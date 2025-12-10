ETV Bharat / business

এক বছরে 1188% রিটার্ন ! 10000 টাকা ঢেলে 1 লাখের বেশি মুনাফা

একটি মাল্টিব্যাগার স্টক বিনিয়োগকারীদের মাত্র 5 দিনে 19% এবং 5 বছরে 7316% দিয়েছে। গত 3 দিনে এই স্টকটির দর 10% বৃদ্ধি পেয়েছে ৷

Multibagger Stock
একটি মাল্টিব্যাগার স্টক বিনিয়োগকারীদের মাত্র 5 দিনে 19 শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে (প্রতীকী ছবি: ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 10, 2025 at 7:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 10 ডিসেম্বর: ব্যাঙ্কের ফিক্সড ডিপোজিটে কমতে থাকা সুদের হার এবং মুদ্রাস্ফীতির চাপে মানুষ এখন এমন বিনিয়োগের বিকল্প খুঁজছেন, যেখানে বড় রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এই পরিস্থিতিতে, একটি আকর্ষণীয় বিনিয়োগ ক্ষেত্র হিসেবে শেয়ার বাজার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তবে ভুলে গেলে চলবে না, সবসময়ই শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি যেমন হতে পারে, তেমনই, ভাগ্য ভালো থাকলে শেয়ার থেকে অবিশ্বাস্য রিটার্নে কোটিপতিও হওয়া যায়।

শেয়ার বাজারে এমন অনেক স্টক আছে যা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে বহুগুণ রিটার্ন দিতে পারে। এই ধরনের স্টকগুলিকে মাল্টিব্যাগার বলা হয় । তবে, তাদের সনাক্ত করা মোটেই সহজ নয়। তাই বলা হয় যে, সাবধানে বিবেচনা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার পরেই শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করা উচিত ৷ কারণ, এতে আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি বেশি থাকে। কিন্তু, আজ এই প্রতিবেদনে এমন একটি স্টক নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে যা গত তিন দিন ধরে আপার সার্কিটে রয়েছে। পাঁচ দিনে, এই স্টকটি 19 শতাংশ এবং পাঁচ বছরে এটি 7316 শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে।

এই প্রতিবেদনে এলিটকন ইন্টারন্যাশনাল (Elitecon International) লিমিটেড-এর শেয়ারের কথা বলা হচ্ছে। এই কোম্পানিটি তামাক রফতানির সঙ্গে জড়িত। এর অর্থ হল এটি অন্যান্য দেশে দেশীয়ভাবে উৎপাদিত তামাক রফতানি করে।

গত পাঁচ দিনে এলিটকন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের শেয়ারের দাম 19 শতাংশ রিটার্ন করেছে। গত টানা তিন দিন ধরে তারা ঊর্ধ্বমুখী অবস্থানে রয়েছে। বুধবার, এর শেয়ারের দাম 99.38 টাকায় বন্ধ হয়েছে, যা বিএসইতে 5 শতাংশ বৃদ্ধির প্রমাণ। গত পাঁচ বছরে, এই শেয়ারটি 7316 শতাংশ রিটার্ন করেছে।

গত এক বছরে কোম্পানিটি 1188 শতাংশ রিটার্ন প্রদান করেছে। যদি অতীতের দামের দিকে দেখা হয় তাহলে, 13 ডিসেম্বর, 2024 তারিখে, এলিটকন ইন্টারন্যাশনাল (Elitecon International) লিমিটেডের একটি শেয়ারের মূল্য ছিল মাত্র 8 টাকা 18 পয়সা। যদি কোনও বিনিয়োগকারী এক বছর আগেও এই কোম্পানির শেয়ারে 10 হাজার টাকা বিনিয়োগ করতেন, তাহলে বর্তমানে তাঁর বিনিয়োগের অর্থ বেড়ে প্রায় 1 লাখ 18 হাজার 800 টাকা হয়ে যেত৷

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদন শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে। স্টক মার্কেটে বিনিয়োগ সব সময় ঝুঁকিপূর্ণ। তাই স্টক মার্কেটে বিনিয়োগ করার আগে অবশ্যই আপনার বাজার বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।
  1. মাত্র 38 টাকার স্টকে 13500% রিটার্ন ! 5 বছরেই মিলেছে 50 লাখের মুনাফা
  2. মাত্র 10 টাকার স্টকে মিলল 1400% রিটার্ন ! 10 মাসে কোটিপতি বিনিয়োগকারীরা

TAGGED:

ELITECON INTERNATIONAL
PENNY STOCK
MULTIBAGGER STOCK
MULTIBAGGER PENNY STOCK

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.