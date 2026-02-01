বাজেট পেশের দিন বড় ধাক্কা ! একলাফে 49 টাকা বাড়ল রান্নার গ্যাসের দাম
বাজেট 2026 পেশের আগে মাথায় হাত সাধারণ মানুষের ৷ রবিবার তৈল বিপণনকারী কোম্পানিগুলি গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করল ৷ আজ থেকেই নয়া দাম কার্যকর হচ্ছে ৷
By ANI
Published : February 1, 2026 at 10:35 AM IST
নয়াদিল্লি, 1 ফেব্রুয়ারি: আর কিছুক্ষণ ৷ তারপরই বাজেট 2026 সংসদে পেশ করতে চলেছেন দেশের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ৷ তার আগে দাম বাড়ল LPG গ্যাস সিলিন্ডারের। রবিবার সকাল থেকে 19 কেজির বাণিজ্যিক LPG সিলিন্ডারের দাম 49 টাকা বাড়াল তৈল বিপণনকারী কোম্পানিগুলি ৷ এর ফলে দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাই-সহ দেশের বড় বড় শহরে নতুন দর কার্যকর হয়েছে। রবিবার থেকেই নয়া দাম কার্যকর হচ্ছে ৷
এর আগে পয়লা জানুয়ারিতেও দাম বাড়ানো হয়েছিল বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের ৷ তখন ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত পড়েছিল ৷ এবার ফের একলাফে 49 টাকা দাম বৃদ্ধিতে হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যবহারকারীদের খরচ আরও বাড়তে চলেছে ৷ সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মূল্যবৃদ্ধি শুধুমাত্র কমার্শিয়াল এলপিজি সিলিন্ডারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই স্বস্তির খবর, 14 কেজির গৃহস্থালির রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের দামে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি।
গৃহস্থালি ব্যবহারের 14.2 কেজির এলপিজি সিলিন্ডার এখনও 8 এপ্রিল 2025-এ নির্ধারিত পুরনো দরে মিলছে। অর্থাৎ, টানা প্রায় 9 মাস অপরিবর্তিত রয়েছে গৃহস্থালি ব্যবহারের এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ৷ আজ রাজধানী নয়াদিল্লিতে 19 কেজি বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের খুচরো মূল্য সংশোধন করে 1740.50 টাকা (নয়া দাম) ধার্য হয়েছে ৷ কলকাতায় বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বেড়ে হয়েছে 1844.50 টাকা।
উল্লেখ্য, পেট্রোলিয়াম বিপণন সংস্থাগুলি প্রতি মাসের প্রথম দিন এলপিজি সিলিন্ডারের দাম পর্যালোচনা করে। এর আগেও জানুয়ারি মাসে 19 কেজির কমার্শিয়াল সিলিন্ডারের দামে বৃদ্ধি করা হয়েছিল। বাণিজ্যিক এলপিজি-র দাম বৃদ্ধির পাশাপাশি, 5 কেজি ফ্রি ট্রেড এলপিজি (FTL) সিলিন্ডারের দামও 27 টাকা বাড়ানো হয়েছিল, যা 1 জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়।