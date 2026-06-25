মার্গদর্শী তার 130তম শাখার উদ্বোধন করেছে, কর্ণাটকে সাফল্যের গল্প শোনালেন গ্রাহকরা
কর্ণাটকের কালাবুরগিতে মার্গদর্শী চিট ফান্ডের একটি নতুন শাখা খোলার উদ্দেশ্য হল উত্তর কর্ণাটকে কোম্পানিটির উপস্থিতি আরও জোরদার করা।
Published : June 25, 2026 at 3:56 PM IST
গুলবর্গা (কর্ণাটক), 25 জুন: মার্গদর্শী চিট ফান্ডের এমডি শৈলজা কিরণ বুধবার ভার্চুয়ালি কর্ণাটকের কালাবুরগিতে কোম্পানির নতুন শাখার উদ্বোধন করেছেন। এর ফলে সারা দেশে মার্গদর্শী চিট ফান্ডের মোট শাখার সংখ্যা 130-এ এবং কর্ণাটকে 29তম শাখাটি স্থাপিত হল। এমডি শৈলজা কিরণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত গ্রাহক ও কর্মীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। মার্গদর্শী চিট ফান্ডের নতুন শাখাটি সিদ্ধেশ্বর কল্যাণ মণ্ডপের কাছে ওল্ড জেভারগি রোডে অবস্থিত।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত অনেক গ্রাহক চিট ফান্ড কোম্পানিটির সঙ্গে তাদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে চিট ফান্ডে বিনিয়োগ তাদের আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জন করতে ও ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক চাহিদা মেটাতে সাহায্য করেছে।
রায়চুরের গ্রাহক নিত্যানন্দ প্রভু জানান, তিনি বিগত 23 বছর ধরে মার্গদর্শী চিটস-এ বিনিয়োগ করে আসছেন। তিনি বলেন, "আমি 2002 সালে ম্যাঙ্গালুরু শাখার মাধ্যমে বিনিয়োগ শুরু করি। বিগত বছরগুলিতে এই প্রতিষ্ঠানটি আমার জন্য খুবই উপকারী হয়েছে। এটি একটি বিশ্বস্ত সংস্থা এবং আমার টাকা পেতে কখনও কোনও অসুবিধা হয়নি।"
তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, চিট ফান্ডগুলি সাধারণ ব্যাংকিং পরিষেবা থেকে ভিন্ন ৷ কারণ, এগুলি একটি সমবায় বিনিয়োগ মডেলে পরিচালিত হয়, যেখানে সদস্যরা নিয়মিত অর্থ প্রদান করেন এবং সম্মিলিতভাবে এর সুফল ভোগ করেন। তার মতে, ব্যবসা সম্প্রসারণ, নির্মাণ বা অন্যান্য আর্থিক প্রয়োজনে যাদের বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়, সেইসব ব্যক্তি ও উদ্যোক্তাদের জন্য চিট ফান্ড অধিকতর নমনীয়তা প্রদান করে।
প্রভু, মার্গদর্শী চিট ফান্ড কোম্পানি শুরু করার জন্য রামোজি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান রামোজি রাওকে ধন্যবাদ জানান এবং বলেন যে চিট স্কিমের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক বিনিয়োগ তাকে বছরের পর বছর ধরে আর্থিকভাবে উন্নতি করতে সাহায্য করেছে। তিনি বলেন, "আমি 1 লক্ষ টাকার চিট দিয়ে শুরু করেছিলাম এবং ধীরে ধীরে আমার বিনিয়োগ বাড়িয়েছি। সঠিক পরিকল্পনা এবং ধারাবাহিক অংশগ্রহণের কারণে আজ আমি আরও অনেক বড় বিনিয়োগ পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছি।"
আরেকজন গ্রাহক, রাজ, যিনি প্রায় দশ বছর ধরে এই কোম্পানির সঙ্গে আছেন, তিনি মার্গদর্শী চিট ফান্ডকে আর্থিক সংকটের সময়ে একটি নির্ভরযোগ্য সহায়ক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "যখনই গ্রাহকরা আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হন, এই প্রতিষ্ঠানটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করে। এর প্রক্রিয়াটি সহজ এবং গ্রাহক-বান্ধব।"
অ্যাডভোকেট রাজেশ পাটিল কালাবুরগি শাখার উদ্বোধনকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে এটি এলাকার মানুষের উপকারে আসবে। তিনি বলেন, "যদিও কোম্পানিটি হায়দ্রাবাদে শুরু হয়েছিল, এটি বেশ কয়েকটি শহরে প্রসারিত হয়েছে এবং এখন কালাবুরগিতে এর একটি শাখা রয়েছে। এই শাখাটি এখানকার মানুষকে আর্থিক সহায়তা এবং পরামর্শ প্রদান করবে। আমি আশা করি এটি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে এবং সম্প্রদায়ের সেবা করে যাবে।"
আরেকজন পুরোনো গ্রাহক বলেন যে, তাঁর এলাকায় শাখাটি খোলার আগে তিনি চিট স্কিমে অংশ নিতে কালাবুরগি থেকে রায়চুর যেতেন। তিনি বলেন যে, কালাবুরগিতে শাখা খোলার ফলে স্থানীয়দের জন্য বিনিয়োগ করা এবং কোম্পানির পরিষেবা গ্রহণ করা অনেক সহজ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, "আমার অভিজ্ঞতা খুবই মসৃণ ছিল। প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার কয়েক দিনের মধ্যেই টাকা আমার অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে গিয়েছিল এবং কাগজপত্র জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাকে কখনও কোনও বড় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি।"
নতুন শাখার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গ্রাহকরা প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের সুযোগ, সহজ কার্যপ্রণালী এবং আর্থিক সহায়তাকে কোম্পানির সঙ্গে তাদের দীর্ঘদিনের সম্পর্কের প্রধান কারণ হিসেবে তুলে ধরেছেন।
মার্গদর্শী চিট ফান্ডের 130তম শাখা খোলার মাধ্যমে, কোম্পানিটি উত্তর কর্ণাটকে তার উপস্থিতি আরও জোরদার করতে এবং এই অঞ্চলের মানুষ, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কাছে তার আর্থিক পরিষেবার পরিধি বাড়াতে চায়।