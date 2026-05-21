মোদি-মেলোনি ম্যাজিক ! মেলোডি উন্মাদনায় 2 দিনে 10% বাড়ল পার্লের শেয়ার দর

By PTI

Published : May 21, 2026 at 7:14 PM IST

মুম্বই, 21 মে: মেলোডি টফির প্রভাব এখন শেয়ার বাজারেও অনুভূত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির ভাইরাল হওয়া 'মেলোডি মুহূর্ত'টির পর, পার্লে ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ার টানা দ্বিতীয় দিনের মতো শক্তিশালী উত্থানের মুখ দেখেছে। টানা দ্বিতীয় দিনে কোম্পানিটির স্টক 5 শতাংশ আপার সার্কিটে পৌঁছেছে। অর্থাৎ, মাত্র দুই দিনে এই শেয়ারের দর 10 শতাংশ বেড়েছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদির মেলোনিকে 'মেলোডি টফি' উপহার দেওয়ার একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল, যা দেখে বিনিয়োগকারীরা পার্লে ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ার কিনতে হুমড়ি খেয়ে পড়েন। তবে, মেলোডি টফির আসল প্রস্তুতকারক হল পার্লে প্রোডাক্টস, যা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত নয়। মেলোডি, পার্লে-জি, মোনাকো এবং ক্র্যাকজ্যাকের মতো জনপ্রিয় ব্র্যান্ডগুলো পার্লে প্রোডাক্টস দ্বারা উৎপাদিত হয়। পার্লে প্রোডাক্টস একটি সম্পূর্ণ বেসরকারি এফএমসিজি কোম্পানি যা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত নয়।

এই নামটি ঘিরে সৃষ্ট বিভ্রান্তির কারণে পার্লে ইন্ডাস্ট্রিজের স্টক লাভবান হয়েছে। ব্যাপক ক্রয়ের ফলে লেনদেনের পরিমাণ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বুধবারও কোম্পানিটির স্টক আপার সার্কিটে বন্ধ হয়েছে। এদিকে, মেলোডি টফির চাহিদাও ব্যাপকভাবে বেড়েছে। এই টফিটি এখন অনেক কুইক কমার্স প্ল্যাটফর্মে স্টক আউট হয়ে গিয়েছে।

পার্লে ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড একটি পেনি স্টক। যখন প্রধানমন্ত্রী মোদি ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনিকে পার্লে ইন্ডাস্ট্রিজের তৈরি একটি মেলোডি টফি উপহার দেন, তখন মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং পার্লে ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ারে বিনিয়োগ করতে শুরু করে। ফলস্বরূপ, পার্লে ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ার গতকাল এবং আজ আবারও আপার সার্কিটে পৌঁছেছে।

আজ বিকেলে বাজার বন্ধের সময়, কোম্পানিটির শেয়ার 4.95 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 5 টাকা 51 পয়সায় লেনদেন হচ্ছিল। এর আগে, পার্লে ইন্ডাস্ট্রিজের 52 সপ্তাহের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দর ছিল যথাক্রমে 17 টাকা 40 পয়সা এবং 4 টাকা 11 পয়সা। কোম্পানির বাজার মূলধন বর্তমানে প্রায় 26.9 কোটি টাকা।

