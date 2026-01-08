ETV Bharat / business

অধিকাংশ ভারতীয় পেশাদার 2026-এ চাকরি, সংস্থা বদলের কথা ভাবছেন: রিপোর্ট

লিঙ্কডইনের সমীক্ষা অনুযায়ী, ভারতীয় পেশাদারদের একটি বড় অংশ 2026-এ নতুন পদ বা সংস্থার সন্ধান করছেন বা বলা যেতে পারে সংস্থা বদলের কথা ভাবছেন৷

অধিকাংশ ভারতীয় পেশাদার 2026-এ চাকরি, সংস্থা বদলের কথা ভাবছেন (গেটি ইমেজ)
By PTI

Published : January 8, 2026 at 5:46 PM IST

নয়াদিল্লি, 8 জানুয়ারি: বেশিরভাগ ভারতীয় পেশাদার 2026 সালের মধ্যে নতুন চাকরি বা পদ পরিবর্তনের জন্য অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। তবে, পেশাদার নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম লিঙ্কডইন পরিচালিত একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, পরিবর্তিত চাকরির বাজার, বর্ধিত প্রতিযোগিতা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ভিত্তিক নিয়োগ প্রক্রিয়া উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পেশাদারকে অপ্রস্তুত করে তুলেছে।

ভারতের 84 শতাংশ পেশাদার অপ্রস্তুত বোধ করছেন

লিঙ্কডইন পরিচালিত একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, প্রায় 84 শতাংশ ভারতীয় পেশাদার মনে করেন যে, তাদের নতুন চাকরি খুঁজে পেতে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয়নি। এর প্রধান কারণগুলির মধ্যে রয়েছে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্রমবর্ধমান ব্যবহার, দ্রুত পরিবর্তনশীল দক্ষতার চাহিদা এবং অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক চাকরির বাজার। প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের গতিতে পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কায় ভুগছেন দেশের অধিকাংশ পেশাদার। বর্তমানে, কোম্পানিগুলি শুধু ডিগ্রি বা অভিজ্ঞতার চেয়ে কার্যকর, সময়োপযোগী দক্ষতা এবং প্রযুক্তির সঙ্গে কাজ করার ক্ষমতাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। ফলে, অনেকেই এই নতুন মান পূরণের জন্য অপ্রস্তুত বোধ করছেন।

শূন্যপদের তুলনায় আবেদনকারী দ্বিগুণ

লিঙ্কডইন-এর তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 2022 সালের শুরু থেকে ভারতে যে কোনও শূন্যপদের জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। এর অর্থ হল, প্রতিটি চাকরির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আগের চেয়েও বেশি প্রার্থী রয়েছেন। এই ক্রমবর্ধমান ভিড় প্রতিযোগিতাকে অত্যন্ত কঠিন করে তুলেছে। এই কারণেই অনেক পেশাদার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও চাকরি পরিবর্তন করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। তারা মনে করছেন, শুধু পেশা বা সংস্থা পরিবর্তনই যথেষ্ট নয়, বরং নতুন যুগের নতুন চাহিদা অনুযায়ী নিজেদের প্রস্তুত করা আরও গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উপযুক্ত পেশাদার খুঁজে বের করাও একটি চ্যালেঞ্জ

এই পরিবর্তন শুধু চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের প্রায় 74 শতাংশ একমত যে, গত কয়েক বছর ধরে যোগ্য প্রতিভা বা পেশাদার খুঁজে পাওয়া আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। কোম্পানিগুলি এমন পেশাদারদেরও খুঁজছে যারা প্রযুক্তি, উদ্ভাবন এবং ব্যবসায়িক চাহিদার ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে। কারণ, অধিকাংশ সংস্থাই এখন দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, এমন প্রার্থীদের নিয়োগ করাতে চাইছে।

নিয়োগের পদ্ধতিতে AI পরিবর্তন আনছে

লিঙ্কডইন ইন্ডিয়ার সিনিয়র ম্যানেজিং এডিটর এবং ক্যারিয়ার বিশেষজ্ঞ নিরজিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, ভারতের চাকরির বাজারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এখন আর শুধু একটি হাতিয়ার নয়, এটি ক্যারিয়ার গঠন এবং প্রতিভা মূল্যায়নের ভিত্তি হয়ে উঠেছে। তাঁর মতে, বর্তমানে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল পেশাদারদের বোঝা যে তাদের বিদ্যমান দক্ষতা কীভাবে নতুন সুযোগে রূপান্তরিত করা যেতে পারে এবং কীভাবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। তাঁর মতে, যদি AI টুলগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে নিয়োগকর্তারা পেশাদারদের উপযুক্ত ভূমিকা সনাক্ত করতে, আরও ভালভাবে প্রস্তুত করতে এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতার উপর মনোনিবেশ করতে পারে।

2025 সালের নভেম্বরে সেন্সাসওয়াইড কর্তৃক পরিচালিত "উপভোক্তা এবং বিশ্বব্যাপী মানব সম্পদ পেশাদারদের অধ্যয়ন"-এর অংশ হিসেবে এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছিল। সমীক্ষায় 19,113 জন উত্তরদাতাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল যারা পূর্ণকালীন, স্বল্পকালীন অথবা বেকার ছিলেন এবং নতুন কর্মসংস্থান খুঁজছিলেন। অংশগ্রহণকারীদের বয়স 18 থেকে 79 বছর। এর পাশাপাশি, 6,554 জন বিশ্বব্যাপী মানব সম্পদ (HR) পেশাদারের সাক্ষাৎকারও নেওয়া হয়েছিল।

সম্পাদকের পছন্দ

