আর 5 বছরের অপেক্ষা নয়, এবার একবছরের চাকরিতেই মিলবে গ্র্যাচুইটির টাকা

আর 5 বছরের অপেক্ষা নয়, এবার একবছরের চাকরিতেই মিলবে গ্র্যাচুইটির টাকা
শ্রম সংস্কারের পর এবার থেকে সমস্ত শ্রেণির কর্মীর জন্যই বিধিবদ্ধ নিয়োগপত্র দিতে হবে। সমস্ত কর্মীরা পিএফ, ইএসআইসি, বিমা এবং অন্য সামাজিক সুরক্ষার সুবিধা পাবেন।
By PTI
Published : November 22, 2025 at 1:05 PM IST
নয়াদিল্লি, 21 নভেম্বর: দেশজুড়ে কার্যকর হল নয়া শ্রম আইন ৷ আর এই শ্রমবিধিকে অনেকেই ঐতিহাসিক বলে মনে করছে ৷ বর্তমানে কার্যকর থাকা 29টি শ্রমবিধির সঙ্গেই নতুন আরও চারটি বিধি যোগ করা হয়েছে। আর নয়া এই শ্রম আইন অনুযায়ী, এবার আর পাঁচ বছর নয়, বরং এক বছর চাকরি করলেই মিলবে গ্র্যাচুইটি। অন্যদিকে, 40 কোটি কর্মীর সামাজিক সুরক্ষাও নিশ্চিত করা হয়েছে এই শ্রমবিধিতে।
নয়া এই শ্রমবিধি দেশের রফতানি প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ কারণ হিসাবে অনেকেরই ব্যাখ্যা, অনেকটাই সরলীকরণ করা হয়েছে নয়া শ্রম আইনে ৷ এই নয়া বিধি আন্তর্জাতিক সম্মতির প্রয়োজনীয়তা পূরণের পাশাপাশি অস্থির আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা করার জন্য অপরিহার্য বলে শ্রম মন্ত্রকের এক আধিকারিক জানিয়েছেন ৷ বাণিজ্য মন্ত্রকের এক কর্তা জানান, শ্রমিকদের জন্য একই বিধান, ন্যায্য মজুরি, সামাজিক নিরাপত্তা, সমতা এবং শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মর্যাদা বৃদ্ধির সুযোগও নিশ্চিত করবে এই আইন।
নয়া বিধিতে কী কী সুবিধা পাবেন কর্মীরা?
- শ্রম সংস্কারের পর এবার থেকে সমস্ত শ্রেণির কর্মীর জন্যই বিধিবদ্ধ নিয়োগপত্র দিতে হবে।
- সমস্ত কর্মীরা পিএফ, ইএসআইসি, বিমা এবং অন্য সামাজিক সুরক্ষার সুবিধা পাবেন।
- সময়মতো ন্যূনতম বেতন পাবেন সব কর্মী।
- নিশ্চিত করা হবে 40 কোটি কর্মীর সামাজিক সুরক্ষা।
- এবার থেকে চাকরিতে ঢোকার এক বছর পর থেকেই কোনও কর্মী গ্র্যাচুইটির টাকা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। বর্তমানে পাঁচ বছর টানা এক সংস্থাতে কাজ করলে তবেই মিলত গ্র্যাচুইটির টাকা ৷
অবসরের পর কোনও বেতনভোগী কর্মীর ক্ষেত্রে তাঁর বাকি জীবনের আর্থিক পুঁজি হিসাবে প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং গ্র্যাচুইটির টাকাই সাধারণত সম্বল থাকে। কিন্তু, প্রচলিত নিয়মে পাঁচ বছরের আগে সংস্থা বদল করলে কর্মীরা গ্র্যাচুইটির সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতেন। সব থেকে বেশি অসুবিধায় পড়তেন বেসরকারি সংস্থার কর্মীরা ৷ কারণ, সরকারি ক্ষেত্রে কর্মীদের সংস্থা বদলানোর ঘটনা খুবই নগণ্য। তাই চাকুরিজীবীদের (বিশেষ করে বেসরকারি সংস্থার কর্মীদের) কথা ভেবেই গ্র্যাচুইটি ফান্ড তৈরির সময়সীমা পাঁচ বছর থেকে কমিয়ে এক বছর করার কথা ভাবা হয়েছে। এছাড়া, 40 বছরের বেশি বয়সি সমস্ত কর্মীকে বছরে একবার বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষাও করানো হবে।
বাণিজ্য মন্ত্রকের আধিকারিকরা বলেছেন, এটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ ৷ শুক্রবার চারটি শ্রম কোড বাস্তবায়ন করা হয়েছে ৷ সংসদে পাশ হলেও 2020 সাল থেকে স্থগিত ছিল এই নয়া আইন বাস্তবায়ন হল ৷ এর মধ্যে রয়েছে সকলের জন্য সময়োপযোগী ন্যূনতম মজুরি এবং কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষার মতো কর্মী-বান্ধব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা, কাজের মোট সময় (কর্মঘণ্টা), বিস্তৃত নির্দিষ্ট মেয়াদী কর্মসংস্থান এবং নিয়োগকর্তা-বান্ধব ছাঁটাই নিয়মের অনুমতি দেওয়ার মতো বিষয় রয়েছে।
এক আধিকারিকের কথায়, "রফতানিমুখী শিল্পের জন্য, বিধিগুলি আন্তর্জাতিক সম্মতির প্রত্যাশা পূরণের সময় অস্থির বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতা করার জন্য প্রয়োজনীয় নমনীয়তা, সরলীকরণ প্রদান করবে ৷" রাতের শিফটে মহিলাদের রাখার ক্ষেত্রে তাঁদের সম্মতি এবং পর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থার উপর নির্ভর করা হয়েছে ৷ একইভাবে, শ্রম কোডের বিধান অনুযায়ী, বাগান শ্রমিকদের অধিকার একত্রিত, সম্প্রসারিত এবং বহনযোগ্য করা হয়েছে।