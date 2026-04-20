হরমুজ নিয়ে মার্কিন-ইরান বিবাদে আটকে অনেক জাহাজ, 6.4% বাড়ল তেলের দাম

হরমুজ নিয়ে মার্কিন-ইরান বিবাদে আটকে অনেক জাহাজ, 6.4% বাড়ল তেলের দাম
রবিবার ট্রাম্প বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের পতাকাবাহী একটি পণ্যবাহী জাহাজে হামলা চালিয়ে সেটিকে আটক করেছে৷ এটি মার্কিন নৌসেনার অবরোধ এড়ানোর চেষ্টা করছিল বলে অভিযোগ।
Published : April 20, 2026 at 5:36 PM IST
নিউ ইয়র্ক, 20 এপ্রিল: ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অচলাবস্থার কারণে হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেলবাহী জাহাজ চলাচলে বাধা সৃষ্টি হওয়ায় সোমবার তেলের দাম 5 শতাংশের বেশি বেড়েছে এবং এশিয়ার শেয়ারবাজারেও ঊর্ধ্বমুখী গতি দেখা দিয়েছে।
প্রণালীটি পুনরায় খোলার সিদ্ধান্ত থেকে ইরান সরে আসায় পারস্য উপসাগরের জলপথটি আবার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরানের বন্দরগুলিতে মার্কিন নৌবাহিনীর অবরোধ এখনও কার্যকর রয়েছে। মার্কিন বেঞ্চমার্ক অপরিশোধিত তেলের দাম 5.6 শতাংশ বেড়ে ব্যারেলপ্রতি 87.20 ডলারে দাঁড়িয়েছে৷ অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম 5.3 শতাংশ বেড়ে ব্যারেলপ্রতি 95.16 ডলারে পৌঁছেছে।
শুক্রবারে তেলের দাম কমে ইরান যুদ্ধের শুরুর দিকের পর্যায়ে নেমে আসে এবং মার্কিন শেয়ারবাজার নতুন রেকর্ডে পৌঁছে যায়৷ কারণ, ইরান জানিয়েছিল যে পারস্য উপসাগর থেকে বিশ্বজুড়ে গ্রাহকদের কাছে অপরিশোধিত তেল বহনকারী বাণিজ্যিক তেলবাহী জাহাজগুলির জন্য প্রণালীটি পুনরায় খুলে দেওয়া হয়েছে। তেলের অবাধ প্রবাহ গ্যাসোলিন এবং যানবাহনে পরিবাহিত অন্যান্য সব ধরনের পণ্যের দামের ওপর চাপ কমাতে পারে।
ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি এক্স-এ পোস্ট করার পর মার্কিন বেঞ্চমার্ক অপরিশোধিত তেলের ব্যারেল প্রতি দাম 9.4 শতাংশ কমে গিয়েছিল৷ লেবাননে যুদ্ধবিরতি কার্যকর থাকায় হরমুজ প্রণালীটি দিয়ে সমস্ত বাণিজ্যিক জাহাজের চলাচল 'সম্পূর্ণ উন্মুক্ত' ঘোষণা করা হয়েছে। এদিকে, ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম 9.1 শতাংশ কমেছে।
আরাঘচির ঘোষণার পর ট্রাম্প তাঁর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বলেছেন যে, যুদ্ধ নিয়ে একটি চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত ইরানের বন্দরগুলিতে মার্কিন নৌবাহিনীর অবরোধ পুরোদমে বহাল থাকবে৷ যদিও তিনি এও ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, “এটি খুব দ্রুত উঠে যাওয়া উচিত৷ কারণ, বেশিরভাগ বিষয় নিয়েই ইতোমধ্যে আলোচনা হয়ে গিয়েছে।”
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রবিবার বলেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি ইরানি পতাকাবাহী পণ্যবাহী জাহাজ আটক করেছে যেটি নৌ অবরোধ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। ইরানের যৌথ সামরিক কমান্ড জানিয়েছে, তেহরান শীঘ্রই এর জবাব দেবে এবং আমেরিকার এই আটককে জলদস্যুর মতো আচরণ বলে অভিহিত করেছে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে দুই সপ্তাহের ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি বুধবার শেষ হতে চলেছে৷ অন্যদিকে, হরমুজ প্রণালীতে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা যুদ্ধ শেষ করার জন্য নতুন আলোচনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। বড় মার্কিন কোম্পানিগুলির আয়-ব্যয় প্রতিবেদন এই মরশুমের শক্তিশালী সূচনা শেয়ার বাজারকে ইতিবাচক গতি জোগাতে সাহায্য করেছে।