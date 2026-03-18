মাত্র 1 টাকার শেয়ারে পাঁচদিনে 19% রিটার্ন ! বড়সড় মুনাফার প্রত্যাশা লগ্নিকারীদের

মাত্র 1 টাকার শেয়ারে পাঁচদিনে 19% রিটার্ন ! বড়সড় মুনাফার প্রত্যাশা লগ্নিকারীদের
এই প্রতিবেদনে যে শেয়ারের কথা বলা হচ্ছে যেটি বর্তমানে দালাল স্ট্রিটে বেশ সাড়া ফেলেছে। এই শেয়ারটির দর প্রায় 4.8 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
Published : March 18, 2026 at 8:35 PM IST
মুম্বই, 18 মার্চ: শেয়ার বাজারের বিনিয়োগকারীরা প্রায়শই এমন শেয়ার খোঁজেন যা কম দামে উল্লেখযোগ্য মুনাফা দিতে পারে। তবে, পেনি স্টক বা খুব কম দামের শেয়ারে বিনিয়োগ করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করা হয় এবং বেশিরভাগ আর্থিক উপদেষ্টা পেনি স্টকে বিনিয়োগ এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেন। কিন্তু, এমনই একটি কম দামের শেয়ার বর্তমানে দালাল স্ট্রিটে বেশ সাড়া ফেলেছে। এই প্রতিবেদনে পালসার ইন্টারন্যাশনালের কথা বলা হচ্ছে। এই শেয়ারটির বর্তমান মূল্য প্রায় 1.02 টাকা এবং এটির দর প্রায় 4.8 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
বিনিয়োগকারীরা এই স্টকটি কেনার জন্য উদগ্রীব৷ ক্রমাগত বাড়তে থাকা চাহিদার কারণে এটি আপার সার্কিটে পৌঁছে গিয়েছে৷ এর ফলে এই মুহূর্তে এই স্টক কেনা কঠিন হয়ে পড়েছে। এর আগের দিন, অর্থাৎ 17 মার্চ, এই স্টকটিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ক্রয় দেখা গিয়েছে এবং এটি সরাসরি আপার সার্কিটে বন্ধ হয়। সেদিন এই স্টকের দাম প্রায় 4.26 শতাংশ বেড়ে 0.98 টাকায় পৌঁছে গিয়েছিল। গত পাঁচ দিনের তথ্য অনুযায়ী, এই স্টকটি তার বিনিয়োগকারীদের প্রায় 19 শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে।
এই উত্থানের পেছনের আসল কারণটা কী?
কোনও শেয়ারের দামে হঠাৎ বৃদ্ধি কোনও এক বা একাধিক জোরালো কারণ ছাড়া ঘটে না। পালসার ইন্টারন্যাশনালের ক্ষেত্রে, সবচেয়ে বড় চালিকাশক্তি হল কোম্পানিটির ব্যবসায়িক সম্প্রসারণ। ম্যানেজমেন্টের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, কোম্পানিটি তার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িক শাখাগুলির মাধ্যমে 90 কোটি টাকার একটি উল্লেখযোগ্য রাজস্ব অর্জন করেছে। এর অর্থ হল, বাজারে কোম্পানিটির উপস্থিতি শক্তিশালী হচ্ছে এবং এর পরিচালন নেটওয়ার্ক দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে।
মুনাফায় 530 শতাংশ বৃদ্ধি
শেয়ারহোল্ডারদের জন্য আরেকটি বড় খবর হল 20 মার্চ নির্ধারিত বোর্ড সভা। এই গুরুত্বপূর্ণ সভায়, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ (Dividend) অনুমোদন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়াও, যদি কোম্পানির সাম্প্রতিক আর্থিক ফলাফল দেখা হয়, তাহলে ডিসেম্বর 2025 ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যান খুবই উৎসাহব্যঞ্জক ছিল। এই সময়ে, কোম্পানির মুনাফা 66 লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে 3.29 কোটি টাকা হয়েছে। রাজস্বও 530 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 39.64 কোটি টাকায় পৌঁছেছে। পরিচালন মুনাফা বা EBITDA-ও 445 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 3.57 কোটি টাকা হয়েছে।
|বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদন শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে। স্টক মার্কেটে বিনিয়োগ সব সময় ঝুঁকিপূর্ণ। তাই স্টক মার্কেটে বিনিয়োগ করার আগে অবশ্যই আপনার বাজার বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।