আয়কর জমা দেওয়ার নিয়মে বড়সড় পরিবর্তন ! কার্যকর হচ্ছে 1 এপ্রিল থেকে

কেন্দ্রীয় সরকার আয়কর আইন, 2025-এর অধীনে ITR-1 থেকে ITR-7 ফর্মের জন্য নতুন নিয়মের একটি খসড়া প্রকাশ করেছে, যা 1 এপ্রিল, 2026 থেকে কার্যকর হবে।

Income Tax Rules 2026
আয়কর জমা দেওয়ার নিয়মে বড়সড় পরিবর্তন (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 9, 2026 at 3:56 PM IST

নয়াদিল্লি, 9 ফেব্রুয়ারি: ভারতের আয়কর ব্যবস্থায় একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার আগামী 1 এপ্রিল, 2026 থেকে আয়কর আইন, 2025 বাস্তবায়নের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এটি প্রায় ছয় দশকের পুরনো আয়কর আইন, 1961-কে প্রতিস্থাপন করবে বা 1961 সালের আয়কর আইনের পরিবর্তে কার্যকর হবে। এই বড় পরিবর্তন বাস্তবায়নের জন্য, কেন্দ্রীয় সরকার আয়কর বিধি 2026-এর একটি খসড়া প্রকাশ করেছে, যার মধ্যে ITR-1 থেকে ITR-7 পর্যন্ত সমস্ত রিটার্ন ফর্মের জন্য নতুন নিয়ম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রথমেই এই খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত সমস্ত নিয়ম বুঝে নেওয়া জরুরি।

এই খসড়া নিয়মগুলি জনসাধারণ, করদাতা, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং পেশাদারদের মতামতের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। 22 ফেব্রুয়ারি, 2026 পর্যন্ত পরামর্শ চাওয়া হয়েছে, তারপরে এগুলি চূড়ান্ত করা হবে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, কর রিটার্ন জমা (Tax Return Filing) দেওয়া করার সময় সাধারণ মানুষের জন্য নতুন ব্যবস্থা কতটা পরিবর্তন করবে এবং কোন আইটিআর কার জন্য প্রযোজ্য হবে, তা জানা জরুরি।

  • ITR-1 এখনও সবচেয়ে সহজ: ITR-1 ফর্মটি সেইসব আবাসিক ব্যক্তিদের জন্য যাদের আয় সরাসরি উৎস যেমন বেতন, বাড়ি ভাড়া এবং ব্যাঙ্কের সুদ থেকে আসে। কেন্দ্রীয় সরকারের স্পষ্ট লক্ষ্য হল এই ফর্মটি কেবল সাধারণ কর সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবহার করা নিশ্চিত করা। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল ফাইলিং পদ্ধতি। প্রায় সকল করদাতাকে এখন ডিজিটাল পদ্ধতিতে তাদের রিটার্ন জমা দিতে হবে। শুধুমাত্র 80 বছর বা তার বেশি বয়সী বয়স্ক নাগরিকরা কাগজপত্র জমা দিতে পারবেন। বাকি সকলকে EVC বা ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার করে অনলাইনে তাদের রিটার্ন জমা দিতে হবে।
  • জটিল মামলার জন্য এখন ITR-2 একমাত্র বিকল্প: ITR-2 তাদের জন্য যাদের ব্যবসা বা পেশা থেকে আয় নেই, কিন্তু কর পরিস্থিতি আরও জটিল। এর মধ্যে রয়েছে মূলধন লাভ, একাধিক বাড়ি সম্পত্তি, বিদেশি আয়, বা বিদেশি সম্পদ রয়েছে এমন ব্যক্তিদের আয়কর। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, একবার একজন করদাতা ITR-1 সীমা অতিক্রম করলে, তাদের সরাসরি ITR-2 ফাইল করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার মূলধন লাভ এবং বিদেশি সম্পদের তদন্ত কঠোর করেছে৷ তাই এই ফর্মে এখন আগের তুলনায় আরও বেশি তথ্যের প্রয়োজন হবে।
  • ITR-3 ব্যবসায়িক আয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ বৃদ্ধি করবে: যারা ব্যবসা বা পেশা থেকে আয় করেন, তাদের জন্য ITR-3 প্রাথমিক ফর্ম হিসেবেই থাকবে। খসড়া নিয়মে বলা হয়েছে যে, যদি কোনও করদাতা অনুমানমূলক কর সীমা অতিক্রম করে, তাহলে তাকে ITR-3 ফাইল করতে হবে। এই ফর্মে এখন সুযোগ-সুবিধা, মূলধন লাভ এবং নির্দিষ্ট আয়ের বিভাগ সম্পর্কিত আরও বিশদ বিবরণের প্রয়োজন হবে। এর অর্থ হল পেশাদার, ব্যবসায়ী এবং উচ্চ আয়ের ব্যক্তিদের জন্য কর বিবরণী প্রকাশ আগের তুলনায় আরও বিশদ হবে।
  • ITR-4 (Sugam) সবচেয়ে কঠোর: যারা ITR-4, অথবা Sugam ফাইল করছেন, তাদের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা এখন উল্লেখযোগ্যভাবে কঠোর করা হয়েছে। যদি কোনও করদাতার বিদেশি আয় বা সম্পদ থাকে, কোনও কোম্পানির পরিচালক হন, তালিকাভুক্ত নয় এমন শেয়ার থাকে, বার্ষিক আয় 50 লক্ষ টাকার বেশি হয়, দুটির বেশি বাড়ির মালিক হন, অথবা পূর্ববর্তী বছরগুলি থেকে লোকসান বহন করে থাকেন, তাহলে তারা ITR-4 ফাইল করতে পারবেন না। এর অর্থ হল অনেক ছোট ব্যবসা এবং পেশাদারদের এখন ITR-3 বেছে নিতে হবে।
  • ITR-5 এবং ITR-6-তে আরও নজরদারি: ITR-5 এবং ITR-6 এর মৌলিক কাঠামো একই রয়ে গিয়েছে, তবে ডিজিটাল সম্মতি এবং ডেটা লিঙ্কিং আরও জোরদার করা হয়েছে। কোম্পানিগুলির জন্য ডিজিটাল স্বাক্ষর দিয়ে ফাইলিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, ব্যবসা পুনর্গঠনের জন্য ITR-A এবং ব্লক মূল্যায়নের জন্য ITR-BL, সিস্টেমের সঙ্গে আরও ভালভাবে সংহত করা হয়েছে।
  • ITR-7-এ ট্রাস্ট এবং প্রতিষ্ঠানের উপর কঠোরতা: দাতব্য ট্রাস্ট, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক দলগুলির জন্য ব্যবহৃত ITR-7, স্বচ্ছতার উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। এখন, অনুদান, তহবিল ব্যবহার এবং অডিট রিপোর্ট সম্পর্কিত সম্পূর্ণ তথ্য সরাসরি রিটার্নের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার করমুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির জন্যও কঠোর তদারকি বজায় রাখার প্রস্তুতি নিয়েছে।
