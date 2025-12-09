ETV Bharat / business

এই শহরে চালু হল নতুন খসড়া শ্রম-বিধি; সাপ্তাহে কাজ 48 ঘণ্টা, নিয়ন্ত্রিত ওভারটাইম

নতুন নিয়মে, প্রতি ত্রৈমাসিকে ওভারটাইমের সীমা 144 ঘণ্টা এবং 30 মিনিটের বেশি যে কোনও সময়কে 1 ঘণ্টা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

দিল্লিতে চালু হল খসড়া শ্রম-বিধি; সাপ্তাহে কাজ 48 ঘণ্টা, নিয়ন্ত্রিত ওভারটাইম (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 9, 2025 at 3:57 PM IST

নয়াদিল্লি, 9 ডিসেম্বর: শিল্প এলাকায় নিযুক্ত কর্মী ও শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য জারি করা খসড়া নিয়মে দিল্লি সরকার একটি উল্লেখযোগ্য সংশোধনী এনেছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, কোনও কর্মী বা শ্রমিক সপ্তাহে 48 ঘণ্টার বেশি কাজ করতে পারবেন না।

নিয়মগুলিতে কর্মঘণ্টা এবং ওভারটাইম সম্পর্কে স্পষ্ট বিধানও উল্লেখ করা হয়েছে। এক ত্রৈমাসিকে সর্বোচ্চ 144 ঘণ্টা ওভারটাইম অনুমোদিত হবে। এছাড়াও, 15 থেকে 30 মিনিটের যে কোনও ওভারটাইম 30 মিনিট হিসেবে ধরা হবে, যেখানে 30 মিনিটের বেশি যে কোনও ওভারটাইম 1 ঘণ্টা হিসেবে গণনা করা হবে।

শিল্পক্ষেত্রে কর্মী ও শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য, দিল্লি সরকার দিল্লি বাণিজ্যিক, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং কর্মপরিবেশ বিধি 2025-এর খসড়া প্রকাশ করেছে। সরকার আগামী 45 দিনের জন্য খসড়া বিজ্ঞপ্তির উপর জনসাধারণের আপত্তি এবং পরামর্শ জানতে চেয়েছে।

দিল্লির শ্রমমন্ত্রী কপিল মিশ্রের মতে, এই নিয়মগুলিতে জাতীয় রাজধানীর শিল্প এলাকায় নিযুক্ত লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের স্বাস্থ্য, কর্মঘণ্টা এবং সুরক্ষা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

দিল্লিতে কর্মী ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য সরকারের জারি করা গুরুত্বপূর্ণ বিধানগুলিকে নতুন শ্রম আইন বাস্তবায়নের দিকে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। 45 বছর বা তার বেশি বয়সী কর্মী বা শ্রমিকদের জন্য বিনামূল্যে, প্রতিটি শ্রমিকের জন্য বার্ষিক মেডিক্যাল চেক-আপ বাধ্যতামূলক হবে। এই চেক-আপ প্রতি বছরের প্রথম চার মাসের মধ্যে করাতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পে কর্মরত কর্মীদের জন্য, বছরের প্রথম 30 দিনের মধ্যে একটি বিনামূল্যে মেডিক্যাল পরীক্ষা করানোর কথা বলা হয়েছে এই নিয়মে।

শ্রমিক কল্যাণকে আরও উন্নত করার জন্য, শ্রমিক সুরক্ষার উপর সরকার কর্তৃক প্রস্তুত করা খসড়ায় দিল্লি শ্রম কমিশনারের সভাপতিত্বে 10 সদস্যের পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য উপদেষ্টা বোর্ড গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বোর্ডে দিল্লি দূষণ নিয়ন্ত্রণ কমিটি এবং স্বাস্থ্য বিভাগের প্রতিনিধিরাও অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। সরকার বিশ্বাস করে, এই নিয়মগুলি শ্রমিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্যের জন্য শিল্প এলাকাগুলির উপর আরও বেশি দায়িত্ব অর্পণ করবে, কর্মক্ষেত্রের পরিবেশকে আরও নিরাপদ করে তুলবে।

এমনিতে, দেশে সংস্কারের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের আরেকটি উদ্যোগ চারটি শ্রম কোড 1 এপ্রিল, 2026 থেকে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে৷ কারণ, মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আইনের অধীনে নিয়ম প্রয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। চারটি শ্রম কোড নিয়ে প্রথমে 21 নভেম্বর, 2020 সালে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল।

