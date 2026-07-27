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আমেরিকা-ইরান সাময়িক সংঘাতে সাময়িক বিরতি, কমল তেলের দাম ; হরমুজ নিয়ে বাড়ছে আশা

টানা 13 দিন ধরে ইরানে হামলা চলানোর পর আপাতত সামরিক সংঘাতে ইতি টানছেন ট্রাম্প ৷ মার্কিন মিত্র দেশগুলিকে নিশানা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তেহরানও ৷

An oil tanker approaches the new Jetty during the launch of the new oil facility in Fujairah
২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখের ছবি ; সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর ফুজাইরায় নতুন তেল স্থাপনা উদ্বোধনের সময় একটি তেলবাহী ট্যাঙ্কার নতুন জেটির দিকে এগিয়ে আসার মুহূর্ত (ফাইল ছবি - AP)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 27, 2026 at 12:54 PM IST

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হংকং, 27 জুলাই: আমেরিকা ও ইরানের সামরিক সংঘাতে সাময়িক বিরতির প্রভাব পড়ল তেলের দামে ৷ বিশ্ববাজারে সোমবার বেশ খানিকটা কমেছে দাম । এর ফলে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ চিরস্থায়ী হওয়া থেকে শুরু করে হরমুজ প্রণালী আবারও খুলে দেওয়ার বিষয়টি ইতিবাচক অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে ৷

ইরানে বিভিন্ন তৈল শোধনাগারে টানা 13 দিন ধরে হামলা চলানোর পর আপাতত সেই পথ পরিহার করেছে আমেরিকা ৷ রাষ্ট্রসঙ্ঘে আমেরিকার প্রতিনিধি জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চান আলোচনার আবহ বজায় থাকুক । তাই মার্কিন বাহিনী আপাতত হামালা চালাচ্ছে না ৷ জবাবে তেহরানও জানায় তারা মধ্যপ্রাচ্যে থাকা আমেরিকার মিত্র দেশে হামলা চালাবে না ৷

দুতরফের এই ঘোষণা উপসাগরীয় অঞ্চলের জাহাজ চলাচল ও তেল শিল্পের জন্য স্বস্তি বয়ে এনেছে । সম্প্রতি হরমুজ প্রণালীতে ওমানের জলসীমা দিয়ে যাওয়া জাহাজে হামলা চালায় ইরান ৷ তার জেরে সংঘাতের মাত্রা বেড়ে যায় ৷ পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়ে ওঠে যে যুদ্ধবিরতি ভেঙে যেতে পারে কি না তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছিল বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ৷ সংঘাতের তীব্রতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অপরিশোধিত তেলের দামও হু-হু করে বেড়েছিল । গত সপ্তাহে মে মাসের পর প্রথমবারের মতো ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের দাম ব্যারেল প্রতি 100 ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছিল । তবে লোহিত সাগরে জাহাজ চলাচল অব্যাহত থাকায় শুক্রবার বিনিয়োগকারীরা খানিকটা হলেও মুনাফার মুখ দেখেন।

নতুন করে হামলা না চালানোর বিষয়ে ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত, হরমুজ প্রণালী ব্যবস্থাপনা নিয়ে ওমানের সঙ্গে আলোচনায় অগ্রগতি— এরকম নানা ঘটনার আববে মধ্যপ্রাচ্যে স্বস্তি ফিরে আসে। ইরানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাকাই জানান, হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি দুটি রাষ্ট্র যাতে একে অপরের প্রতি সম্মানজনক অবস্থান নিতে পারে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷

পরিস্থিতির এই ইতিবাচক মোড় মুদ্রাস্ফীতি পুনরায় বেড়ে যাওয়া এবং সুদের হার নতুন করে বৃদ্ধির আশঙ্কা কমিয়ে দিয়েছে ৷ যার ফলে অধিকাংশ শেয়ার বাজার ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে । তবে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই (AI) খাতের এই দ্রুত বৃদ্ধির স্থায়িত্ব নিয়ে উদ্বেগ এবং এই খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে ৷ বিশেষ করে শেয়ার বিক্রির চাপের মুখে প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে । সিওল আবারও দরপতনের শীর্ষে ছিল—সেখানে সূচক এক শতাংশেরও বেশি কমেছে ৷

তাইপেই ও সিঙ্গাপুরের শেয়ারবাজারেও দরপতন হয়েছে । ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে ইন্দোনেশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধান পেরি ওয়ারজিওর আকস্মিক পদত্যাগের জেরে জাকার্তার বাজারেও নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গিয়েছে । অন্যদিকে, টোকিওতে সূচক বেড়েছে, যদিও অ্যাডভানটেস্ট, কিওক্সিয়া এবং টোকিও ইলেকট্রনের মতো প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো বড় ধরনের বিক্রির চাপের মুখে পড়েছে ।

হংকং, সিডনি, সাংহাই, ওয়েলিংটন এবং ম্যানিলার শেয়ারবাজারেও উত্থান দেখা গিয়েছে । ট্রেডাররা এই সপ্তাহে এসকে হাইনিক্স, স্যামসাং এবং জাপানের কিওক্সিয়ার আয়ের প্রতিবেদন প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছেন । পাশাপাশি মার্কিন শীর্ষস্থানীয় কোম্পানি যেমন মাইক্রোসফট, মেটা, অ্যাপল এবং অ্যামাজনের আয়ের প্রতিবেদনও প্রকাশিত হতে যাচ্ছে; এক্ষেত্রে তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ও ব্যয়ের সিদ্ধান্তের দিকে সবার নজর থাকবে ।

কেসিএম ট্রেড (KCM Trade)-এর টিম ওয়াটারার বলেন: "বিনিয়োগ থেকে প্রকৃত মুনাফা আসতে কত সময় লাগতে পারে—তা নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী উদ্বেগের কারণে বিপুল পরিমাণ মূলধনী ব্যয়ের (capex) বিষয়টি ট্রেডারদের কিছুটা উদ্বিগ্ন করে তুলছে ।"

এ সপ্তাহে ফেডারেল রিজার্ভের সর্বশেষ নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্তের দিকেও সবার নজর রয়েছে । আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে সাম্প্রতিক উত্তেজনা এবং মূল্যস্ফীতি কমে আসার ইঙ্গিতবাহী তথ্যের প্রেক্ষাপটে এই সিদ্ধান্ত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । গত এক সপ্তাহে সুদের হার বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা বাড়লেও বিশ্লেষকরা মনে করছেন, বুধবারের বৈঠকে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা বর্তমান হার অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্তই নেবেন ।

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