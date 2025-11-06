ETV Bharat / business

ব্যাঙ্কের বেসরকারীকরণে জাতীয় স্বার্থের ক্ষতি হবে না, অর্থমন্ত্রীর মন্তব্যে ক্ষুব্ধ ইউনিয়নগুলি

সম্প্রতি, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে, ব্যাঙ্কের বেসরকারীকরণে জাতীয় স্বার্থের ক্ষতি হবে না ৷ অর্থমন্ত্রীর এই মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছে ব্যাঙ্ক ইউনিয়নগুলি৷

Nirmala Sitharaman
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন (ছবি: এএনআই)
নয়াদিল্লি, 6 নভেম্বর: গত 4 নভেম্বর দিল্লি স্কুল অফ ইকোনমিক্সে আয়োজিত ডায়মন্ড জুবিলি সমাপনী বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেছেন যে, ব্যাঙ্কের বেসরকারীকরণে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বা জাতীয় স্বার্থের ক্ষতি হবে না ৷ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর এই মন্তব্যের প্রতি ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নয়টি ট্রেড ইউনিয়ন তাদের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। ব্যাঙ্ক ইউনিয়নগুলি সরকারি খাতের ব্যাঙ্কগুলির বেসরকারিকরণ সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের মন্তব্যের সমালোচনা করে বলেছে যে, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি অভিযানকে এগিয়ে নিতে তাদের (ব্যাঙ্কগুলিকে) মূলধন সহায়তা দিয়ে শক্তিশালী করতে হবে।

সরকারি খাতের ব্যাঙ্কগুলির (PSB) অবদানের কথা উল্লেখ করে, সমস্ত ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নয়টি ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্বকারী ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস (UFBU) বলেছে যে, প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনার অধীনে 90 শতাংশ অ্যাকাউন্ট সরকারি খাতের ব্যাঙ্কগুলি মাধ্যমে খোলা হয়েছে।

ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস-এর বিবৃতি

ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস-এর ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অগ্রাধিকার ঋণ এবং সামাজিক ব্যাঙ্কিং প্রায় সম্পূর্ণরূপে সরকারি খাতের ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং গ্রামীণ যোগাযোগ এবং আর্থিক সাক্ষরতাও মূলত সরকারি খাতের ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "যদি আজ ভারতীয় ব্যাঙ্কিং শক্তিশালী হয়, তাহলে তা জনসাধারণের মালিকানার মধ্যে নির্মিত স্থিতিস্থাপকতার কারণে... বিশ্বের কোনও দেশই ব্যাঙ্ক বেসরকারীকরণের মাধ্যমে সর্বজনীন ব্যাঙ্কিং পরিষেবা অর্জন করতে পারেনি। বেসরকারীকরণ অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করবে এই দাবি কোনও প্রমাণের ভিত্তিতে করা সম্ভব নয়।"

এই সপ্তাহের শুরুতে, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেছিলেন যে সরকারি খাতের ব্যাঙ্কগুলির বেসরকারীকরণ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বা জাতীয় স্বার্থের ক্ষতি করবে না। তবে, ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস (UFBU) জানিয়েছে যে, সরকারি খাতের ব্যাঙ্কগুলির বেসরকারীকরণ জাতীয় ও সামাজিক স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করবে, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বিপন্ন করবে এবং চাকরির নিরাপত্তা এবং জনসাধারণের তহবিলকে ঝুঁকির মুখে ফেলবে।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পাল্টা ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস-এর দাবি, সরকারি খাতের ব্যাঙ্কগুলি ভারতকে রূপান্তরিত করেছে। 1969 সালে ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ প্রতীকী ছিল না, বরং মৌলিকভাবে দেশের আর্থ-সামাজিক ভিত্তিকে পুনর্গঠিত করেছিল। সরকারি খাতের ব্যাঙ্কগুলি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ন্যায়সঙ্গত জাতীয় উন্নয়নের বাহক হয়ে ওঠে। এলি সম্ভব হয়েছিল কারণ ব্যাঙ্কগুলি ছিল সরকারি প্রতিষ্ঠান। ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণের আগে, ব্যাঙ্কিং খাত শুধুমাত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অভিজাত ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলিকে পরিষেবা দিত।

সরকারি ব্যাঙ্কের বেসরকারীকরণের প্রতিকূল প্রভাব এবং ঝুঁকি

এসবিআই স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের (বেঙ্গল সার্কেল) প্রাক্তন ডেপুটি চিফ সেক্রেটারি তথা ব্যাঙ্ক বাঁচাও দেশ বাঁচাও মঞ্চের মুখপাত্র অশোক মুখোপাধ্যায়ের মতে, বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলি শুধুমাত্র সেখানেই ঋণ দেয় যেখানে লাভ বেশি। তারা লোকসানে চলা শাখা বন্ধ করে দেবে, ফি বৃদ্ধি করে, কাজ আউটসোর্স করে এবং দুর্বল গোষ্ঠীগুলিকে অবহেলা করে শুধু মুনাফা অর্জনের স্বার্থেই পরিচালিত হয়। সরকারি ব্যাঙ্কের বেসরকারীকরণের ফলে দেশের গ্রামীণ এবং আধা-শহুরে অঞ্চলের আর্থিক বৃদ্ধির গতি অবরুদ্ধ হবে। জন ধন, সরাসরি বেনিফিট ট্রান্সফার (ডিবিটি) ট্রান্সফার, পেনশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বাধ্যবাধকতাগুলি বেশিরভাগই সরকারি খাতের ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে পূরণ করা হয়, বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলি এই দায়িত্ব নেয় না। সরকারি ব্যাঙ্কের বেসরকারীকরণের ফলে কর্মী সংখ্যা হ্রাস, চুক্তিভিত্তিক চাকরি, চাকরির নিরাপত্তা হ্রাস, সংরক্ষণের সুবিধা হ্রাস এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ক্ষুণ্ন হতে পারে।

