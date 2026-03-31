ব্যাঙ্ক-পোস্ট অফিসের গ্রাহকদের জন্য বড় খবর, বদলে গেল TDS কাটার সীমা-নিয়ম

ব্যাঙ্ক-পোস্ট অফিসের গ্রাহকদের জন্য বড় খবর, বদলে গেল TDS কাটার সীমা-নিয়ম
জমা টাকায় পাওয়া সুদের উপর কি টিডিএস কাটবে? নতুন আয়কর আইন 2025-এর আওতায় টিডিএস কাটার নিয়মে পরিবর্তন করল আয়কর বিভাগ যা সকলের জানা জরুরি ৷
By PTI
Published : March 31, 2026 at 4:22 PM IST
নয়াদিল্লি, 31 মার্চ: আয়কর বিভাগ ব্যাঙ্ক ও পোস্ট অফিসের আমানতের উপর অর্জিত সুদের উপর কর (টিডিএস) সংক্রান্ত নিয়মাবলী স্পষ্ট করেছে। সোমবার জারি করা একটি সরকারি বিবৃতিতে বিভাগটি জানিয়েছে যে, 1949 সালের ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন অ্যাক্টের আওতায় পরিচালিত সমস্ত 'ব্যাঙ্কিং কোম্পানি'-কে শুধুমাত্র তখনই টিডিএস কাটতে হবে, যখন তাদের সুদের আয় নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করবে। নতুন আয়কর আইন, 2025 কার্যকর হওয়ার পর ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা এবং তাদের নিয়মকানুন পালনের বিষয়ে উদ্ভূত প্রযুক্তিগত বিভ্রান্তি দূর করার জন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
সাধারণ এবং প্রবীণ নাগরিকদের জন্য টিডিএস (TDS) সীমা কত?
আয়কর আইনের বর্তমান বিধানগুলিতে আমানতকারীদের জন্য টিডিএস কাটার সীমা স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী:
কোনও সাধারণ নাগরিক এক আর্থিক বছরে ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিসের আমানত থেকে 50,000 টাকার বেশি সুদ পেলে, তার উপর উৎসে কর কাটা হবে।
প্রবীণ নাগরিকদের স্বস্তি দিতে এই সীমা প্রতি অর্থবর্ষে 1 লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
আয়কর বিভাগ আরও স্পষ্ট করেছে যে ধারা 393 (1) এ প্রদত্ত সীমার চেয়ে পরিমাণ কম হলে কোনও ব্যাঙ্ক বা ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানকে আয়কর কাটতে হবে না।
Clarification on TDS on interest u/s Section 194A in the case of banking institutions.— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 30, 2026
Under the provisions of Section 194A of the Income-tax Act, 1961, tax is required to be deducted at source on interest other than interest on securities. However, in terms of provisions of…
নতুন আয়কর আইন 2025-এ ব্যাঙ্কিং কোম্পানির সংজ্ঞা
সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ একটি আনুষ্ঠানিক পোস্টে, আয়কর বিভাগ নতুন কর আইনের আওতায় টিডিএস কাটা সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত দিকগুলি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছে। নতুন আয়কর আইন, 2025-এর ধারা 402 অনুযায়ী, একটি ব্যাঙ্কিং কোম্পানি হল এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার উপর ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন অ্যাক্ট, 1949-এর বিধানগুলি প্রযোজ্য।
পুরোনো আয়কর আইন, 1961-তে, 'ব্যাঙ্কিং কোম্পানি' শব্দটির মধ্যে ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন অ্যাক্ট, 1949 প্রযোজ্য এমন ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান এবং সেই আইনের 51 ধারার আওতায় থাকা ব্যাঙ্ক বা ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আয়কর বিভাগ স্পষ্ট করেছে যে, নতুন আইনে 51 ধারার সরাসরি উল্লেখ না থাকার কারণে, ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন অ্যাক্ট, 1949-এর বিদ্যমান 51 ধারার প্রভাবে, এই ধরনের সমস্ত ব্যাঙ্ক ও প্রতিষ্ঠানকে নতুন আয়কর আইন, 2025-এর 402 ধারার আওতায় ব্যাঙ্কিং কোম্পানি হিসাবে গণ্য করা হবে কোনও সুস্পষ্ট উল্লেখ ছাড়াই।
এখন কী হবে?
এই প্রযুক্তিগত স্পষ্টীকরণটি সারা দেশের লক্ষ লক্ষ আমানতকারীর জন্য টিডিএস কাটার বিষয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে এবং অপ্রয়োজনীয় কর কাটার দুশ্চিন্তা দূর করবে। এছাড়াও, দেশের সমস্ত ব্যাঙ্কিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য এই নিয়ম মেনে চলার বিষয়টি অনুমোদন করা হয়েছে। এর ফলে অর্থবর্ষের শেষে একটি মসৃণ কর কাটা প্রক্রিয়া নিশ্চিত হবে এবং যেকোনও আইনি বা প্রযুক্তিগত বিরোধ দূর হবে।