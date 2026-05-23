দেশে পেট্রল-ডিজেলের ঘাটতি রয়েছে ? যা জানাল ইন্ডিয়ান অয়েল

Fuel Supply Update
দেশে পেট্রল-ডিজেলের কোনও ঘাটতি নেই, জানিয়ে দিল ইন্ডিয়ান অয়েল (ফাইল ছবি: আইএএনএস)
By PTI

Published : May 23, 2026 at 1:44 PM IST

নয়াদিল্লি, 23 মে: ভারতের শীর্ষস্থানীয় তেল বিপণন সংস্থা ইন্ডিয়ান অয়েল (IndianOil), শুক্রবার জানিয়েছে যে দেশে পেট্রল ও ডিজেলের কোনো ঘাটতি নেই। সংস্থাটির মতে, কিছু এলাকায় জ্বালানির চাহিদা বৃদ্ধির পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ফসল কাটার মরসুমের কারণে ডিজেলের মৌসুমী চাহিদা বৃদ্ধি, বেসরকারি পেট্রল পাম্পে তুলনামূলকভাবে বেশি দাম থাকায় গ্রাহকদের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল সংস্থাগুলির পাম্পের দিকে ঝুঁকে পড়া এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও বাণিজ্যিক গ্রাহকদের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন পাম্প থেকে বেশি পরিমাণে জ্বালানি কেনা।

ইন্ডিয়ান অয়েল জানিয়েছে যে, গত বছরের একই সময়ের তুলনায় 2026 সালের 1 থেকে 22 মে পর্যন্ত পেট্রলের বিক্রি 14 শতাংশ এবং ডিজেলের বিক্রি প্রায় 18 শতাংশ বেড়েছে। ইন্ডিয়ান অয়েল জানিয়েছে যে, এই বিপুল চাহিদা সত্ত্বেও তারা দেশজুড়ে গ্রাহকদের চাহিদা ক্রমাগত পূরণ করে চলেছে। সংস্থা তরফে স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে যে, 42 হাজারেরও বেশি খুচরো আউটলেটের মধ্যে খুব অল্প কয়েকটি পেট্রল পাম্পেই ভিড় দেখা যাচ্ছে। বেশিরভাগ আউটলেটে জ্বালানির সরবরাহ এবং মজুত স্বাভাবিক ও পর্যাপ্ত রয়েছে।

ইন্ডিয়ান অয়েল জানিয়েছে যে, অন্যান্য তেল বিপণনকারী সংস্থাগুলির (ওএমসি) সহযোগিতায় দেশজুড়ে পেট্রল ও ডিজেলের পর্যাপ্ত মজুত বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। দেশের এই শীর্ষস্থানীয় তেল বিপণন সংস্থা ক্রমাগত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে।

আইওসি (IOC) আরও জানিয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল বিপণন সংস্থাগুলো দেশজুড়ে জ্বালানির পর্যাপ্ত মজুদ বজায় রেখেছে এবং বিচ্ছিন্নভাবে দেখা দেওয়া যেকোনও কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

ইন্ডিয়ান অয়েল পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং এই বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি মোকাবিলা করতে ও গ্রাহকদের কাছে জ্বালানির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। আইওসি জানিয়েছে, সারা দেশে জ্বালানির নির্বিঘ্ন প্রাপ্যতা বজায় রাখতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইন্ডিয়ান অয়েল দেশের জনগণের প্রতি আতঙ্কিত না হওয়ার এবং অপ্রয়োজনে জ্বালানি না কেনার জন্য আবেদন করেছে৷ কারণ, দেশে জ্বালানির প্রাপ্যতা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রয়েছে। তাই অযথা পেট্রল-ডিজেলের মজুতকরণ না করার পরামর্শ দিয়েছে ইন্ডিয়ান অয়েল৷

