নয়া রেকর্ড, 2025-এ মিউচুয়াল ফান্ড SIP বিনিয়োগ ছাড়াল 3.34 লক্ষ কোটি টাকা

2025 সালে SIP-এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীরা মোট 3.34 লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন, যা এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ।

Mutual Fund SIP
2025-এ মিউচুয়াল ফান্ড SIP বিনিয়োগ ছাড়াল 3.34 লক্ষ কোটি টাকা (ইটিভি ভারত)
By PTI

Published : January 13, 2026 at 8:35 PM IST

নয়াদিল্লি, 13 জানুয়ারি: 2025 সালে মিউচুয়াল ফান্ডে সিস্টেম্যাটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান (SIP)-এর মাধ্যমে বিনিয়োগ রেকর্ড সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে। সুশৃঙ্খল, দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ সৃষ্টিতে বিনিয়োগকারীদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের ফলে 2025 সালে SIP-এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীরা মোট 3.34 লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন, যা এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ।

অ্যাসোসিয়েশন অফ মিউচুয়াল ফান্ডস ইন ইন্ডিয়া (Amfi)-এর তথ্য অনুযায়ী, 2024 সালে মিউচুয়াল ফান্ডে সিস্টেম্যাটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানে মোট 2.68 লক্ষ কোটি টাকা এবং 2023 সালে 1.84 লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের পরেই এই বছরে এই পদ্ধতিতে বিনিয়োগ তার রেকর্ড সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে।

এই ফলাফল প্রসঙ্গে আনন্দ রাঠি ওয়েলথের জয়েন্ট সিইও ফিরোজ আজিজ বলেন, "এই তথ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, বিনিয়োগকারীরা ধারাবাহিকভাবে বাজারের দরপতনকে আরও বেশি বিনিয়োগের সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। 2025 ক্যালেন্ডার বছরে মোট 3.34 লক্ষ কোটি টাকার এসআইপি মাধ্যমে জমা টাকা স্বল্পমেয়াদী ফটকাবাজির পরিবর্তে সঞ্চয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য এবং আত্মবিশ্বাসকেই প্রতিফলিত করে।"

অ্যাসোসিয়েশন অফ মিউচুয়াল ফান্ডস ইন ইন্ডিয়া (Amfi)-এর তথ্য অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসে SIP অবদান ধারাবাহিকভাবে 29,000 কোটি টাকার উপরে ছিল, যেখানে ডিসেম্বরে এসআইপি মাধ্যমে বিনিয়োগের পরিমাণ তার সর্বকালের সর্বোচ্চ স্তরে, 31,000 কোটিতে পৌঁছেছে।

মিউচুয়াল ফান্ড বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে, সিস্টেম্যাটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান (SIP) বিনিয়োগকারীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করছে ৷ কারণ, এগুলি রুপি কস্ট অ্যাভারেজিং এবং বাজারের অস্থিরতা বা বাজারকে সময়মতো ধরার বিষয়ে চিন্তা না করে একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে অপেক্ষাকৃত নিরাপদে বিনিয়োগ করতে সহায়তা করে।

আদিত্য বিড়লা সান লাইফ এএমসি-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও এ বালাসুব্রহ্মণ্যন বলেছেন যে, বিশ্ব বাজারে অস্থিরতা এবং বাজারের ওঠানামার মধ্যেও এসআইপি-তে ধারাবাহিক বিনিয়োগ আর্থিক সচেতনতা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়, যা সুশৃঙ্খল বিনিয়োগকেই প্রতিফলিত করে। এই শক্তিশালী বিনিয়োগ প্রবাহের ফলে মিউচুয়াল ফান্ডে ব্যবস্থাপনাধীন সম্পদ (AUM) 2024 সালের শেষে 67 লক্ষ কোটি টাকা থেকে 2025 সালের ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ 80.23 লক্ষ কোটি টাকায় উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা বছরে 21 শতাংশ বৃদ্ধির প্রমাণ।

অ্যাসোসিয়েশন অফ মিউচুয়াল ফান্ডস ইন ইন্ডিয়া (Amfi)-এর প্রধান নির্বাহী কর্তা ভেঙ্কট চালাসানির মতে, মিউচুয়াল ফান্ড শিল্পের ভবিষ্যৎ ইতিবাচক ৷ কারণ, নিয়মিত এসআইপি প্রবাহ বিদেশী পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীদের বহিঃপ্রবাহকে প্রতিহত করে চলেছে এবং বাজারের ভারসাম্যকে আরও শক্তিশালী করছে। তিনি বলেন, "পরিকল্পিত বিনিয়োগ প্রবাহের জন্য মিউচুয়াল ফান্ড একটি শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে কাজ করে চলেছে এবং অনিশ্চয়তার সময়ে এসআইপি স্থিতিশীলতা প্রদান করছে।"

সম্পাদকের পছন্দ

