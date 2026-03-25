1 এপ্রিল থেকে আয়করে ব্যাপক পরিবর্তন, আপনিও জেনে নিন এখনই

1 এপ্রিল থেকে আয়করে ব্যাপক পরিবর্তন, আপনিও জেনে নিন এখনই
এবার থেকে Form 16 আর পাওয়া যাবে না ৷ পরিবর্তে দেওয়া হবে ফর্ম 130 ৷ এটিই হবে বেতনভোগী কর্মী ও পেনশনভোগীদের বার্ষিক করের সংশাপত্র ৷
Published : March 25, 2026 at 9:05 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 মার্চ : 2026 সালের 1 এপ্রিল থেকে ফের বড়সড় পরিবর্তন আসছে আয়করে ৷ দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে আয়কর আইন 1961 এর আরও সরলীকরণ করা হয়েছে ৷ ফলে চলতি বছর থেকে আয়কর আইন 2025 মেনে চলতে হবে আয়কর দাতাদের ৷ তবে এক্ষেত্রে অতিরিক্ত কর দিতে হবে না কিন্তু নতুন আইনে পুরো ব্যবস্থায় বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷
আয়কর বর্ষ ( Tax Year ) এর পরিবর্তন
এতদিন পর্যন্ত আয় বর্ষ এবং মূল্যায়ন বর্ষের মধ্যে পার্থক্য ছিল ৷ মূল্যায়ন বর্ষের আগের বছরের হিসেব দিতে হতো আয়কর দাতাদের ৷ কিন্তু 1 এপ্রিল থেকে সেই নিয়মের পরিবর্তন করা হচ্ছে ৷ এবার থেকে কোনও মূল্যায়ন বর্ষ হিসেবে কোনও অপশন থাকছে না ৷ বদলে থাকছে আয় বর্ষ ( Tax Year ) ৷ অর্থাৎ কেউ যদি 2026-27 সালে আয় করেন তাহলে IT ওয়েবসাইটে তাঁকে নথিভুক্ত করতে হবে Tax Year 2026-27 ৷ এর প্রভাবে Form 16 এর ফাইল এবং ট্যাক্স ফাইলে সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
তবে এবার থেকে Form 16 আর পাওয়া যাবে না ৷ পরিবর্তে দেওয়া হবে ফর্ম 130 ৷ এটিই হবে বেতনভোগী কর্মী ও পেনশনভোগীদের বার্ষিক করের সংশাপত্র ৷ সেখানে যাবতীয় হিসেব দেওয়া থাকবে ৷
TCS এ পরিবর্তন
কর বিশেষজ্ঞ এবং চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট যোগেন্দ্র কাপুর জানিয়েছেন, নতুন ব্যবস্থায় কর ব্যবস্থা আরও সরলীকরণ হয়েছে ৷ এর পাশাপাশি কর প্রক্রিয়ার ভুল ভ্রান্তিও দূর করা যাবে এই পদ্ধতিতে ৷ তিনি জানিয়েছেন, লিবারাইজ়ড রেমিটেন্স স্কিমে ট্যাক্স কালেকটেড সোর্স (Tax Collected at Source) 20 শতাংশ থেকে কমিয়ে 2 শতাংশে করা হয়েছে ৷ এবং এর কোনও ঊর্ধ্বসীমা করা হয়নি ৷
উচ্চ আয় হয় এমন কর্মীদের ক্ষেত্রে পরিবর্তন়
যাঁরা উচ্চ আয় করেন তাঁদের ক্ষেত্রে একাধিক পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ যে সব ব্যক্তিদের PF এবং NPS এ এমপ্লয়ার কন্ট্রিবিউশন 7.5 লাখ টাকা পেরিয়ে গিয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ওই দুই অ্যাকাউন্টের মোট অর্থের উপর কর দিতে হবে ৷ অতিরিক্ত টাকা এবং তার উপর প্রাপ্ত সুদের উপর কর বসানো হবে ৷ কম্পানির তরফে দেওয়া গাড়ির উপরের কর দিতে হবে তাঁদের ৷
শেয়ার মার্কেটে পরিবর্তন
শেয়ার মার্কেটের ট্রেডার এবং বিনিয়োগকারীদের ক্ষেত্রেও একাধিক পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ ফিউচার্স ট্রেডিংয়ের উপর সিকিউরিটিস ট্রানজ়াকশন ট্যাক্স (STT) দ্বিগুন বৃদ্ধি করে 0.05 শতাংশ করা হয়েছে ৷ এবং অপশন ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে তা বাড়িয়ে 0.15 শতাংশ করা হয়েছে ৷
অন্যদিকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং ফ্রিল্যান্সারদের জন্য আয়কর জমা দেওয়ার সময়সীমায় পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ ITR 3 এবং ITR 4 ফাইলিংয়ের ডেডলাইন 31 জুলাই থেকে বাড়িয়ে 31 অগাস্ট করা হয়েছে ৷