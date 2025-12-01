দেশে কি মাত্র 4টি সরকারি ব্যাঙ্ক থাকবে ? 2027 সালের মধ্যে হতে পারে সড়সড় সংযুক্তিকরণ
শোনা যাচ্ছে, নীতি আয়োগ শুধুমাত্র চারটি প্রধান সরকারি ব্যাঙ্কগুলিকে ধরে রেখে বাকি সরকারি ব্যাঙ্কগুলির সংযুক্তিকরণ বা বেসরকারীকরণের প্রস্তাব দিয়েছে ৷
নয়াদিল্লি, 1 ডিসেম্বর: সরকারি ব্যাঙ্কগুলির জন্য মেগা-সংযুক্তিকরণ পরিকল্পনা (Mega Bank Merger) সম্পর্কে একটি বড় আপডেট সামনে এসেছে। সূত্রের উল্লেখ করে মানিকন্ট্রোল-এর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্ক (PSB) সংযুক্তিকরণ প্রকল্পে কাজ করছে, যা 2027 অর্থবর্ষের মধ্যে বাস্তবায়িত হতে পারে৷ এই ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দেশের পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কের (সরকারি ব্যাঙ্ক) সংখ্যা 12 থেকে কমে মাত্র চারটি হয়ে যাবে।
মানিকন্ট্রোল-এর ওই প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, সংযুক্তিকরণের পর সম্ভাব্য চারটি বড় সরকারি ব্যাঙ্কের তালিকায় থাকবে, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (SBI), পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (PNB), ব্যাঙ্ক অফ বরোদা (BoB) এবং কানারা-ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক। প্রসঙ্গত, পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্ক (PSB) সংযুক্তিকরণ প্রকল্পের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোর আগে কানারা ব্যাঙ্কের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হতে পারে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াকে৷
ইন্ডিয়া টু ডে-এর একটি প্রতিবেদনে রবিবার এই একই দাবি করা হয়েছে ৷ ওই প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার আবারও সরকারি খাতের ব্যাঙ্কগুলিকে সংযুক্তিকরণের কাজ শুরু করেছে। ভবিষ্যতে 12টি সরকারি খাতের ব্যাঙ্ককে জুড়ে মাত্র চারটিতে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা রয়েছে। এই পদক্ষেপের পিছনে মূল লক্ষ্য হল দেশে এমন একটি ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা তৈরি করা যা বৃহৎ আকারের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত হবে। দেশের অর্থনীতি দ্রুত 5 ট্রিলিয়ন ডলারের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, সরকার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করতে দেশের এই ধরনের ব্যাঙ্কের প্রয়োজন।
সূত্রের উল্লেখ করে মানিকন্ট্রোল জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার কানারা ব্যাঙ্ক এবং ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সংযুক্তিকরণের বিষয়টি বিবেচনা করছে। ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এবং ইউকো ব্যাঙ্ককেও এই কাঠামোর সঙ্গে সংযুক্তিকরণের কথা বিবেচনা করা হচ্ছে, যার ফলে একটি বৃহত্তর ব্যাঙ্ক তৈরি হবে যা অন্যান্য প্রধান ঋণদাতা হিসেবে এসবিআই, পিএনবি এবং ব্যাঙ্ক অফ বরোদার সঙ্গে যোগ দেবে।
ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক (আইওবি), সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (সিবিআই), ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (বিওআই) এবং ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র (বিওএম)-সহ অন্যান্য মাঝারি আকারের ব্যাঙ্কগুলিকে এসবিআই, পিএনবি, অথবা ব্যাঙ্ক অফ বরোদার সঙ্গে সংযুক্তিকরণের সম্ভাবনা রয়েছে। পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কের বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। সূত্রের দাবি, চূড়ান্ত রূপরেখার উপর নির্ভর করে, এই ব্যাঙ্কটিও এই চারটির একটির সঙ্গে জুড়ে যেতে পারে।
নভেম্বরের শুরুতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন প্রকাশ্যে নিশ্চিত করেন, সরকার এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (আরবিআই) মধ্যে পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলির (পিএসইউ ব্যাঙ্ক) একীভূতকরণের বিষয়ে আলোচনা পুনরায় শুরু হয়েছে। এর লক্ষ্য হল দেশে "বিশ্বমানের" ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা তৈরি করা যা ভারতের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনৈতিক চাহিদা, বিশেষ করে শিল্প, পরিকাঠামো এবং ঋণের চাহিদা পূরণ করতে পারে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর মতে, সরকারি খাতের ব্যাঙ্কগুলির বেসরকারীকরণ বা সংযুক্তিকরণ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি অথবা জাতীয় স্বার্থের ক্ষতি করবে না। তবে, ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস (UFBU) জানিয়েছে যে, সরকারি খাতের ব্যাঙ্কগুলির বেসরকারীকরণ জাতীয় ও সামাজিক স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করবে, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বিপন্ন করবে এবং চাকরির নিরাপত্তা এবং জনসাধারণের তহবিলকে ঝুঁকির মুখে ফেলবে।
কেন্দ্রীয় সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রক্ষিতে এসবিআই স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের (বেঙ্গল সার্কেল) প্রাক্তন ডেপুটি চিফ সেক্রেটারি তথা ব্যাঙ্ক বাঁচাও দেশ বাঁচাও মঞ্চের মুখপাত্র অশোক মুখোপাধ্যায় বলেন, "বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলি শুধুমাত্র সেখানেই ঋণ দেয় যেখানে লাভ বেশি। তারা লোকসানে চলা শাখা বন্ধ করে দেবে, ফি বৃদ্ধি করে, কাজ আউটসোর্স করে এবং দুর্বল গোষ্ঠীগুলিকে অবহেলা করে শুধু মুনাফা অর্জনের স্বার্থেই পরিচালিত হয়। সরকারি ব্যাঙ্কের বেসরকারীকরণের ফলে দেশের গ্রামীণ এবং আধা-শহুরে অঞ্চলের আর্থিক বৃদ্ধির গতি অবরুদ্ধ হবে।" সরকারি ব্যাঙ্কগুলির সংযুক্তিকরণ প্রসঙ্গে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, "এই সিদ্ধান্তের ফলে ব্যাঙ্কের কর্মী সংখ্যা কমবে, চুক্তিভিত্তিক চাকরি বাড়বে, চাকরির নিরাপত্তা কমবে, সংরক্ষণের সুবিধা কমবে এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ক্ষুণ্ন হতে পারে।"
সরকারি ব্যাঙ্কের সংযুক্তিকরণের পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রথমে অর্থমন্ত্রীর কাছে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর অনুমোদন পাওয়ার পর, পরিকল্পনাটি একাধিক স্তরে যাচাই ও বিবেচনার মধ্য দিয়ে যাবে, যার মধ্যে রয়েছে মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মতামত, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের (PMO) কর্তৃক যাচাই ও বিবেচনা এবং ভারতীয় সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড (SEBI)-এর নিয়ন্ত্রক মন্তব্য। অর্থমন্ত্রীর অনুমোদনের পরেই এটি মন্ত্রিসভা এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে বাজারের প্রভাব বিবেচনা করে SEBI-এর মতামতও এক্ষেত্রে চাওয়া হবে। তবে গোটা বিষয়টি এখনও নির্দিষ্ট সূত্রের দাবি বা জল্পনার মধ্যেই সীমবদ্ধ রয়েছে ৷ এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি বিবৃতি জারি করা হয়নি৷