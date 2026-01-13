ETV Bharat / business

আর নয় 10 মিনিটে ডেলিভারি! শ্রমমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে বন্ধ হচ্ছে ঝুঁকির পরিষেবা

দেশের প্রধান ডেলিভারি সংস্থাগুলিকে বাধ্যতামূলক 10 মিনিটের ডেলিভারি সময়সীমা তুলে নিতে বলেছেন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য৷

10 Minute Delivery
আর নয় 10 মিনিটে ডেলিভারি (ছবি: আইএএনএস)
author img

By ANI

Published : January 13, 2026 at 3:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 13 জানুয়ারি: কুইক কমার্স পরিষেবায় আর থাকছে না 10 মিনিটের ডেলিভারি৷ মঙ্গলবার জানা গিয়েছে, ধারাবাহিক হস্তক্ষেপের পর কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য দেশের প্রধান ডেলিভারি সংস্থাগুলিকে বাধ্যতামূলক 10 মিনিটের ডেলিভারি সময়সীমা তুলে নিতে বলেছেন এবং সংস্থাগুলি তাতে রাজি হয়েছে।

ডেলিভারির সময়সীমা সম্পর্কিত উদ্বেগগুলি সমাধানের জন্য ব্লিংকিট, জেপ্টো, জোম্যাটো এবং সুইগি-সহ অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় প্ল্যাটফর্মগুলির সঙ্গে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সূত্রের খবর, ব্লিংকিট ইতিমধ্যেই এই নির্দেশিকা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়েছে এবং তাদের ব্র্যান্ডিং থেকে 10 মিনিটের ডেলিভারির প্রতিশ্রুতিটি সরিয়ে ফেলেছে। আশা করা হচ্ছে, আগামী দিনে অন্যান্য কুইক কমার্স পরিষেবা দেওয়া সংস্থাগুলিও একই পথ অনুসরণ করবে। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হল গিগ কর্মীদের জন্য অধিক নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং উন্নত কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করা।

সূত্রের খবর, এই পরিবর্তনের অংশ হিসেবে ব্লিংকিট তাদের ব্র্যান্ডের বার্তা পরিবর্তন করেছে। এই কুইক কমার্স সংস্থার প্রধান ট্যাগলাইনটি "10 মিনিটে 10,000-এরও বেশি পণ্য ডেলিভারি" থেকে বদলে "আপনার দোরগোড়ায় 30,000-এরও বেশি পণ্য ডেলিভারি" করা হয়েছে।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে গিগ কর্মীদের কাজের পরিস্থিতি নিয়ে জনসমক্ষে ব্যাপক বিতর্ক ও আলোচনা হয়েছে। সংসদের সাম্প্রতিক অধিবেশনে, আম আদমি পার্টির রাজ্যসভার সদস্য রাঘব চাড্ডা ভারতের গিগ কর্মীদের 'কষ্ট ও দুর্দশা' নিয়ে কথা বলেছেন৷ রাঘব চাড্ডার বক্তব্যে যারা প্রচণ্ড চাপের মধ্যে এবং কখনও কখনও প্রতিকূল আবহাওয়ার পরিস্থিতিতে কাজ করেন, তাঁদের কঠিন লড়াই সামনে আসে।

আপ সাংসদ রাঘব চাড্ডা কুইক কমার্স এবং অন্যান্য অ্যাপ-ভিত্তিক ডেলিভারি ও পরিষেবা ব্যবসার জন্য সুনির্দষ্ট বিধি প্রণয়নের দাবি জানিয়েছেন এবং গিগ কর্মীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। সংসদে তাঁর বক্তব্যে আপ সাংসদ গিগ কর্মীদের জন্য মর্যাদা, সুরক্ষা এবং ন্যায্য বেতনের আহ্বান জানান।

প্রথমবার 'গিগ কর্মী' এবং 'প্ল্যাটফর্ম কর্মী'-দের সংজ্ঞা এবং সংশ্লিষ্ট বিধানগুলি সামাজিক নিরাপত্তা বিধিমালা, 2020-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা 21 নভেম্বর, 2025 তারিখে কার্যকর হয়েছে। এই বিধিমালায় গিগ কর্মী এবং প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের জন্য জীবন ও অক্ষমতা সুরক্ষা, দুর্ঘটনা বিমা, স্বাস্থ্য ও মাতৃত্বকালীন সুবিধা, বার্ধক্য সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে উপযুক্ত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রণয়নের বিধান রাখা হয়েছে। বিধিমালায় কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিতে অর্থায়নের জন্য একটি সামাজিক নিরাপত্তা তহবিল প্রতিষ্ঠার বিধান রয়েছে।

এই বিধিমালায় গিগ কর্মী এবং প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের কল্যাণের জন্য একটি জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বোর্ড প্রতিষ্ঠার বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়াও, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক প্ল্যাটফর্ম কর্মী, পরিযায়ী শ্রমিকসহ অসংগঠিত শ্রমিকদের একটি সমন্বিত জাতীয় ডেটাবেস তৈরির জন্য 26 অগস্ট 2021 তারিখে ই-শ্রম পোর্টাল চালু করেছিল।

  1. ইরানের মুদ্রা সঙ্কট-অস্থিরতায় ব্যাহত বাসমতির রফতানি, হুড়মুড়িয়ে কমছে দাম
  2. ডিসেম্বরে খুচরো মুদ্রাস্ফীতি 3 মাসের সর্বোচ্চ ! পকেটে টান আম জনতার

TAGGED:

GIG WORKERS ROW
10 MINUTE DELIVERY
MANSUKH MANDAVIYA
10 মিনিটের ডেলিভারি
NO MORE 10 MINUTE DELIVERY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.