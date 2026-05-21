মুদ্রাস্ফীতির জের, 30 হাজার টাকা পর্যন্ত বাড়তে চলেছে মারুতি সুজুকি গাড়ির দাম
মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া তাদের সমস্ত গাড়ির দাম 30000 টাকা পর্যন্ত বাড়ানোর ঘোষণা করেছে। ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি, খরচের চাপের কারণে এই মূল্যবৃদ্ধি করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থা৷
By PTI
Published : May 21, 2026 at 8:30 PM IST
নয়াদিল্লি, 21 মে: গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া বৃহস্পতিবার ঘোষণা করেছে যে, তারা 2026 সালের জুন মাস থেকে তাদের গাড়ির দাম বাড়াচ্ছে। মুদ্রাস্ফীতির চাপ এবং প্রতিকূল ক্রয় পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে, সংস্থাটি তাদের সমস্ত মডেলের দাম 30,000 টাকা পর্যন্ত বাড়াবে। মারুতি সুজুকি একটি নিয়ন্ত্রক ফাইলিংয়ে জানিয়েছে যে, তারা 2026 সালের জুন মাস থেকে তাদের সমস্ত মডেলের দাম 30,000 টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
দাম কেন বাড়ানো হচ্ছে?
কোম্পানিটি আরও জানিয়েছে যে, গত কয়েক মাস ধরে তারা ব্যয় হ্রাস করার বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে এর প্রভাব যথাসম্ভব প্রশমিত করার জন্য নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। তবে, তারা এও জানিয়েছে যে, যেহেতু মুদ্রাস্ফীতির চাপ এখন উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে এবং প্রতিকূল ব্যয় পরিস্থিতি অব্যাহত আছে, তাই কোম্পানিটি এই বর্ধিত ব্যয়ের একটি অংশ বাজারে চাপিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। এর পাশাপাশি, কোম্পানিটি গ্রাহকদের ওপর এর প্রভাব কমানোরও চেষ্টা করছে।
বর্তমান গাড়ির দাম
মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া বর্তমানে এন্ট্রি-লেভেলের এস-প্রেসো থেকে শুরু করে প্রিমিয়াম ইউটিলিটি ভেহিকল ইনভিক্টো পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের গাড়ি বিক্রি করে। গত বছরের সেপ্টেম্বরে জিএসটি 2.0 কার্যকর হওয়ার পর, কোম্পানিটি তাদের এন্ট্রি-লেভেল মডেল, এস-প্রেসো-র দাম 129,600 পর্যন্ত কমিয়েছিল। এর পাশাপাশি, অল্টো কে-10-এর দাম 1,07,600 টাকা, সেলেরিওর দাম 94,100 টাকা এবং ওয়াগন-আর-এর দাম 79,600 টাকা কমানো হয়েছে।
এই কোম্পানিগুলির দাম বেড়ে গিয়েছিল
এর আগে, মাহিন্দ্রা তার SUV এবং বাণিজ্যিক গাড়ির পুরো রেঞ্জে মূল্যবৃদ্ধির ঘোষণা করেছিল, যা 6 এপ্রিল, 2026 থেকে কার্যকর হবে। সংস্থাটি জানিয়েছিল যে এই মূল্যবৃদ্ধি হবে 2.5 শতাংশ, এবং সমস্ত মডেলজুড়ে গড় বৃদ্ধি হবে প্রায় 1.6 শতাংশ। একইভাবে, টাটা মোটরস তার ICE যাত্রীবাহী গাড়ির রেঞ্জে সামান্য মূল্যবৃদ্ধির ঘোষণা করেছে, যা 1 এপ্রিল, 2026 থেকে কার্যকর হবে। উভয় কোম্পানিই মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ হিসেবে উৎপাদন খরচের বৃদ্ধিকে উল্লেখ করেছিল।