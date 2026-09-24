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শিল্পের জমি নিয়ে ফেলে রাখা চলবে না, কাজ শেষের ডেডলাইন বেঁধে দিলেন শিল্পমন্ত্রী

রাজ্যে শিল্পের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে বদ্ধপরিকর রাজ্য সরকার। তবে জমি নিয়ে টালবাহানা রুখতে এবার প্রথম থেকেই অত্যন্ত কড়া অবস্থান নিয়েছে প্রশাসন।

Tapas Roy
শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 24, 2026 at 9:48 AM IST

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কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: শিল্পের জন্য জমি নিয়ে অনন্তকাল ফেলে রাখা যাবে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই দ্রুত কারখানার কাজ শুরু করতে হবে। বুধবার মিলন মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিল্পপতিদের উদ্দেশ্যে এমনই কড়া আল্টিমেটাম দিলেন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়। এদিন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে 33টি শিল্প সংস্থার হাতে শিল্পের জন্য জমির বরাদ্দপত্র তুলে দেওয়া হয়। আর সেই মঞ্চ থেকেই শিল্পমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন, জমি বরাদ্দের মূল লক্ষ্য হলো দ্রুত উৎপাদন শুরু করা এবং কর্মসংস্থান তৈরি করা। কোনওভাবেই জমি ফেলে রাখা সরকার বরদাস্ত করবে না। 2029 সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই কাজ শেষ করার চূড়ান্ত ডেডলাইন বেঁধে দিয়েছেন তিনি।

রাজ্যে শিল্পের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে বদ্ধপরিকর বর্তমান সরকার। তবে অতীত অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখে জমি নিয়ে টালবাহানা রুখতে এবার প্রথম থেকেই অত্যন্ত কড়া অবস্থান নিয়েছে প্রশাসন। এদিন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় তাঁর বক্তব্যে বলেন, "জমি দেওয়া হচ্ছে, একটু আপনাদের কাছে বিনয়ের সঙ্গে বলি, মাথায় রাখবেন, টাইম বাউন্ড প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন, প্রোডাকশন এবং জব ক্রিয়েশনের জন্য। এটা কিন্তু আপনারা দয়া করে মাথায় রাখবেন, ফেলে রাখবেন না। 31 ডিসেম্বর 2029, যেন আমাদের জমি ফেরত চাইতে না হয়, আপনাদেরও যেন জমি দিতে না হয়।" তিনি আরও জানান, বরাদ্দপত্র পাওয়ার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই নির্মাণ কাজ শুরু করতে হবে শিল্পপতিদের।

Suvendu Adhikari
রাজ্যে শিল্পের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে বদ্ধপরিকর রাজ্য সরকার (ইটিভি ভারত)

এদিনের এই জমি বিলি কর্মসূচি রাজ্যের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত বড় পদক্ষেপ। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, এই 33টি সংস্থাকে জমি দেওয়ার ফলে রাজ্যে প্রায় 60 হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ হতে চলেছে। এর হাত ধরে অন্তত 62 হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে বলে আশাবাদী প্রশাসন। ক্ষুদ্র, মাঝারি থেকে শুরু করে ভারী শিল্প— সব ক্ষেত্রেই এই জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। সেমিকন্ডাক্টর, সোলার সেল থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরির কারখানাও রাজ্যে গড়ে উঠতে চলেছে। রাজ্যের বিপুল সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে শিল্পমন্ত্রী বলেন, "বাংলাকে শুধু বাজার হিসেবে দেখবেন না, বাংলাকে উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে দেখুন এবং ব্যবহার করুন।"

রাজ্য প্রশাসন যে শিল্পায়নের বিষয়ে কতটা তৎপর, তা মুখ্য সচিব মনোজ কুমার আগরওয়ালের বক্তব্য থেকেও পরিষ্কার হয়ে যায়। সরকারের জমি বরাদ্দ নীতি অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং দ্রুত বলে তিনি জানিয়েছেন। অতীতে একটি বড় প্রকল্পের জন্য জমি লিজ দেওয়া হলেও মাত্র দশ শতাংশ কাজ হয়েছিল। সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে মুখ্য সচিব বলেন, "বরাদ্দপত্রে নিজেই এটি উল্লেখ করা আছে, কারণ আমরা এবং আমাদের কমিটি প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলেছি এবং আমরা এই আশ্বাস পেয়েছি যে প্রকল্পগুলি তিন বছরের মধ্যে শেষ হবে। তাই বরাদ্দপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে সমস্ত প্রকল্প 31/12/2029 এর মধ্যে শেষ করতে হবে, এটাই হলো ডেডলাইন।"

এদিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতেই শিল্পপতিদের হাতে জমির কাগজ তুলে দেওয়া হয়। 'বিকশিত বাংলা' ও 'আত্মনির্ভর বাংলা' গড়ার যে ডাক সরকার দিয়েছে, তা সফল করতেই প্রশাসনের এই তৎপরতা। শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় মনে করিয়ে দেন, সরকারের বয়স এখনও 150 দিন হয়নি, কিন্তু ইতিমধ্যেই রাজ্যে শিল্পের পরিবেশে দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর বিনিয়োগ আনার চেষ্টার প্রশংসা করে তিনি বলেন, একবেলার জন্য মুম্বই গিয়ে শিল্পপতিদের আহ্বান জানানো থেকে শুরু করে ব্রিকস সম্মেলনে গিয়ে বিনিয়োগ খোঁজা— সবটাই বাংলার উন্নয়নের স্বার্থে করা হচ্ছে। তবে শিল্পপতিদের শুধু ডেডলাইন দেওয়াই নয়, সবরকম সরকারি সাহায্যের আশ্বাসও এদিন দেওয়া হয়েছে।

মুখ্য সচিব জানিয়েছেন, জমি বরাদ্দের পর কোনও সমস্যা হলে প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে শিল্পপতিদের পাশে থাকবে। তিনি বলেন, রাজ্যে একশো কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ হলে সরকারের তরফ থেকে একটি বিশেষ বডি তৈরি করে দেওয়া হবে। নির্দিষ্ট আধিকারিক থাকবেন, যিনি বিভিন্ন সরকারি দফতরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে শিল্পপতিদের সমস্যার দ্রুত সমাধান করবেন। সব মিলিয়ে সরকারের বার্তা অত্যন্ত পরিষ্কার। শিল্পের জন্য পরিকাঠামো থেকে শুরু করে প্রশাসনিক ক্লিয়ারেন্স— সব মিলবে, কিন্তু তার বিনিময়ে শিল্পপতিদেরও দায়বদ্ধতা দেখাতে হবে। জমি নিয়ে কোনওভাবেই আর সময় নষ্ট করা চলবে না।

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TAPAS ROY
CONDITIONS FOR INDUSTRIAL LAND
শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়
শিল্পের জমি ব্যবহারের সময়সীমা
INDUSTRIAL POLICY OF BENGAL

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