির হয়েছিল ৷ কিন্তু আগস্টের শেষের পর থেকে তা 90 ডলারের নিচে নামেনি । পারস্য উপসাগরের চারপাশে সংঘাত তীব্র হওয়ায় মঙ্গলবার তেলের দাম আরও বেড়ে যায় ৷ মার্কিন বাহিনী পাঁচটি ইরানি তেল ট্যাঙ্কার ধ্বংস করে এবং ইরান-সমর্থিত হুথি বিদ্রোহী গোষ্ঠী সৌদি আরবে তেল কেন্দ্রে হামলা চালায় । ইয়েমেনের হুথিদের সাম্প্রতিক হামলা বিশ্বব্যাপী তেল সরবরাহকে আরও সীমিত করতে পারে কারণ তারা এমন একটি বিকল্প জাহাজ চলাচল পথকে লক্ষ্যবস্তু করেছিল ৷ যার ওপর সৌদি আরব যুদ্ধের সময় তেল পরিবহণের জন্য নির্ভর করে আসছে ।