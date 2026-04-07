10 এপ্রিল থেকে টোল প্লাজায় নগদ লেনদেন বন্ধ; 25% বাড়ছে UPI পেমেন্টের খরচ

10 এপ্রিল থেকে টোল প্লাজায় নগদ লেনদেন বন্ধ; 25% বাড়ছে UPI পেমেন্টের খরচ
টোল প্লাজায় নগদ অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা এবার উঠে যাচ্ছে। ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (NHAI) 10 এপ্রিল থেকে দেশব্যাপী একটি নতুন নিয়ম চালু করছে।
By PTI
Published : April 7, 2026 at 4:41 PM IST
নয়াদিল্লি, 7 এপ্রিল: আগামী 10 এপ্রিল থেকে দেশজুড়ে টোল প্লাজাগুলিতে নগদ অর্থ প্রদান বন্ধ হয়ে যাবে। ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (NHAI) টোল প্লাজাগুলিতে নগদ লেনদেন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিচ্ছে। এর ফলে, টোল ব্যবস্থা পুরোপুরি ডিজিটাল হয়ে যাবে। এখন থেকে টোল প্রদান করা হবে ফাস্টট্যাগের (FASTag) মাধ্যমে। যদি কারও ফাস্টট্যাগ না থাকে বা সেটি কাজ না করে, তাহলে টোল প্রদানের জন্য তাদের UPI ব্যবহার করতে হবে। কর্তৃপক্ষ টোল ছাড়ের পরিমাণও কঠোর করছে এবং ফাস্টট্যাগ বার্ষিক পাসের ব্যাপক প্রচলনের জন্য জোর দিচ্ছে।
ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (NHAI) নিশ্চিত করেছে যে আগামী 10 এপ্রিল থেকে টোল বুথগুলিতে আর নগদ অর্থ নেওয়া হবে না। টোল আদায়ের প্রধান মাধ্যম হিসেবে ফাস্ট্যাগ (FASTag) থাকবে এবং যেসব গাড়ির বৈধ ফাস্ট্যাগ নেই, তাদের জন্য বিকল্প অর্থপ্রদানের ব্যবস্থা হিসেবে ইউপিআই (UPI) পেমেন্টের ব্যবস্থা থাকবে। আশা করা হচ্ছে, এই পদক্ষেপের ফলে টোল প্লাজাগুলিতে অপেক্ষার সময় কমবে এবং ব্যস্ত জাতীয়সড়কগুলিতে যানচলাচলের উন্নতি হবে, যেখানে সপ্তাহান্তে এবং ভ্রমণের ব্যস্ততম সময়ে দীর্ঘ সারি একটি সাধারণ সমস্যা।
সম্প্রতি, NHAI তাদের FASTag বার্ষিক পাসের ক্ষেত্রে 50 লক্ষ গ্রাহকের মাইলফলকও অতিক্রম করেছে ৷ এই পাসের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা বছরে 3000 টাকা খরচ করে 200 বার পর্যন্ত টোল অতিক্রম করতে পারেন। গত 15 অগস্ট চালু হওয়ার পর থেকে, এই পাসগুলির মাধ্যমে মোট 26.55 কোটি লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে। দেশের বিভিন্ন জাতীয়সড়ক ও এক্সপ্রেসওয়েতে 1,150টিরও বেশি ফি প্লাজা রয়েছে।
যদি কোনও যানবাহনে সক্রিয় ফাস্টট্যাগ না থাকে, তাহলে চালক টোল প্লাজায় ইউপিআই ব্যবহার করে অর্থ প্রদান করতে পারেন। তবে, এর জন্য অতিরিক্ত চার্জ দিতে হবে। ইউপিআই ব্যবহার করে টোল পরিশোধ করলে সাধারণ ফি-এর চেয়ে 25 শতাংশ বেশি খরচ হবে। এর মানে হল, যারা নিয়মিত জাতীয়সড়কে যাতায়াত করেন, তাদের জন্য ফাস্টট্যাগই সবচেয়ে সস্তা এবং সহজ বিকল্প। যদি কোনও চালক ফাস্টট্যাগ এবং ইউপিআই উভয় ব্যবহার করে অর্থ প্রদান করতে অস্বীকার করেন, তাহলে টোল কর্মীরা তাঁকে এগোতে বাধা দিতে পারেন। এই নিয়মটি জাতীয়সড়ক বিধিমালার অধীনে প্রযোজ্য। এই ধরনের ক্ষেত্রে একটি ই-নোটিশও জারি করা হতে পারে। যদি টোল তিন দিন পর্যন্ত অপরিশোধিত থাকে, তাহলে অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ করে দেওয়া হতে পারে।
ব্যক্তিগত যানবাহনের জন্য সরকারি পরিচয়পত্র দেখিয়ে টোলমুক্তভাবে পার হওয়ার সুবিধাটি বাতিল করা হয়েছে। শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকভাবে বৈধ ‘এক্সেম্পট ফাস্ট্যাগ’ (Exempt FASTag) যুক্ত যানবাহনগুলোই টোল পরিশোধ না করে পার হতে পারবে। এই সিদ্ধান্তটি টোল ছাড়ের অপব্যবহার রোধ করবে এবং টোল প্লাজাগুলিতে সংঘাত কমাবে, বিশেষ করে যখন মানুষ ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে তাদের নিজস্ব যানবাহনে যাতায়াত করে।