2 মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার, মারুতি সুজুকি গাড়ির দাম 30 হাজার টাকা পর্যন্ত বাড়তে চলেছে
মারুতি সুজুকি 21 জুলাই স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে পাঠানো একটি নিয়ন্ত্রক ফাইলিংয়ে গাড়ির দাম বৃদ্ধির কথা জানিয়েছে। বিভিন্ন মডেল, ভ্যারিয়েন্টের উপর নির্ভর করে মূল্যবৃদ্ধি ভিন্ন হবে।
By PTI
Published : July 21, 2026 at 5:44 PM IST
নয়াদিল্লি, 21 জুলাই: দেশের বৃহত্তম যাত্রীবাহী গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান মারুতি সুজুকি তাদের সব মডেলের দাম বৃদ্ধির ঘোষণা করেছে। এই সংস্থা গাড়ির দাম 30,000 টাকা পর্যন্ত বাড়াবে। নতুন এই দাম 2026 সালের অগস্ট মাস থেকে কার্যকর হবে।
এই সংস্থা মঙ্গলবার, 21 জুলাই স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে পাঠানো একটি নিয়ন্ত্রক ফাইলিংয়ে এই তথ্যটি দিয়েছে। বিভিন্ন মডেল এবং ভ্যারিয়েন্টের উপর নির্ভর করে মূল্যবৃদ্ধি ভিন্ন হবে।
এই সংস্থা জানিয়েছে যে, ক্রমাগত বাড়তে থাকা কাঁচামালের খরচের কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত কয়েক মাস ধরে, গ্রাহকদের উপর সরাসরি প্রভাব এড়াতে এই সংস্থা অভ্যন্তরীণভাবে খরচ কমানোর চেষ্টা করে আসছিল। তবে, উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি এবং প্রতিকূল ব্যবসায়িক পরিবেশের কারণে, এটি এই বর্ধিত খরচের কিছু অংশ গ্রাহকদের উপর চাপিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে।
2 মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার বাড়ছে গাড়ির দাম
এই বছর মারুতি সুজুকির এটি প্রথম মূল্যবৃদ্ধি নয়। এর অগে, এই সংস্থা 2026 সালের জুন মাসে তাদের সমস্ত মডেলে 30,000 টাকা পর্যন্ত দাম বাড়িয়েছিল। সেই মূল্যবৃদ্ধির ঘোষণা করা হয়েছিল 2026 সালের 21 মে।
সেই সময়ে, এই সংস্থা ক্রমবর্ধমান কাঁচামালের খরচ এবং মুদ্রাস্ফীতির চাপকে প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছিল। অগস্ট থেকে কার্যকর হতে যাওয়া এই নতুন সংশোধনীটি জুনের বৃদ্ধির চেয়েও অতিরিক্ত একটি বৃদ্ধি হবে।
মারুতি সুজুকি ভারতীয় বাজারে 3.50 লক্ষ টাকা থেকে 25 লক্ষ টাকা মূল্যের (এক্স-শোরুম মূল্য) যানবাহন বিক্রি করে ৷ মারুতি সুজুকি ভারতীয় বাজারে এন্ট্রি-লেভেল হ্যাচব্যাক থেকে শুরু করে প্রিমিয়াম সেগমেন্টের গাড়ি পর্যন্ত বিক্রি করে, যার মধ্যে এন্ট্রি-লেভেলের এস-প্রেসো থেকে প্রিমিয়াম এমপিভি ইনভিক্টো পর্যন্ত রয়েছে। অগস্ট মাস থেকে কার্যকর হতে যাওয়া এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে এন্ট্রি-লেভেল এবং প্রিমিয়াম উভয় ধরনের গাড়ির দামই বাড়বে।
নিয়ন্ত্রক ফাইলিং এবং ইনপুট খরচ বলতে কী বোঝায়?
নিয়ন্ত্রক ফাইলিং: স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলিকে যেকোনও বড় ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত, লাভ, ক্ষতি বা মূল্যের পরিবর্তন সম্পর্কে সেবি (SEBI) বা স্টক এক্সচেঞ্জকে জানাতে হয়। এই নথি প্রদানকে নিয়ন্ত্রক ফাইলিং বলা হয়।
উপকরণ ব্যয়: একটি গাড়ি তৈরি করতে ব্যবহৃত কাঁচামালের (যেমন ইস্পাত, প্লাস্টিক, অ্যালুমিনিয়াম, রাবার এবং ইলেকট্রনিক্স) মোট খরচকে উপকরণ ব্যয় বলা হয়। যখন আন্তর্জাতিক বা দেশীয় বাজারে এই উপকরণগুলির দাম বেড়ে যায়, তখন যানবাহনটির উৎপাদন ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়।