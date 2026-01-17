ETV Bharat / business

ধারের সীমা পার ! বাম জামানার 1.9 লক্ষ কোটির ঋণের বোঝা বেড়ে এখন 7 লক্ষ কোটি

বাম জামানার শেষে রাজ্যের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল 1 লক্ষ 90 হাজার কোটি টাকার কিছু বেশি যা এখন বেড়ে 7 লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে ৷

বাম জামানার পরবর্তী 15 বছরে বঙ্গের ঋণের বোঝা বেড়েছে 5 লক্ষ কোটি টাকা (প্রতীকী ছবি: ইটিভি ভারত)
By IANS

Published : January 17, 2026 at 8:37 PM IST

কলকাতা, 17 জানুয়ারি: চলতি 2025-26 আর্থিক বছরের প্রথম 9 মাসের প্রবণতা এবং পর্যালোচনাধীন আর্থিক বছরের বাকি তিন মাসের নির্ধারিত ঋণ গ্রহণের হিসাব অনুযায়ী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস শাসিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাজেটে নির্ধারিত ঋণ গ্রহণের পরিমাণ এবং 31 মার্চ, 2026 সালের মধ্যে তার আনুমানিক মোট ঋণের পরিমাণকে ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

চলতি অর্থবর্ষের (2025-26) বাজেট নথি অনুযায়ী, রাজ্য সরকারের এই বছরে বাজার থেকে মোট 81,972.333 কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার কথা ছিল। তবে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (RBI) তথ্য অনুযায়ী, রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই চলতি অর্থবর্ষের প্রথম 9 মাস (1 এপ্রিল, 2025 থেকে 31 ডিসেম্বর, 2025) পর্যন্ত সময়ে প্রায় 78,000 কোটি টাকা ঋণ নিয়ে ফেলেছে। তাই চলতি আর্থিক বছরের শেষ তিন মাসে বাজেটে নির্ধারিত ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ওই সীমা ছাড়িয়ে যাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে ৷

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য অনুযায়ী, আর্থিক বছরের বাকি তিন মাসে রাজ্য সরকার শেষ বাজেটে নির্ধারিত সীমার চেয়ে প্রায় 46,000 কোটি টাকা অতিরিক্ত ঋণ নিতে চলেছে। এর মধ্যে জানুয়ারিতে 14,500 কোটি টাকা, ফেব্রুয়ারিতে 14,000 কোটি টাকা এবং মার্চে 17,500 কোটি টাকা ঋণ বাজার থেকে নেওয়ার কথা রয়েছে।

সোজা হিসেবে এর অর্থ হল, 2025-26 সালের গোটা আর্থিক বছরে (1 এপ্রিল, 2025 থেকে 31 ডিসেম্বর, 2025 পর্যন্ত), পশ্চিমবঙ্গকে প্রায় 1,24,000 কোটি টাকা (প্রথম 9 মাসে 79,000 কোটি টাকা এবং বাকি তিন মাসে 46,000 কোটি টাকা) ঋণ নিতে হবে। এই ঋণের পরিমাণ আলোচ্য আর্থিক বছরের জন্য বাজেটে নির্ধারিত 81,972.333 কোটি টাকার বাজার ঋণের চেয়ে অনেকটাই বেশি।

একই আর্থিক বছরের সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী, আলোচ্য অর্থবর্ষের শেষে 31 মার্চ 2026 তারিখের মধ্যে রাজ্য সরকারের মোট ঋণের পরিমাণ বেড়ে 7,06,531.61 কোটি টাকা হবে বলে অনুমান করা হয়েছিল। এখন, 2025-26 সালের জন্য মোট বাজার থেকে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ আলোচ্য আর্থিক বছরের বাজেট নির্ধারিত ঋণ গ্রহণের পরিমাণকে অনেক বেশি ছাড়িয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে ৷ ফলে মোট ঋণও আনুপাতিকভাবে এবং যথেষ্ট পরিমাণে প্রত্যাশিত সংখ্যার চেয়ে বেশি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

34 বছরের বামফ্রন্ট শাসনের শেষ অর্থবছরে, অর্থাৎ 2010-11 আর্থিক বছরের শেষে, রাজ্য সরকারের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল 1 লক্ষ 90 হাজার কোটি টাকার কিছু বেশি। এর পরবর্তী 15 বছরে তৃণমূল কংগ্রেস শাসিত পশ্চিমবঙ্গের মোট ঋণের পরিমাণ 7 লক্ষ 6 হাজার 500 কোটি টাকা ছাড়িয়েছে ৷

