ইচ্ছে মতো 'ডিপোজিট', ভাড়া বৃদ্ধিতে লাগাম ! কেন্দ্রের নয়া নিয়মে স্বস্তিতে ভাড়াটেরা

ইচ্ছে মতো 'ডিপোজিট', ভাড়া বৃদ্ধিতে লাগাম ! কেন্দ্রের নয়া নিয়মে স্বস্তিতে ভাড়াটেরা
কেন্দ্রের নতুন ভাড়ার নিয়মে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, ভাড়া বৃদ্ধির নোটিশ, মেরামতের নিয়ম এবং 50 হাজার টাকার বেশি ভাড়ার উপর TDS এবার বাধ্যতামূলক হচ্ছে।
Published : December 1, 2025 at 8:38 PM IST
নয়াদিল্লি, 1 ডিসেম্বর: ভাড়াটেদের অসুবিধা, হয়রানি কমাতে কেন্দ্রীয় সরকার নতুন ভাড়ার নিয়ম (Home Rent Agreement Rules 2025) বাস্তবায়িত করেছে। বিজনেস টু ডে-তে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকারের আনা নতুন নিয়মগুলি সকলের জন্য ভাড়া আরও সহজ, স্বচ্ছ এবং আরও সুসংগঠিত করে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে। নতুন নিয়মে 60 দিনের মধ্যে ভাড়া চুক্তির অনলাইন রেজিস্ট্রেশন এখন বাধ্যতামূলক হবে ৷ সময়মতো রেজিস্ট্রেশন না করলে 5000 টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হবে। এছাড়াও, নিরাপত্তা বাবদ জমা টাকার (অ্যাডভান্স ডিপোজিট মানি) সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আপনি ভাড়াটে হোন বা বাড়িওয়ালা, নতুন নিয়মগুলি সম্পর্কে জানা উভয় পক্ষের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ।
কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন ভাড়ার চুক্তি বিধি ইচ্ছামত ভাড়া বৃদ্ধি, অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাবদ জমা টাকার পরিমাণ (অ্যাডভান্স ডিপোজিট মানি) এবং দুর্বল নথিপত্র নিয়ে চুক্তি বন্ধ করবে, যা ভাড়াটেদের উল্লেখযোগ্যভাবে স্বস্তি দেবে। নতুন নিয়মগুলি বেঙ্গালুরু , মুম্বই, হায়দরাবাদ, পুনে এবং অন্যান্য শহরের ভাড়াটেদের জন্য উল্লেখযোগ্য স্বস্তি প্রদান করবে বলে মনে করা হচ্ছে।
📌Good news for tenants in cities like Bengaluru and Mumbai.— TaxBuddy (@TaxBuddy1) November 28, 2025
The Home Rent Rules 2025 bring long-needed clarity to India’s rental market.
No more random rent hikes, 10-month deposits, or vague agreements.
Here’s how the new rules benefit both tenants and landlords 👇
নতুন নিয়মে বাড়ি ভাড়ার নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলে কীভাবে কর দিতে হবে তা-ও নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এর অর্থ হল, যদি আপনি প্রতি মাসে 50 হাজার টাকার বেশি ভাড়া দেন, তাহলে শুধু ভাড়া পরিশোধ করাই যথেষ্ট নয়। আপনাকে নিয়ম মেনে করও দিতে হবে। তা না করলে মোটা অঙ্কের জরিমানা, সুদ এবং আইনি ঝামেলায় পড়তে হতে পারে।
টিডিএস-এর নিয়ম
নতুন নিয়মে বাড়ি ভাড়ার নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলে কীভাবে কর দিতে হবে তা-ও নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এর অর্থ হল, যদি আপনি প্রতি মাসে 50 হাজার টাকার বেশি ভাড়া দেন, তাহলে শুধু ভাড়া পরিশোধ করাই যথেষ্ট নয়। আপনাকে নিয়ম মেনে করও দিতে হবে। তা না করলে মোটা অঙ্কের জরিমানা, সুদ এবং আইনি ঝামেলায় পড়তে হতে পারে।
আয়কর আইনের ধারা 194-আইবি অনুযায়ী, যে কোনও পেশাদার বা ছোট ব্যবসার মালিক যিনি প্রতি মাসে 50 হাজার টাকার বেশি ভাড়া দেন, তাকে 2 শতাংশ টিডিএস দিতে হবে। এই টিডিএস বছরে একবার চুক্তির মেয়াদ শেষে দিতে হবে।
এগুলি বাড়িওয়ালাদের জন্য একটি স্পষ্ট চুক্তি এবং বিরোধ নিষ্পত্তির একটি উপায় তৈরি করবে। এই নিয়মগুলি ভারতের শহরাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান ভাড়াটে-বাড়িওয়ালা দ্বন্দ্ব দূর করতে সহায়ক হবে এবং আরও নির্ভরযোগ্য, স্বচ্ছ এবং আইনত শক্তিশালী চুক্তি তৈরিতে সাহায্য করবে। এবার নতুন বাড়ি ভাড়া চুক্তির অধীনে বাস্তবায়িত বিভিন্ন নিয়মগুলি জেনে নেওয়া যাক...
নতুন বাড়ি ভাড়ার নিয়ম
- বাড়ি ভাড়ার চুক্তি স্বাক্ষরের 60 দিনের মধ্যে প্রতিটি ভাড়াটে এবং বাড়িওয়ালাকে একটি ডিজিটালি স্ট্যাম্পযুক্ত, অনলাইন রেজিস্ট্রেশন-সহ ভাড়া চুক্তি করে ফেলতে হবে।
- বাড়িওয়ালারা দুই মাসের বেশি নিরাপত্তা বাবদ জমা টাকা (অ্যাডভান্স ডিপোজিট মানি) নিতে পারবেন না এবং বাণিজ্যিক ভাড়ার ক্ষেত্রে এটি ছয় মাসের বেশি হতে পারবে না।
- বাড়ি ভাড়ার রেজিস্ট্রেশন করতে ব্যর্থ হলে রাজ্যের উপর নির্ভর করে অন্তত 5000 টাকা জরিমানা হতে পারে।
- বাড়ি ভাড়া নেওয়ার 12 মাস পূর্ণ হওয়ার পর এবং বাড়িওয়ালার 90 দিনের লিখিত নোটিশ দেওয়ার পরই একমাত্র ভাড়া পরিবর্তন করা (বাড়ানো) যেতে পারে।
- যদি মেরামতের প্রয়োজন পড়ে এবং আগে থেকে সে বিষয়ে জানানো হয়, তাহলে বাড়িওয়ালাকে আইনত 30 দিনের মধ্যে সেগুলি সেরে ফেলতে হবে। না হলে, ভাড়াটে ভাড়ার থেকে প্রয়োজনীয় মেরামতের খরচের সামঞ্জস্যবিধান করতে পারবেন।
- ভাড়া করা ঘর বা বাড়ি পরিদর্শন করতে আসার আগে, বাড়িওয়ালাকে কমপক্ষে 24 ঘণ্টা আগে লিখিত নোটিশ দিতে হবে।
- ভাড়াটেকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ শুধুমাত্র ভাড়া ট্রাইব্যুনালের আদেশ অনুযায়ী এবং শুধুমাত্র আইনত নির্দিষ্ট কারণে অনুমোদিত হবে৷ বাড়িওয়ালা নিজে থেকে এটি করতে পারবেন না।
- ভাড়া ট্রাইব্যুনালকে ভাড়াটেদের উচ্ছেদ সংক্রান্ত বিরোধ-সহ, অভিযোগ দায়েরের তারিখ থেকে 60 দিনের মধ্যে ভাড়াটেদের বিরোধ নিষ্পত্তি করতে হবে।
- ভাড়াটেদের ভাড়া বাড়িতে বসবাসের অনুমতি দেওয়ার আগে পুলিশ ভেরিফিকেশন করতে হবে।
- যেকোনও ধরণের বলপূর্বক উচ্ছেদ, ভয় দেখানো এবং বিদ্যুৎ বা জলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা আইনত দণ্ডনীয়।
বাড়ি ভাড়ার নিয়ম ভাঙলে কঠোর শাস্তি
বাড়ি ভাড়ার নতুন নিয়ম না মানার জন্য জরিমানা ও কঠোর শাস্তির বিধানও রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রতিদিন 200 টাকা লেট ফি, টিডিএস না কাটার জন্য 1 শতাংশ সুদ, টিডিএস জমা না দেওয়ার জন্য 1.5 শতাংশ সুদ, 10000 টাকা থেকে 1 লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং গুরুতর ক্ষেত্রে 3 মাস থেকে 7 বছর পর্যন্ত জেলও হতে পারে।