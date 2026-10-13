উৎসবের মরশুমে বড় সিদ্ধান্ত, দীপাবলি পর্যন্ত দিতে হবে না UPI চার্জ
UPI MDR Rollout Postponed: পুজোর সময়ে বাণিজ্যিক লেনেদেন তুলনায় বেশি হয় ৷ এই সময় ইউপিআই লেনেদেনে কর লাগুর সিদ্ধান্ত আপাতত কার্যকর হচ্ছে না ৷
Published : October 13, 2026 at 3:41 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 অক্টোবর: উৎসবের মরশুমে ব্যবসায়ীদের জন্য সুখবর ! মঙ্গলবার একটি সার্কুলার জারি করে এনসিপিআই জানিয়েছে, ইউপিআই লেনদেনের ক্ষেত্রে যে কর লাগু করা হয়েছিল, আপাতত তা স্থগিত রাখা হচ্ছে ৷ কবে থেকে এই কর কার্যকর করা হবে, তা দীপাবলির পর জানানো হবে ৷
গত মাসে ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এনপিসিআই) একটি নির্দেশিকা জারি করে জানিয়েছিল, 15 অক্টোবর থেকে কেনাকাটার ক্ষেত্রে ইউপিআই-র মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনে 2 হাজার টাকার উপরে 0.4 শতাংশ মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট (এমডিআর) দিতে হবে ৷ এই কর শুধু ক্রেতা যদি ব্যবসায়ীকে ইউপিআই (UPI) মারফত বকেয়া টাকা মেটায়, তখনই প্রযোজ্য হবে ৷ ক্রেতাকে এই করের ভার বহন করতে হবে না ৷ একজন ব্যবসায়ীকে 75 হাজার টাকা বা তার বেশি ইউপিআই লেনদেনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ 300 টাকা পর্যন্ত মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট দিতে হবে ৷
UPI MDR on Select Merchant Transactions Shall be Implemented Post Diwali Press Release Link: https://t.co/5KMjOP0tHd https://t.co/pD8IKfN6sR— NPCI (@NPCI_NPCI) October 13, 2026
এদিন আরেকটি নতুন সার্কুলার জারি করে এই কর লাগুতে স্থগিতাদেশ জারি করেছে এনপিসিআই ৷ একটি বিবৃতিতে এনপিসিআই জানিয়েছে, "উৎসবের মরশুমের কথা মাথায় রেখে ইউপিআই এবং সার্ভিসেস স্টিয়ারিং কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ক্রেতা ও ব্যবসায়ীর মধ্যে ইউপিআই লেনদেনে (পার্সন টু মার্চেন্ট) মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট (এমডিআর) এখনই লাগু হচ্ছে না ৷ দীপাবলির পর জানানো হবে, কবে এই কর লাগু হচ্ছে ৷"
2016 সালের নভেম্বরে ডিমানিটাইজেশনের পর দেশজুড়ে অনলাইন লেনদেনের প্রবণতা বেড়েছে ৷ এখন চায়ের দাম মেটানোর ক্ষেত্রেও ইউপিআই-তেই স্বচ্ছন্দ বোধ করেন বহু মানুষ ৷ গত 30 এপ্রিল ইউপিআই-এর 10 বছর পূর্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিবৃতিতে জানায়, ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড (আইএমএফ) অনুযায়ী, ইউপিআই (UPI) বিশ্বের বৃহত্তম খুচরো রিয়েল-টাইম পেমেন্ট সিস্টেম ৷
2016 সালের 11 এপ্রিল ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধানে ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস (ইউপিআই)-এর সূচনা করেছিল ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এনপিসিআই) ৷
এর মধ্যে ইউপিআই লেনেদেন ব্য়বসায়ীদের উপর এমডিআর চাপানোয় বিতর্কের সৃষ্টি হয় ৷ বিরোধীরা ক্ষোভ প্রকাশ করে জানায়, ইউপিআই লেনেদেনে চাপানো করের বোঝা শেষ পর্যন্ত ক্রেতাকেই বইতে হবে ৷ এমনকী, রেলওয়ে, টেলিকম, জ্বালানি কেনা এবং বিমার ক্ষেত্রেও দু'হাজার টাকার বেশি ইউপিআই লেনদেনে প্রত্যেকবার 5 টাকা করে দিতে হবে ৷