ইজরায়েল-আমেরিকার সঙ্গে ইরানের যুদ্ধ কি ভারতে তেলের দাম বাড়িয়ে দেবে?
ইজরায়েল-আমেরিকার সঙ্গে ইরানের যুদ্ধের কারণে হরমুজ প্রণালী বন্ধ হয়ে গেলে অপরিশোধিত তেলের দাম আকাশছোঁয়া হতে পারে। ভারতে কি পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম আরও বাড়বে?
By PTI
Published : March 1, 2026 at 7:58 PM IST
নয়াদিল্লি, 1 মার্চ: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইজরায়েল এবং ইরানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সামরিক উত্তেজনা বিশ্ববাসীর বাড়িয়েছে। ইজরায়েলি হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনেইর মৃত্যুর পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে। এই বড় ধরনের ধাক্কার পর, ইরান বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথ হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে প্রতিশোধ নিয়েছে।
এটি এখন আর শুধু এই দেশগুলির মধ্যে একটি আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব নয়, বরং এর সরাসরি প্রভাব পড়বে সমগ্র বিশ্বের উপর। উপসাগরীয় দেশগুলিতে জ্বলন্ত এই আগুনের উত্তাপ ভারতীয় অর্থনীতিকেও পুড়িয়ে ফেলতে পারে। অপরিশোধিত তেলের বাজার তীব্র অস্থিরতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, এবং এই সঙ্কট দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কা এখন আগের চেয়েও বেশি। তাহলে, আসুন জেনে নেওয়া যাক এর মোকাবেলায় ভারতের কী ব্যাকআপ পরিকল্পনা রয়েছে।
অপরিশোধিত তেলের দাম 110 ডলার ছাড়িয়ে যাবে
হরমুজ প্রণালীকে বিশ্বের বৃহত্তম তেল সরবরাহের লাইফলাইন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বের প্রায় 20 শতাংশ অপরিশোধিত তেল এই সঙ্কীর্ণ সমুদ্রপথ দিয়ে যায়। ইরানের এই পথ বন্ধ করার অর্থ সরাসরি বিশ্ব বাজারে তীব্র তেল ঘাটতি। আন্তর্জাতিক বাজারে এর গুরুতর লক্ষণ ইতিমধ্যেই দেখা দিতে শুরু করেছে। শুক্রবার, বেঞ্চমার্ক ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের ফিউচার প্রতি ব্যারেল 73 ডলারে বন্ধ হয়েছে। গত মাসের তথ্যের দিকে তাকালে, অপরিশোধিত তেলের দাম প্রতি ব্যারেল 6 ডলার তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
শিল্প বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে গত বছরের সংঘাতের তুলনায় বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলি পদক্ষেপের পরিধি এবং উদ্দেশ্য অনেক বেশি। ইরানের কঠোর অবস্থানের কারণে, এই সংঘাত দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতে পরিণত হতে পারে। এবার, এর পরিণতি আরও মারাত্মক হতে পারে। যদি এই সংঘাত অব্যাহত থাকে, তাহলে অপরিশোধিত তেলের দাম প্রতি ব্যারেল 110 ডলারের বিপজ্জনক স্তরে পৌঁছাতে পারে, যা বিশ্বব্যাপী অর্থনীতির জন্য একটি উল্লেখযোগ্য আঘাত।
ভারতেও কি পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়বে?
আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়লেই গড়পড়তা ভারতীয় গ্রাহকের মনে প্রথম যে প্রশ্নটি আসে তা হল পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম। সাশ্রয়ের সুবিধা হল, আপাতত, সাধারণ নাগরিকদের আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। গত তিন বছর ধরে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের খুচরা মূল্যে কোনও বড় পরিবর্তন হয়নি। সরকারি তেল বিপণন সংস্থাগুলি আন্তর্জাতিক বাজারের ওঠানামার সরাসরি বোঝা তাৎক্ষণিকভাবে গ্রাহকদের উপর চাপিয়ে দেয় না। অতএব, স্বল্পমেয়াদে, আপনাকে পেট্রোল পাম্পে খুব বেশি খরচ করতে হবে না।
তবে, এর অর্থ এই নয় যে ভারত এই আন্তর্জাতিক সঙ্কট থেকে মুক্ত। অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি ভারতীয় পরিশোধনাগারগুলির পরিশোধন মার্জিনকে মারাত্মকভাবে সঙ্কুচিত করবে। যেহেতু ভারত তার জ্বালানি চাহিদার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আমদানি করে, তাই উচ্চতর অপরিশোধিত তেলের দাম সরাসরি দেশের মোট আমদানি বিলের উপর প্রভাব ফেলবে। তেল কিনতে আমাদের আরও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে বাধ্য করা হওয়ায়, দেশের চলতি হিসাবের ঘাটতি তীব্রভাবে বৃদ্ধি পাবে। চূড়ান্ত এবং সবচেয়ে বিপজ্জনক পরিণতি হবে ভারতীয় রুপির উপর উল্লেখযোগ্য চাপ, যা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য একটি উদ্বেগজনক পরিস্থিতি।
এই সঙ্কটময় পরিস্থিতির নিরিখে, ভারতীয় তেল শোধনাগার কোম্পানিগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত এবং একটি শক্তিশালী ব্যাকআপ পরিকল্পনা তৈরি করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই আকস্মিক সরবরাহ সঙ্কটের মোকাবেলায় দ্রুত আকস্মিক পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে। এই পরিকল্পনার অধীনে, এখন হরমুজ প্রণালী দিয়ে যায় না এমন বন্দরগুলি থেকে তেলের লোডিং বৃদ্ধি করা হবে।
ভারতীয় কোম্পানিগুলি নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরহাশীর (UAE) এই ধরনের বিকল্প বন্দরগুলি ব্যবহার করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এছাড়াও, উপসাগরীয় অঞ্চলের বাইরের তেল উৎপাদনকারী দেশগুলির সঙ্গে অতিরিক্ত অপরিশোধিত তেলের অর্ডার দেওয়ার জন্য একটি কৌশল তৈরি করা হচ্ছে, যাতে যে কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে ভারতের স্থিতিস্থাপকতা নিশ্চিত করা যায়।