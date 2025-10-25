ETV Bharat / business

মাত্র 11 টাকার শেয়ারে 2650% রিটার্ন ! 5 বছরে মালামাল বিনিয়োগকারীরা

হায়দরাবাদ-ভিত্তিক অ্যাপোলো মাইক্রো সিস্টেমসের মোট আয় চলতি আর্থিক বছরের জুন প্রান্তিকে 46.9 শতাংশ বেড়ে 134.9 কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

Multibagger Stock
মাত্র 5 বছরে বিনিয়োগকারীদের 2650% রিটার্ন দিয়েছে এই স্টক (ইটিভি ভারত)
Published : October 25, 2025 at 3:28 PM IST

মুম্বই, 25 অক্টোবর: ব্যাঙ্কের স্থায়ী আমানতে কমতে থাকা সুদের হার এবং মুদ্রাস্ফীতির ক্রমবর্ধমান প্রভাবের চাপে মানুষ এখন আরও ভালো বিনিয়োগের বিকল্প খুঁজছেন। এই পরিস্থিতিতে, শেয়ার বাজার একটি আকর্ষণীয় বিনিয়োগ ক্ষেত্র হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করা সবসময়ই ঝুঁকিপূর্ণ।

একদিকে, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হলে আপনার লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হতে পারে, অন্যদিকে, ভাগ্য যদি আপনার সহায় হয়, তাহলে আপনার ভাগ্য দ্রুত বদলে যেতে পারে। অর্থাৎ, আপনি কোটিপতিও হতে পারেন আবার আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীনও হতে পারেন। আজ, আমরা এমনই একটি প্রতিরক্ষা স্টকের কথা বলছি, যা মাল্টিব্যাগার হয়ে উঠেছে এবং বিনিয়োগকারীদের অবিশ্বাস্য রিটার্ন দিয়েছে। এই কোম্পানিটি হল হায়দরাবাদ-ভিত্তিক অ্যাপোলো মাইক্রো সিস্টেমস লিমিটেড।

2650 শতাংশ রিটার্নে মালামাল বিনিয়োগকারীরা

প্রতিরক্ষা, পরিবহণ, পরিকাঠামো এবং মহাকাশের মতো খাতের জন্য প্রযুক্তি-ভিত্তিক সমাধান সরবরাহকারী অ্যাপোলো মাইক্রো সিস্টেমস গত পাঁচ বছরে 2650 শতাংশের অবিশ্বাস্য রিটার্ন দিয়েছে। এটি এইভাবে দেখা যেতে পারে: পাঁচ বছর আগে, কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল 11 টাকা, কিন্তু এখন তা প্রায় 300 টাকায় পৌঁছেছে।

23 অক্টোবর, 2020 তারিখে কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল 10.87 টাকা, যা 21 অক্টোবর, 2025 তারিখে বেড়ে 299 টাকায় পৌঁছেছে। এর মানে হল, যদি একজন বিনিয়োগকারী সেই সময়ে 10,000 টাকা বিনিয়োগ করতেন, তাহলে আজ তার মূল্য বেড়ে প্রায় 2 লক্ষ 70 হাজার টাকা হতো। অর্থাৎ, মাত্র 5 বছরের মধ্যে বিনিয়োগকারীদের 2650 শতাংশের বিশাল রিটার্ন দিয়েছে এই স্টক ৷

কোম্পানির বাজার মূলধন এবং কর্মক্ষমতা

হায়দরাবাদ-ভিত্তিক অ্যাপোলো মাইক্রো সিস্টেমস লিমিটেড চলতি অর্থবছরের জুন প্রান্তিকে মোট আয় 46.9 শতাংশ বেড়ে 134.9 কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা এক বছর আগের একই সময়ে 91.78 কোটি টাকা ছিল। এর ফলে, কোম্পানির স্টকের দর 52 সপ্তাহের সর্বোচ্চ 354.70 টাকায় পৌঁছেছে ৷ অ্যাপোলো মাইক্রো সিস্টেমস লিমিটেডের শেয়ারের 52 সপ্তাহের সর্বনিম্ন দর ছিল 87.99 টাকা। এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার পর, অ্যাপোলো মাইক্রো সিস্টেমসের বাজার মূলধন এখন 9,970 কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদন শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে। স্টক মার্কেটে বিনিয়োগ সব সময় ঝুঁকিপূর্ণ। তাই স্টক মার্কেটে বিনিয়োগ করার আগে অবশ্যই আপনার বাজার বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

