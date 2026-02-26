ETV Bharat / business

বিমানের টিকিট বাতিলে ফেরত পাওয়া যাবে সম্পূর্ণ টাকা ! জানুন বুকিংয়ের নয়া নিয়ম-শর্ত

DGCA বিমান টিকিট সংক্রান্ত নিয়মে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে। এখন যাত্রীরা কোনও অতিরিক্ত চার্জ ছাড়াই তাদের টিকিট বাতিল বা পরিবর্তন করতে পারবেন। তবে রয়েছে নির্দিষ্ট শর্তও৷

New Air Ticket Refund Norms
বিমানের টিকিট বাতিলে ফেরত পাওয়া যাবে সম্পূর্ণ টাকা (ছবি: এএনআই)
By PTI

Published : February 26, 2026 at 5:28 PM IST

নয়াদিল্লি, 26 ফেব্রুয়ারি: ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন (DGCA) বিমানের টিকিট ফেরত সংক্রান্ত নিয়ম সংশোধন করেছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, যাত্রীদের টিকিট বুক করার পর 48 ঘণ্টার লুক-ইন পিরিয়ড থাকবে। ডিজিসিএ জানিয়েছে যে, এই 48 ঘণ্টার মধ্যে, যাত্রীরা কোনও অতিরিক্ত চার্জ ছাড়াই তাদের টিকিট বাতিল বা পরিবর্তন করতে পারবেন। তবে, নতুন ফ্লাইটে ভাড়া বেশি হলে, দুটি ভাড়ার মধ্যে যে ফারাক থাকবে, সেটি যাত্রীকে দিতে হবে।

এই সুবিধাটি পাওয়ার কিছু শর্ত রয়েছে

কোনও অভ্যন্তরীণ বিমান ছাড়ার নির্দিষ্ট দিনের কমপক্ষে 7 দিন আগে এবং আন্তর্জাতিক বিমান ছাড়ার নির্দিষ্ট দিনের কমপক্ষে 15 দিন আগে টিকিট সরাসরি বিমান সংস্থার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বুক করা হয়। ডিজিসিএ স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, টিকিট বুকিংয়ের 48 ঘণ্টা পরে স্বাভাবিক বাতিলের চার্জ প্রযোজ্য হবে। কিন্তু, টিকিট বুক করার পর 48 ঘণ্টার মধ্যে তা বাতিল বা পরিবর্তন করলে তার জন্য কোনও চার্জ দিতে হবে না যাত্রীকে৷ নতুন নিয়মগুলি 26 মার্চ, 2026 থেকে কার্যকর হবে।

টিকিট বাতিলের পর মূল্য ফেরতের সময়সীমা স্থির করা হয়েছে

ক্রেডিট কার্ড পেমেন্টের জন্য সাত দিনের মধ্যে রিফান্ড জারি করতে হবে। বিমান সংস্থা অফিসে নগদ পেমেন্টের জন্য অবিলম্বে রিফান্ড জারি করতে হবে। ডিজিসিএ জানিয়েছে যে,যদি মূল ভাড়া ফেরতযোগ্য না-ও হয়, টিকিট বাতিল বা উপস্থিত না হওয়ার ক্ষেত্রে বিমান সংস্থাগুলিকে সমস্ত সরকারি কর এবং যাত্রী-সম্পর্কিত চার্জ ফেরত দিতে হবে ।

টিকিট বাতিলের চার্জ এবং অন্যান্য বিবরণ প্রয়োজন

টিকিট বাতিলের সময় বিমান সংস্থাগুলিকে অবশ্যই ফেরতের পরিমাণ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে হবে। টিকিট বাতিলের নীতি এবং এর সম্পূর্ণ বিবরণ টিকিটে বা একটি পৃথক নথিতে প্রদর্শিত হতে হবে। বুকিংয়ের সময় টিকিট বাতিল চার্জ স্পষ্টভাবে এবং স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হতে হবে। নিয়ম অনুযায়ী, টিকিট বাতিল চার্জ মূল ভাড়া এবং জ্বালানি সারচার্জের বেশি হতে পারে না। এর মধ্যে ট্র্যাভেল এজেন্ট ফি অন্তর্ভুক্ত নয়, যদি না সেগুলি আগে থেকে প্রকাশ করা হয়। বিমান সংস্থা ফেরত প্রক্রিয়াকরণের জন্য কোনও অতিরিক্ত ফি নিতে পারে না।

নামের ভুল সংশোধনের জন্য কোনও চার্জ লাগবে না

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, যদি কোনও যাত্রী সরাসরি বিমান সংস্থার ওয়েবসাইট থেকে টিকিট কিনে 24 ঘণ্টার মধ্যে নামের ত্রুটির কথা জানান, তাহলে বিমান সংস্থা একই যাত্রীর নাম সংশোধনের জন্য কোনও ফি নেবে না। যদি টিকিটটি কোনও ট্র্যাভেল এজেন্ট বা পোর্টালের মাধ্যমে কেনা হয়ে থাকে, তাহলে বিমান সংস্থা ফেরতের জন্য দায়ী থাকবে ৷ কারণ, এজেন্টরা তার প্রতিনিধি। বিমান সংস্থাকে 14 কার্যদিবসের মধ্যে ফেরত প্রক্রিয়া করতে হবে।

