বিমানে পছন্দের সিট পেতে লাগবে না বাড়তি টাকা ! কবে থেকে মিলবে সুবিধা ?
বিমানের টিকিট বুক করার সময় পছন্দের আসন বেছে নেওয়ার জন্য এখন থেকে আর বাড়তি চার্জ দিতে হবে না ৷ নয়া নির্দেশ জারি DGCA-এর ৷
Published : March 18, 2026 at 7:48 PM IST
নয়াদিল্লি, 18 মার্চ: বিমানের টিকিট বুক করার সময় পছন্দের আসন বেছে নেওয়ার জন্য এয়ারলাইনগুলি প্রায়শই অতিরিক্ত ফি নিয়ে থাকে। অনেক সময় এমনও হয় যে, একই টিকিটে (PNR) বুকিং করা সত্ত্বেও পরিবারের সদস্যদের অন্য জায়গায় আলাদা আসনে বসতে হয়। কিন্তু, এখন থেকে আর এমনটা হবে না। যাত্রীদের জন্য এই সমস্যাগুলি সমাধানের লক্ষ্যে অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রক বুধবার বেশ কিছু নতুন ও কঠোর নিয়মকানুন কার্যকর করেছে। ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন (DGCA)-এর মাধ্যমে জারি করা এই নতুন নির্দেশিকাগুলির উদ্দেশ্য হল, বিমানে ভ্রমণকে আগের চেয়ে আরও বেশি স্বচ্ছ এবং সুবিধাজনক করে তোলা।
'ওয়েব চেক-ইন'-এর নামে স্বেচ্ছাচারিতায় নিয়ন্ত্রণ
মন্ত্রকের জারি করা নতুন নিয়মের সবচেয়ে বড় স্বস্তিটি আসন বরাদ্দ সংক্রান্ত। বিমান সংস্থাগুলিকে এখন থেকে যেকোনও ফ্লাইটের অন্তত 60 শতাংশ আসন যাত্রীদের বিনামূল্যে দিতে হবে। এর মানে হল, ফ্লাইটে একটি সাধারণ আসন বেছে নেওয়ার জন্য আর অপ্রয়োজনীয় খরচ করতে হবে না। সরকারের এই পদক্ষেপটি নিশ্চিত করবে যে প্রত্যেক যাত্রী আসন বেছে নেওয়ার ন্যায্য ও সমান সুযোগ পাবে এবং ওয়েব চেক-ইনের স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করবে।
একই পিএনআর-এ বুকিং করলে একইসঙ্গে বসার সুযোগ
বিমানে ভ্রমণের সময় শিশু বা বয়স্ক পরিবারের সদস্যদের থেকে আলাদা বসা একটি সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই উদ্বেগের সমাধান করতে, নতুন নিয়মে বলা হয়েছে যে, যদি একটি PNR-এ একাধিক যাত্রীর টিকিট বুকিং করা হয়ে থাকে, তবে বিমান সংস্থাগুলিকে অবশ্যই তাদের একসঙ্গে বসানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এই ধরনের যাত্রীদের পাশাপাশি আসন বরাদ্দ করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এটি ভ্রমণের উদ্বেগ কমাবে এবং তাদের প্রিয়জনদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে যাত্রা উপভোগ করার সুযোগ করে দেবে।
পোষা প্রাণীদের জন্য একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা
মন্ত্রক যাত্রীদের মালপত্র সংক্রান্ত পরিস্থিতিও স্পষ্ট করেছে। ভারী সরঞ্জাম বা বাদ্যযন্ত্র বহনের প্রক্রিয়া এখন থেকে আরও স্বচ্ছ এবং যাত্রীবান্ধব করা হবে। তবে, এটি কঠোরভাবে বিমানের নিরাপত্তা এবং পরিচালন বিধিমালা অনুযায়ী করা হবে। এছাড়াও, পোষা প্রাণী নিয়ে ভ্রমণ করতে ইচ্ছুক যাত্রীদের জন্য বিমান সংস্থাগুলিকে এখন থেকে সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হবে।
ফ্লাইং প্যাসেঞ্জার ক্যাফের উদ্বোধন
বিমানবন্দরে যাত্রীদের সুবিধা বাড়ানোর জন্য সরকার ‘উড়ান যাত্রী ক্যাফে’ নামে আরও একটি নতুন উদ্যোগ চালু করেছে। অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রকের লক্ষ্য হল, বিমানযাত্রীদের সাশ্রয়ী মূল্যে খাবার ও পানীয় সরবরাহ করা। এই ক্যাফেগুলিতে মাত্র 10 টাকায় চা ও জল পাওয়া যায়, এবং প্রায় 20 টাকায় হালকা জলখাবার পাওয়া যায়।
এই উদ্যোগটির লক্ষ্য হল সাধারণ মানুষের জন্য বিমানে ভ্রমণকে আরও সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী করে তোলা। বর্তমানে, দেশজুড়ে বিভিন্ন বিমানবন্দরে এই ক্যাফেগুলি চালু হয়েছে এবং আরও অনেক স্থানে এগুলি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। বিশেষ করে জনবহুল এলাকাগুলিতে এগুলির সংখ্যা বাড়ানো হবে, যাতে আরও বেশি যাত্রী এর সুবিধা নিতে পারেন।