মাত্র 65 পয়সার শেয়ার 4,960% রিটার্ন ! সামান্য বিনিয়োগে লক্ষাধিক টাকার মুনাফা

মাত্র 65 পয়সার শেয়ার 4,960% রিটার্ন ! সামান্য বিনিয়োগে লক্ষাধিক টাকার মুনাফা
আজ এমন একটি স্টক সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে যেটি এক সময় মাত্র 65 পয়সার একটি পেনি স্টক ছিল এবং বিনিয়োগকারীদের 7 বছরে 4,960% রিটার্ন দিয়েছে৷
Published : February 18, 2026 at 5:48 PM IST
মুম্বই, 18 ফেব্রুয়ারি: দেশের শেয়ার বাজারে চলা অস্থিরতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রিটার্ন দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমন স্টকগুলিকে চিহ্নিত করা জরুরি। অনেক ক্ষেত্রে, স্টক-নির্দিষ্ট বিনিয়োগগুলি বেঞ্চমার্ক সূচকগুলির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে অবিশ্বাস্য রিটার্ন দেয়। তবে, শেয়ার বাজারে বড় লাভের সম্ভাবনার সঙ্গে ঝুঁকির মাত্রাও বৃদ্ধি পায়৷ এই ঝুঁকি কমাতে বা নিয়ন্ত্রিত করতে বিশদ গবেষণা, সতর্ক পোর্টফোলিও বরাদ্দ এবং একটি সুশৃঙ্খল দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ কৌশল অপরিহার্য ।
এই প্রতিবেদনে আজ এমন একটি স্টক সম্পর্কে আলোচনা করা হবে যেটি তার বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদে সামান্য বিনিয়োগেই অবিশ্বাস্য রিটার্ন দিয়েছে৷ এটি এক সময় মাত্র 65 পয়সার একটি পেনি স্টক ছিল যা তার বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘ সাত বছরের মেয়াদে মাল্টিব্যাগার রিটার্ন দিয়েছে৷
7 বছরে প্রায় 50 গুণ রিটার্ন
কাবরা ড্রাগসের শেয়ারের দাম 2019 সালের ফেব্রুয়ারিতে মাত্র 65 পয়সা ছিল যা এখন বিএসইতে 32 টাকায় লেনদেন হচ্ছে। হিসাব করে দেখতে গেলে, 7 বছর আগে যদি কেই এই স্টকে 1 লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করতেন এবং এখনও সেই বিনিয়োগ ধরে রাখতেন, তাহলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধরে রাখলে আজ তা 50 লক্ষ টাকা হয়ে যেত।
কাবরা ড্রাগস-এর শেয়ারের দাম
কাবরা ড্রাগসের শেয়ার দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের মালামাল করে দিয়েছে৷ গত সাত বছরে এই স্টক 4,960 শতাংশ মাল্টিব্যাগার রিটার্ন দিয়েছে। এই মাল্টিব্যাগার স্টকটি পাঁচ বছরে 589 শতাংশ এবং তিন বছরে প্রায় 514 শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে। এমনকি স্বল্পমেয়াদেও, এক বছরে এই স্টকটি 209 শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে, যেখানে এই এক বছরের মধ্যে বিএসই সেনসেক্স মাত্র 10 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। শেয়ার বাজারে চলা অস্থিরতার মধ্যেও এই মাল্টিব্যাগার পেনি স্টকটি তার বিনিয়োগকারীদের ছয় মাসে 65 শতাংশের বেশি এবং শেষ এক মাসে 17 শতাংশ মুনাফা দিয়েছে।
মঙ্গলবার, কাবরা ড্রাগসের FY26-এর ডিসেম্বর প্রান্তিকে নিট মুনাফা 578 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 2.56 কোটি টাকায় পৌঁছেছে বলে জানিয়েছে সংস্থা। পিটিআই-এর এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ডিসেম্বর প্রান্তিকে কাবরা ড্রাগস 30.42 কোটি টাকা আয় করেছে, যা 2025 সালের সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে 19.76 কোটি টাকা থেকে 53.9 শতাংশ বৃদ্ধির নজির গড়েছে। এছাড়াও, কাবরা ড্রাগস সারা দেশে 200টি চ্যানেল অংশীদারকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এমআর ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে একটি চুক্তি করেছে, যার ফলে সংস্থার বিতরণ নেটওয়ার্ক শক্তিশালী হবে এবং বাজার প্রসারিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে।
