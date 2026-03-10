ETV Bharat / business

ব্যাপক বিনিয়োগ ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডে, ফেব্রুয়ারিতে লগ্নি 26 হাজার কোটি টাকার

বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও, ইক্যুইটি ফান্ডগুলিতে ইতিবাচক প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে, যা ভারতের অর্থনীতির স্থিতিশীলতার প্রমাণ। ফেব্রুয়ারিতে ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডে মোট 25978 কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়েছে৷

Mutual Funds Inflow
ফেব্রুয়ারিতে ব্যাপক বিনিয়োগ ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডে (প্রতীকী ছবি: ইটিভি ভারত)
By PTI

Published : March 10, 2026 at 4:12 PM IST

নয়াদিল্লি, 10 মার্চ: ফেব্রুয়ারিতে মিউচুয়াল ফান্ডে বাড়ল বিনিয়োগ৷ জানুয়ারির তুলনায় ফেব্রুয়ারিতে ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডে 8 শতাংশ বিনিয়োগ বেড়েছে ৷ ফেব্রুয়ারিতে ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডে মোট 25 হাজার 978 কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়েছে৷

ফেব্রুয়ারিতে ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বেড়ে 25,978 কোটি হয়েছে, যা আগের মাসের তুলনায় প্রায় 8 শতাংশ বেশি। শিল্প সংস্থা, অ্যাসোসিয়েশন অফ মিউচুয়াল ফান্ডস ইন ইন্ডিয়া (AMFI) এই তথ্য প্রকাশ করেছে। এই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, মিউচুয়াল ফান্ড শিল্পের মোট ব্যবস্থাপনার অধীন সম্পদ (AUM) জানুয়ারিতে 81 লক্ষ কোটি থেকে বেড়ে ফেব্রুয়ারিতে 82 লক্ষ কোটি হয়েছে।

অ্যাসোসিয়েশন অফ মিউচুয়াল ফান্ডস ইন ইন্ডিয়ার সিইও ভেঙ্কট এন চালাসানির মতে, ইক্যুইটিতে ইতিবাচক বিনিয়োগের একটি প্রধান কারণ ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি হতে পারে। তবে, তিনি আরও বলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইজরায়েল এবং ইরানের সঙ্গে জড়িত মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা ভবিষ্যতে বাজারে কিছু অস্থিরতা আনতে পারে ৷ তবে দীর্ঘমেয়াদে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির গল্প শক্তিশালী থাকবে।

কোন ফান্ডগুলি সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ পেয়েছে?

অ্যাসোসিয়েশন অফ মিউচুয়াল ফান্ডস ইন ইন্ডিয়া-র তথ্য অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারিতে ইক্যুইটি স্কিমে বিনিয়োগ বেড়ে 25,978 কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

ইকুইটি বিভাগে

  • ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ডগুলি সর্বোচ্চ 6,924.65 কোটি টাকা মোট বিনিয়োগ পেয়েছে।
  • মিড ক্যাপ ফান্ডে 4,003 কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।
  • স্মল ক্যাপ ফান্ডে 3,881 কোটি টাকার বিনিয়োগ রেকর্ড করা হয়েছে।
  • খাতভিত্তিক এবং বিষয়ভিত্তিক ফান্ড 2,987 কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে।
  • লার্জ ক্যাপ ফান্ডগুলিতে 2,112 কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে।

তবে, ELSS (কর সাশ্রয়) ফান্ড থেকে 650 কোটি টাকার মোট ফান্ড আউট ফ্লো (বহির্গমন) দেখা গিয়েছে, যা ইঙ্গিত দেয় যে এই সময়ের মধ্যে কিছু বিনিয়োগকারী মুনাফা বুক করেছেন অথবা কর সাশ্রয় বিনিয়োগ হ্রাস করেছেন।

মোট বিনিয়োগ এবং অন্যান্য ফান্ড

ফেব্রুয়ারিতে মিউচুয়াল ফান্ড শিল্পে মোট 94,530 কোটি টাকার নিট বিনিয়োগ রেকর্ড করা হয়েছে, যা জানুয়ারিতে 1.56 লক্ষ কোটি টাকার চেয়ে কম। গোল্ড ইটিএফ-এ ফেব্রুয়ারিতে 5,255 কোটি টাকার নিট বিনিয়োগ দেখা গিয়েছে, যা জানুয়ারিতে 24,040 কোটি টাকা এবং ডিসেম্বরে 11,647 কোটি টাকা ছিল। ডেট মিউচুয়াল ফান্ডেও ফেব্রুয়ারিতে 42,106 কোটি টাকার নিট বিনিয়োগ দেখা গিয়েছে, যা জানুয়ারিতে 74,827 কোটি টাকার ছিল।

সম্পাদকের পছন্দ

