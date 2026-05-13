নজরে খরিফ বিপণন মরশুম, ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাড়িয়ে দিল কেন্দ্র

নজরে খরিফ বিপণন মরশুম, ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাড়িয়ে দিল কেন্দ্র
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা 2026-27 মরশুমের জন্য খরিফ ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) বৃদ্ধিতে অনুমোদন দিয়েছে। এর ফলে কৃষকদের 2.60 লক্ষ কোটি টাকা দেওয়া হবে ৷
By ANI
Published : May 13, 2026 at 5:25 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 মে: কৃষকদের শক্তিশালী আয় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা 2026-27 মরশুমের জন্য খরিফ ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) বাবদ 2.60 লক্ষ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে। কৃষি ব্যয় ও মূল্য কমিশন (CACP)-এর সুপারিশের ভিত্তিতে MSP নির্ধারণ করা হয়। মন্ত্রিসভা 2026-27 সালের জন্য 14টি খরিফ ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) বৃদ্ধির অনুমোদন দিয়েছে।
কৃষকরা যাতে তাদের উৎপাদিত ফসলের বা পণ্যের ন্যায্যমূল্য পান, তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার 2026-27 বিপণন মরশুমের জন্য খরিফ ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) বৃদ্ধি করেছে।
ধান-সহ অন্যান্য খরিফ ফসলের জন্য নতুন ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP)
কেন্দ্রীয় সরকার বুধবার 2026-27 খরিফ ফসলের বিপণন মরশুমের জন্য ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) কুইন্টাল প্রতি 72 টাকা বাড়িয়ে 2,441 টাকা করেছে। গত বছরের তুলনায় ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) সর্বোচ্চ বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে সূর্যমুখী বীজের জন্য (কুইন্টাল প্রতি 622 টাকা), এরপরেই রয়েছে তুলো (কুইন্টাল প্রতি 557 টাকা), নাইজার বীজ (কুইন্টাল প্রতি 515 টাকা) এবং তিল (কুইন্টাল প্রতি 500 টাকা)।
এই সিদ্ধান্তের ফলে কৃষকদের প্রায় 2.60 লক্ষ কোটি টাকা পরিশোধ করা হবে
কেন্দ্রীয় সরকারি হিসাব অনুযায়ী, এই সিদ্ধান্তের ফলে কৃষকদের প্রায় 2.60 লক্ষ কোটি টাকা পরিশোধ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যেখানে বার্ষিক সংগ্রহের পরিমাণ 824.41 লক্ষ মেট্রিক টন হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার আরও জানিয়েছে যে, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) উৎপাদন খরচের চেয়ে কমপক্ষে 50 শতাংশ বেশি রাখা হয়েছে, যা কৃষকদের আরও ভালো আয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 2019 সালে চালু করা একটি নীতিরই ধারাবাহিকতা।
জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির (সিসিইএ) বৈঠকে এ ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 2026-27 খরিফ ফসলের বিপণন মরশুমের (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) জন্য সাধারণ এবং 'এ-গ্রেড' জাতের সহায়ক মূল্য কুইন্টাল প্রতি 72 টাকা বৃদ্ধি করে যথাক্রমে 2,441 টাকা এবং 2,461 টাকা করা হয়েছে।