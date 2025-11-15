ETV Bharat / business

এই 5 মিউচুয়াল ফান্ড গত 6 মাসে 16.77% পর্যন্ত রিটার্ন দিয়েছে ! রইল তালিকা

মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ ক্ষেত্র ৷ এই প্রতিবেদনে এমন 5 স্মল-ক্যাপ ফান্ড সম্পর্কে জেনে নিন যেগুলি গত 6 মাসে দুর্দান্ত রিটার্ন দিয়েছে।

এই 5 মিউচুয়াল ফান্ড গত 6 মাসে দুর্দান্ত রিটার্ন দিয়েছে (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 15, 2025 at 7:59 PM IST

হায়দরাবাদ, 15 নভেম্বর: মিউচুয়াল ফান্ড ভারতীয় বিনিয়োগ বাজারে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ ক্ষেত্র ৷ গত ছয় মাসে স্মল-ক্যাপ এবং মিড-ক্যাপ মিউচুয়াল ফান্ডগুলি ভালো পারফর্ম করেছে। 2025 সালের জুন থেকে নভেম্বরের মধ্যে, বাজারের উত্থান, ক্ষেত্র বিশেষের পুনরুদ্ধার এবং শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ SIP প্রবাহ অনেক তহবিলের জন্য চিত্তাকর্ষক রিটার্নের দিকে পরিচালিত করেছে। এই সময়ের মধ্যে, অনেক স্মল-ক্যাপ এবং মিড-ক্যাপ ফান্ড গড়ে 10 শতাংশের বেশি রিটার্ন দিয়েছে। এই প্রতিবেদনে এমন পাঁচটি স্মল-ক্যাপ ফান্ড সম্পর্কে জেনে নেওয় যাক যেগুলি গত ছয় মাসে দুর্দান্ত রিটার্ন দিয়েছে।

ট্রাস্টএমএফ স্মল ক্যাপ ফান্ড

  • 6 মাসের রিটার্ন: 16.77 শতাংশ
  • তহবিলের আকার: 1146.93 কোটি টাকা
  • প্রধান হোল্ডিংস (ইকুইটি): স্টাইলি ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিকস লিমিটেড, করুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড, অ্যাকুটাস কেমিক্যালস লিমিটেড, জিই ভার্নোভা টিএন্ডডি ইন্ডিয়া লিমিটেড, রেডিকো খৈতান লিমিটেড, নাভিন ফ্লোরিন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ওয়েলস্পান কর্পোরেশন লিমিটেড, অ্যাস্টার ডিএম হেলথকেয়ার লিমিটেড, এসজেএস এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড, অ্যালাইড ব্লেন্ডার্স অ্যান্ড ডিস্টিলার্স লিমিটেড৷

ইউনিয়ন স্মল ক্যাপ ফান্ড

  • 6 মাসের রিটার্ন: 12.59 শতাংশ
  • তহবিলের আকার: 1790 কোটি টাকা
  • প্রধান হোল্ডিংস (ইকুইটি): স্টাইলি ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিকস লিমিটেড, করুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড, অ্যাকুটাস কেমিক্যালস লিমিটেড, জিই ভার্নোভা টিএন্ডডি ইন্ডিয়া লিমিটেড, রেডিকো খৈতান লিমিটেড, নাভিন ফ্লোরিন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ওয়েলস্পান কর্পোরেশন লিমিটেড, অ্যাস্টার ডিএম হেলথকেয়ার লিমিটেড, এসজেএস এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড, অ্যালাইড ব্লেন্ডার্স অ্যান্ড ডিস্টিলার্স লিমিটেড, গ্যাব্রিয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড, অ্যাকুটাস কেমিক্যালস লিমিটেড, করুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড, অ্যাম্বার এন্টারপ্রাইজেস ইন্ডিয়া লিমিটেড, এসজেএস এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড, কেইনস টেকনোলজি ইন্ডিয়া লিমিটেড, ইউরেকা ফোর্বস লিমিটেড, কেই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড, ডেটা প্যাটার্নস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড৷

মিরে অ্যাসেট স্মল ক্যাপ ফান্ড

  • 6 মাসের রিটার্ন: 12.9 শতাংশ
  • তহবিলের আকার: 2729 কোটি টাকা
  • প্রধান হোল্ডিংস (ইকুইটি): করুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড, চোলামন্ডলম ফাইন্যান্সিয়াল হোল্ডিংস লিমিটেড, গোদাবরী পাওয়ার অ্যান্ড ইস্পাত লিমিটেড, ওয়েলস্পান কর্পোরেশন লিমিটেড, মাদারসন সুমি ওয়্যারিং ইন্ডিয়া লিমিটেড, নারায়ণ হৃদয়ালয় লিমিটেড, নাভিন ফ্লোরিন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ক্যান ফিন হোমস লিমিটেড৷

এইচডিএফসি স্মল ক্যাপ ফান্ড

  • 6 মাসের রিটার্ন: 10.48 শতাংশ
  • তহবিলের আকার: 38,412 কোটি টাকা
  • প্রধান হোল্ডিংস (ইকুইটি): ফার্স্টসোর্স সলিউশনস লিমিটেড, ইক্লারেক্স সার্ভিসেস লিমিটেড, অ্যাস্টার ডিএম হেলথকেয়ার লিমিটেড, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, গ্যাব্রিয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড, এরিস লাইফসায়েন্সেস লিমিটেড, ফোর্টিস হেলথকেয়ার লিমিটেড, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কৃষ্ণা ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস লিমিটেড ৷

পিজিআইএম ইন্ডিয়া স্মল ক্যাপ ফান্ড

  • 6 মাসের রিটার্ন: 10.41 শতাংশ
  • তহবিলের আকার: 1633 কোটি টাকা
  • প্রধান হোল্ডিংস (ইকুইটি): মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, কৃষ্ণা ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস লিমিটেড, সোলার ইন্ডাস্ট্রিজ ইন্ডিয়া লিমিটেড, অ্যাফেল 31 লিমিটেড, সিসিএল প্রোডাক্টস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, ডমস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, নাভিন ফ্লোরিন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ব্লু স্টার লিমিটেড, আওফিস স্পেস সলিউশনস লিমিটেড, জেবি কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড৷
বিশেষ দ্রষ্টব্য
এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে কোনও স্টক, মিউচুয়াল ফান্ড বা আইপিওতে বিনিয়োগের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে না ৷ এখানে প্রদত্ত তথ্য শুধুমাত্র বিনিয়োগ ও সঞ্চয় সংক্রান্ত ধারণা ও সাধারণ জ্ঞানের উদ্দেশ্যে। এখানে মনে রাখা জরুরি, যে কোনও পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের ফলাফল বাজারের ঝুঁকি ও পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। বিনিয়োগকারী হিসেবে বিনিয়োগ করার আগে সব সময় বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
