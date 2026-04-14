মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের চাপ ভারতের অর্থনীতিতে: দেশের 25 লাখ মানুষ চরম দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে

ইউএনডিপির সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, পশ্চিম এশিয়ায় চলা সংঘাত ভারতে 25 লক্ষ মানুষকে চরম দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেওয়ার আশঙ্কা তৈরি করেছে। মন্থর হতে পারে উন্নয়নের গতিও।

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের চাপ ভারতের অর্থনীতিতে (ছবি: এপি)
By PTI

Published : April 14, 2026 at 4:40 PM IST

রাষ্ট্রসংঘ, 14 এপ্রিল: পশ্চিম এশিয়ায় চলা সামরিক সংঘাত এখন ভারতীয় অর্থনীতি এবং সাধারণ মানুষের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)-র একটি নতুন প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই সঙ্কট ভারতের প্রায় 25 লক্ষ মানুষকে দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেওয়ার গুরুতর ঝুঁকি তৈরি করেছে। 'মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক উত্তেজনা বৃদ্ধি: এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মানব উন্নয়নের প্রভাব' শীর্ষক এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, এই ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলজুড়ে মানব উন্নয়ন এবং জীবিকার উপর উল্লেখযোগ্য চাপ সৃষ্টি করছে।

দারিদ্র্য ও উন্নয়নের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব

প্রতিবেদনের প্রাথমিক মূল্যায়ন অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী 88 লক্ষ মানুষ দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে রয়েছে, যার মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার অংশই সবচেয়ে বেশি। এই সঙ্কটের প্রেক্ষাপটে ভারতের দারিদ্র্যের হার 23.9 শতাংশ থেকে বেড়ে 24.2 শতাংশ হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে, যা আরও 24,64,698 জনকে চরম দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেবে। এছাড়াও, ভারত তার মানব উন্নয়ন সূচকে (এইচডিআই) অর্জিত অগ্রগতি থেকে প্রায় 0.03 থেকে 0.12 বছর পিছিয়ে পড়তে পারে।

পশ্চিম এশিয়ায় চলা সামরিক সংঘাত এখন ভারতীয় অর্থনীতি এবং সাধারণ মানুষের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে (ফাইল ছবি)

জ্বালানি নিরাপত্তা ও বাণিজ্য উল্লেখযোগ্য বাধার সম্মুখীন হচ্ছে

ভারত তার জ্বালানি চাহিদার জন্য আমদানির ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। দেশটি তার মোট তেলের চাহিদার 90 শতাংশেরও বেশি আমদানি করে, যার মধ্যে 40 শতাংশ অপরিশোধিত তেল এবং 90 শতাংশ এলপিজি (তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস) শুধুমাত্র পশ্চিম এশিয়া থেকেই আসে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, সামরিক সঙ্কটের কারণে মাল পরিবহনের খরচ এবং বীমার প্রিমিয়াম তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বাণিজ্য এবং সরবরাহ শৃঙ্খলকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে। এটি ভারতের 48 বিলিয়ন ডলারের তেল-বহির্ভূত রফতানিকে সরাসরি প্রভাবিত করছে, যার মধ্যে বাসমতি চাল, চা, রত্ন ও গয়না এবং পোশাকের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলি অন্তর্ভুক্ত।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, কর্মসংস্থান ও খাদ্য নিরাপত্তার ওপর হুমকি ঘনিয়ে আসছে

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং কর্মসংস্থান: ভারতের প্রায় 90 শতাংশ কর্মসংস্থান অসংগঠিত খাতে রয়েছে। ব্যয়বহুল আমদানি এবং সরবরাহের ঘাটতি আতিথেয়তা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, নির্মাণ সামগ্রী এবং রত্নপাথর উৎপাদনের মতো ক্ষুদ্র শিল্পগুলির খরচ বাড়িয়ে দিচ্ছে। এর ফলে কর্মঘণ্টা হ্রাস, কর্মী ছাঁটাই এবং ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

পশ্চিম এশিয়ায় চলা সংঘাত ভারতে 25 লক্ষ মানুষকে চরম দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেওয়ার আশঙ্কা তৈরি করেছে (ফাইল ছবি)

ওষুধপত্র ও চিকিৎসা সরঞ্জাম: হরমুজ প্রণালীর চারপাশের অচলাবস্থার কারণে চিকিৎসা সরঞ্জামের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের দাম 50 শতাংশ পর্যন্ত বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ওষুধের পাইকারি দাম ইতোমধ্যে 10-15 শতাংশ বেড়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষি: ভারত তার প্রয়োজনীয় সারের 45 শতাংশেরও বেশি পশ্চিম এশিয়া থেকে আমদানি করে। প্রতিবেদনে সতর্ক করা হয়েছে যে, জুন মাসে শুরু হতে যাওয়া খরিফ (বর্ষার ফসল কাটার) মরশুমেও যদি এই ব্যাঘাত অব্যাহত থাকে, তবে কৃষি খাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে৷ যদিও বর্তমানে মজুত থাকা 61.14 লক্ষ টন ইউরিয়ার বাফার স্টক কিছুটা স্বস্তি দিতে পারে।

পরিবারের ক্রয়ক্ষমতা, পারিবারিক আয়ের উপর সরাসরি প্রভাব: উপসাগরীয় (জিসিসি) দেশগুলিতে কর্মরত 93.7 লক্ষ ভারতীয় দেশের মোট রেমিটেন্সের 38-40 শতাংশ ভারতে পাঠান। আশঙ্কা করা হচ্ছে, সেখানকার অর্থনৈতিক মন্দা এই অভিবাসীদের আয়ের উপর প্রভাব ফেলবে, যা ভারতে তাদের পরিবারের ক্রয়ক্ষমতা এবং পারিবারিক আয়ের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলবে।

বিশ্বব্যাপী 88 লক্ষ মানুষ দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে রয়েছে, যার মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার অংশই সবচেয়ে বেশি (ফাইল ছবি)

আইইএ এবং আইএমএফও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে

ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের চালানো যুদ্ধ বিশ্ব অর্থনীতির ওপর এক বিরাট ছায়া ফেলেছে, যার ফলে আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থা (আইইএ), আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এবং বিশ্বব্যাঙ্কের প্রধানরা এর নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে গুরুতর সতর্কবার্তা দিয়েছেন। আইএমএফ-এর ব্যবস্থাপনা ডিরেক্টর ক্রিস্টালিনা জর্জিভা জানিয়েছেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে চলা সংঘাতের কারণে সংস্থাটি সম্ভবত এবছরের বিশ্ব অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পূর্বাভাস কমিয়ে দেবে।

বিশ্ব বাজারের পুরোপুরি পুনরুদ্ধার হতে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে (ফাইল ছবি)

এই গুরুতর ভূ-রাজনৈতিক ধাক্কার ফলে বিশ্বব্যাপী তেল, গ্যাস এবং সারের দামে তীব্র বৃদ্ধি ঘটেছে, যার ব্যাপক ও অসম প্রভাব পড়েছে জ্বালানি আমদানিকারকদের ওপর, বিশেষ করে নিম্ন-আয়ের দেশগুলির ওপর। সরবরাহ শৃঙ্খলে এই উল্লেখযোগ্য ব্যাঘাত খাদ্য নিরাপত্তা এবং চাকরি হারানোর বিষয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে৷ অন্যদিকে, হরমুজ প্রণালীতে পরিকাঠামোর ক্ষতির কারণে জ্বালানি ও সারের দাম দীর্ঘ সময়ের জন্য উঁচুতে থাকবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। উপরন্তু, এই সংঘাত শুধু মধ্যপ্রাচ্যের কিছু তেল ও গ্যাস উৎপাদনকারী দেশের রফতানি আয়ে তীব্র হ্রাসই ঘটায়নি, বরং ব্যাপক জনবিচ্ছিন্নতা এবং ভ্রমণ ও পর্যটন শিল্পের উল্লেখযোগ্য ক্ষতিও করেছে, যা থেকে বিশ্ব বাজারের পুরোপুরি পুনরুদ্ধার হতে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে।

ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গি

এই চ্যালেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে, রাষ্ট্রসংঘের সহকারী মহাসচিব এবং ইউএনডিপি-র আঞ্চলিক ডিরেক্টর কানি উইগনারাজা পরামর্শ দিয়েছেন যে, দেশগুলির উচিত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা এবং জ্বালানি ও খাদ্য ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আনা। স্পষ্টতই, পশ্চিম এশিয়ার এই উত্তেজনা এখন আর কেবল একটি কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ নয় বরং এটি ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি এবং কর্মসংস্থানের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি তৈরি করছে।

