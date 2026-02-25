অদূর ভবিষ্যতে সুদের হার বৃদ্ধির সম্ভাবনা ক্ষীণ, মত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের MPC সদস্যের
বুধবার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রানীতি কমিটির (এমপিসি) বহিরাগত সদস্য সৌগত ভট্টাচার্য জানিয়েছেন মুদ্রাস্ফীতির চাপ বৃদ্ধি পেলেও পূর্ব নির্ধারিত সুদের হার বৃদ্ধির সম্ভাবনা 'নগণ্য'৷
By PTI
Published : February 25, 2026 at 6:07 PM IST
মুম্বই, 25 ফেব্রুয়ারি: ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে মুদ্রাস্ফীতির চাপ বৃদ্ধি পেলেও, পূর্ব নির্ধারিত (বেঞ্চমার্ক) সুদের হার বৃদ্ধির সম্ভাবনা 'নগণ্য'৷ বুধবার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রানীতি কমিটির (এমপিসি) বহিরাগত সদস্য সৌগত ভট্টাচার্য বলেছেন।
সৌগত ভট্টাচার্য বলেছেন, ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে আবহাওয়ার ঝুঁকি, ধাতুর দাম বৃদ্ধি এবং অপরিশোধিত তেলের দরে ঊর্ধ্বগতি ভবিষ্যতে ভোক্তা মূল্যস্ফীতির (CPI) উপর প্রভাব ফেলবে। ই-মেইলে পাঠানো এক সাক্ষাৎকারে তিনি পিটিআইকে বলেন, "আমি অদূর ভবিষ্যতে রেপো রেট বাড়ানোর সম্ভাবনা খুবই নগণ্য বলে মনে করছি ।"
সৌগত ভট্টাচার্য এবং মানিটরি পলিসি কমিটির (MPC) অন্য পাঁচ সদস্য এই মাসের শুরুতে নীতিগত বৈঠকে পুনঃক্রয় বা রেপো রেট 5.25 শতাংশে রাখার পক্ষে সর্বসম্মতভাবে ভোট দিয়েছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তার নিরপেক্ষ নীতিগত অবস্থান বজায় রেখে ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, কিছু সময়ের জন্য হার কম থাকবে।
এই সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, একাধিক উদ্দীপনামূলক পদক্ষেপ সত্ত্বেও অর্থনীতিতে কোনও অতিরিক্ত উত্তাপের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। 2025 সালের ফেব্রুয়ারি থেকে আরবিআই মোট 125 বেসিস পয়েন্ট হার কমিয়েছে, যা 2019 সালের পর থেকে এটির সবচেয়ে আক্রমণাত্মক সহজীকরণ চক্র। ডিসেম্বরের সভায় এটি 25 বেসিস পয়েন্ট হার কমিয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 2026 সালের অগস্ট, অক্টোবর এবং ফেব্রুয়ারির মুদ্রানীতিতে হার অপরিবর্তিত রেখেছে।
মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে, তিনি জানান, 2026-27-এর প্রথমার্ধে ভোক্তা মূল্যস্ফীতির (CPI) হার 4 শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার দিকে বৃদ্ধি পাবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "একটি কারণ হল FY26-এ প্রধান (এবং শাকসবজি) মুদ্রাস্ফীতির পতনের মূল প্রভাব, যা এখন বিপরীত হবে। দ্বিতীয়ত, মূল্যবান ধাতুর দামের প্রভাব। এগুলি বাদ দিলে, অন্তর্নিহিত মুদ্রাস্ফীতি মৃদু থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷"
ঋণ গ্রহণের উন্নতির কথা তুলে ধরে সৌগত ভট্টাচার্য জানান, নন-রিটেইল ব্যাঙ্ক ঋণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এখন বৃহৎ কর্পোরেটগুলিতেও তা প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি বলেন, "বৃহৎ কর্পোরেটগুলিতে ঋণ বৃদ্ধি 2025 সালের ডিসেম্বরে বার্ষিক (বার্ষিক) 7.5 শতাংশে (ডিসেম্বর 2024 সালে 5.5 শতাংশ থেকে) এবং মধ্যম কর্পোরেটগুলিতে ঋণ বৃদ্ধি 20 শতাংশে অব্যাহত। এমএসএমইগুলিতে ঋণ বৃদ্ধির হার বার্ষিক 29 শতাংশ (ডিসেম্বর 2024 সালে 12 শতাংশ থেকে) বৃদ্ধি পেয়েছে।" এনবিএফসিগুলিতে ঋণের বৃদ্ধিও 2025 সালের ডিসেম্বরে প্রায় 3 গুণ বেড়েছে ৷
আর্থিক বৃদ্ধি সম্পর্কে তিনি বলেন, অভ্যন্তরীণ ভোগ, যা জিডিপির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, তা প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে থাকবে ৷ যদিও তার সম্প্রসারণের জন্য অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত উভয় চাহিদাই প্রয়োজনীয়। তিনি বলেন, "রাজস্ব, আর্থিক এবং নগদ প্রবাহ উদ্দীপনার প্রভাব এখনও অব্যাহত রয়েছে। তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে, 2026 অর্থবছরের প্রথমার্ধে বেসরকারি বিনিয়োগে বৃদ্ধি ঘটেছে এবং এমনকি ভারতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।"