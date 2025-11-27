বদলে গিয়েছে গ্র্যাচুইটির নিয়ম; এক বা 3 বছর পর চাকরি ছাড়লে কত টাকা পাবেন?

বদলে গিয়েছে গ্র্যাচুইটির নিয়ম; এক বা 3 বছর পর চাকরি ছাড়লে কত টাকা পাবেন?
আগে পাঁচ বছর কাজ করলে তবেই গ্র্যাচুইটি পাওয়া যেত। তবে, 21 নভেম্বর চারটি নতুন শ্রম কোড কার্যকর হতেই এই সীমা কমিয়ে এক বছর করা হয়েছে।
Published : November 27, 2025 at 4:56 PM IST
হায়দরাবাদ, 27 নভেম্বর: কেন্দ্রীয় সরকার 1972 সালের গ্র্যাচুইটি আইনের অধীনে নতুন গ্র্যাচুইটি নিয়ম জারি করেছে, যার লক্ষ্য হল অবসরকালীন সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং গ্র্যাচুইটি গণনার পদ্ধতিতে আরও স্বচ্ছতা আনা। এই পরিবর্তনগুলি বিশেষ করে স্থায়ী-মেয়াদী কর্মচারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যারা এখন চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পরে আরও ভাল আর্থিক সুরক্ষা-সুবিধা পাবেন। এই সংস্কারের মাধ্যমে, কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ন্যায্য এবং ধারাবাহিক গ্র্যাচুইটি প্রদান নিশ্চিত করার বিষয়ে আশাবাদী। কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি, নতুন শ্রম আইন 29টি বর্তমান বা কার্যকর শ্রম আইনকে সরল করে তুলবে।
গ্র্যাচুইটি কী?
ভারতে গ্র্যাচুইটি হল একটি আইনি সুবিধা৷ এই আইনি সুবিধা এমন একটি কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে 10 বা তার বেশি কর্মচারী কাজ করেন। আইনি বাধ্যবাধকতা হিসেবে, কোম্পানিগুলি একজন কর্মচারীকে অবসর গ্রহণ, পদত্যাগ বা চাকরির অবসানের সময় এককালীন গ্র্যাচুইটি প্রদান করে। গ্র্যাচুইটি হল দীর্ঘমেয়াদী চাকরির জন্য কর্মচারীদের দেওয়া নিয়োগকর্তা বা কোম্পানির একটি আর্থিক সুবিধা। এর লক্ষ্য হল বছরের পর বছর ধরে কোম্পানিতে কাজ করা কর্মীদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এটি 1972 সালের গ্র্যাচুইটি আইনের মাধ্যমে দেওয়া হয় এবং নিয়ন্ত্রিত হয় যা বর্তমানে কিছু ক্ষেত্রে সংশোধিত এবং সরলীকৃত করা হয়েছে।
গ্র্যাচুইটি হিসাব করার সূত্র
আগের নিয়ম অনুযায়ী, কর্মীদের গ্র্যাচুইটি পাওয়ার জন্য পাঁচ বছর একটানা চাকরি করতে হতো। তবে, 21 নভেম্বর চারটি নতুন শ্রম কোড কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সীমা কমিয়ে পাঁচ বছর থেকে এক বছর করা হয়েছে। এর অর্থ হল, এখন আপনি যদি এক বছর কাজ করেন এবং তারপর চাকরি ছেড়ে দেন বা কোনও নির্দিষ্ট কোম্পানিতে পদত্যাগ করেন, তবুও কোম্পানি আপনাকে গ্র্যাচুইটির অর্থ দেবে। এবার জেনে নেওয়া যাক গ্র্যাচুইটি কীভাবে হিসাব করা হয়।
মোট গ্র্যাচুইটি = (শেষ বেতন x 15 x চাকরির বছর সংখ্যা) / 26
এখানে, 15 হল প্রতিটি পূর্ণ বছরের জন্য 15 দিনের বেতন এবং 26 হল এক মাসের মোট কর্মদিবসের সংখ্যা (একদিনের সাপ্তাহিক ছুটি বাদে)।
একইভাবে, যেসব প্রতিষ্ঠান গ্র্যাচুইটি আইনের আওতাভুক্ত নয়, তাদের জন্য গ্র্যাচুইটি হিসেবর আদর্শ সূত্রটি দেখে নিন:
মোট গ্র্যাচুইটি = (শেষ মৌলিক মাসিক বেতন) x (15/26) x (মোট যত বছর ওই কোম্পানিতে কাজ করেছেন)।
1 বছরের চাকরির জন্য কত টাকা গ্র্যাচুইটি দেওয়া হবে?
ধরুন আপনি এক বছর চাকরি করেছেন এবং তারপর চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন এবং আপনার শেষ বেতন ছিল 30,000 টাকা। তাহলে আপনার প্রাপ্য গ্র্যাচুইটির পরিমণ হবে:
গ্র্যাচুইটি = (30,000 x 15 x 1) / 26
মোট গ্র্যাচুইটি = 17,307 টাকা
অর্থাৎ, 30,000 টাকা বেতনের জন্য আপনি এক বছর চাকরির পরে 17,307 টাকা গ্র্যাচুইটি বাবদ পাবেন।
3 বছর চাকরির পর কত গ্র্যাচুইটি দেওয়া হবে?
ধরুন, আপনি কোনও কোম্পানিতে তিন বছর চাকরি করেছেন৷ আপনার বেতন 40,000 টাকা, তাহলে আপনার প্রাপ্য গ্র্যাচুইটির পরিমণ হবে:
গ্র্যাচুইটি = (40,000 x 15 x 3) / 26
মোট গ্র্যাচুইটি = 69,230 টাকা
অর্থাৎ, 40,000 টাকা বেতনের জন্য আপনি তিন বছর চাকরির পরে 69,230 টাকা গ্র্যাচুইটি বাবদ পাবেন।
গ্র্যাচুইটির উপর কর কর্মচারীর ধরণের উপর নির্ভর করে: যেমন, সরকারি কর্মচারীদের জন্য গ্র্যাচুইটির উপর কোনও কর নেই। এই আইনের আওতায় থাকা বেসরকারি খাতের কর্মচারীদের 20 লক্ষ টাকা পর্যন্ত গ্র্যাচুইটির উপর কর দিতে হবে না।