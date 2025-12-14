এক বছরেই গ্র্যাচুইটি ! কবে থেকে কার্যকর হচ্ছে এই নিয়ম?
কর্মচারীরা জানতে চান, এখন পাঁচ বছরের পরিবর্তে মাত্র এক বছরের চাকরির পরেই গ্র্যাচুইটি দেওয়া হবে কিনা এবং এই পরিবর্তনের সুবিধা কবে থেকে পাওয়া যাবে?
Published : December 14, 2025 at 4:15 PM IST
হায়দরাবাদ, 14 ডিসেম্বর: কেন্দ্রীয় সরকার 21 নভেম্বর, 2025 থেকে চারটি নতুন শ্রম আইন কার্যকর করেছে। পরবর্তীকালে, সরকার এই আইনগুলিতে পরিবর্তন এনেছে, যার ফলে কর্মচারী এবং নিয়োগকর্তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। এরকম একটি নিয়ম গ্র্যাচুইটির সঙ্গেও সম্পর্কিত। কর্মচারীরা জানতে চান, এখন পাঁচ বছরের পরিবর্তে মাত্র এক বছরের চাকরির পরেই গ্র্যাচুইটি দেওয়া হবে কিনা এবং এই পরিবর্তনের সুবিধা কবে থেকে পাওয়া যাবে?
এই বিভ্রান্তি দূর করতে সংসদে লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে: “উপরের চারটি শ্রমবিধি 21 নভেম্বর 2025 থেকেই কার্যকর হয়েছে।" লিখিত জবাবে আরও বলা হয়েছে যে শ্রম মন্ত্রক নতুন শ্রম আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করছে৷ এই আইনগুলি কার্যকর থাকলেও এর কিছু দিক রাজ্যের নিয়মের উপরেও নির্ভর করে।
সামাজিক নিরাপত্তা কোড, 2020-এর অধীনে, গ্র্যাচুইটির নিয়মে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে: স্থায়ী মেয়াদী কর্মচারীরা পাঁচ বছর একটানা চাকরি সম্পন্ন না করলেও আনুপাতিক ভিত্তিতে গ্র্যাচুইটি পাওয়ার অধিকারী হবেন। নিয়মিত (অনির্দিষ্ট মেয়াদী বা চুক্তিভিত্তিক) কর্মচারীদের জন্য পাঁচ বছরের ঐতিহ্যবাহী যোগ্যতার শর্ত বহাল রয়েছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বুঝতে ভুল হতে পারে।
সুতরাং, স্থায়ী কর্মচারীদের মাত্র এক বছরের চাকরির পরেই আনুপাতিক ভিত্তিতে গ্র্যাচুইটি পাওয়ার অধিকার মৌলিক আইনের অংশ। এই অধিকার রাজ্যের নিয়মের উপর নির্ভর করে না। রাজ্যগুলি কেবল পদ্ধতিগত বিবরণ নির্ধারণ করতে পারে৷ তবে, মৌলিক আইনে পাওয়া অধিকারকে অস্বীকার করতে পারে না। সহজ কথায়, পাঁচ বছরের বেশি চাকরিপ্রাপ্ত স্থায়ী কর্মীদের জন্য গ্র্যাচুইটির ধারণাটি 21 নভেম্বর, 2025 থেকে আইনে পরিণত হয়েছে।
নতুন শ্রম আইন অনুযায়ী, স্থায়ী কর্মীদের ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের একটানা চাকরির নিয়মই কার্যকর থাকবে। তবে মাত্র এক বছরের চাকরির পরেই গ্র্যাচুইটির সুবিধা শুধুমাত্র স্থায়ী মেয়াদী কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য হবে এবং তা-ও আনুপাতিক হারে।
নতুন শ্রম আইন 21 নভেম্বর 2025 থেকেই থেকে কার্যকর হয়েছে। হ্যাঁ, স্থায়ী-মেয়াদী কর্মচারীদের জন্য এক বছরের চাকরিতেই গ্র্যাচুইটি পাওয়ার অধিকার আইনত এই তারিখ থেকে প্রযোজ্য হয়েছে। তবে নিয়মিত কর্মচারীদের জন্য পাঁচ বছরের গ্র্যাচুইটি নিয়ম বাতিল করা হয়নি। গ্র্যাচুইটির প্রক্রিয়া রাজ্যের নিয়ম দ্বারা নির্ধারিত হবে।
ভারতে গ্র্যাচুইটি হল একটি আইনি সুবিধা৷ এই আইনি সুবিধা এমন একটি কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে 10 বা তার বেশি কর্মচারী কাজ করেন। আইনি বাধ্যবাধকতা হিসেবে, কোম্পানিগুলি একজন কর্মচারীকে অবসর গ্রহণ, পদত্যাগ বা চাকরির অবসানের সময় এককালীন গ্র্যাচুইটি প্রদান করে। গ্র্যাচুইটি হল দীর্ঘমেয়াদী চাকরির জন্য কর্মচারীদের দেওয়া নিয়োগকর্তা বা কোম্পানির একটি আর্থিক সুবিধা। এর লক্ষ্য হল বছরের পর বছর ধরে কোম্পানিতে কাজ করা কর্মীদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এটি 1972 সালের গ্র্যাচুইটি আইনের মাধ্যমে দেওয়া হয় এবং নিয়ন্ত্রিত হয় যা বর্তমানে কিছু ক্ষেত্রে সংশোধিত এবং সরলীকৃত করা হয়েছে।