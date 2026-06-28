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'মেড ইন ইন্ডিয়া শুধু লেবেল নয়, এটি একটি জাতীয় দায়িত্ব', মত পীযূষ গোয়েলের

একটি পোস্টে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন, ভারতীয় উদ্যোক্তাদের জন্য গুণমান শুধুমাত্র একটি ব্যবসায়িক মানদণ্ডই নয়, বরং দেশের প্রতি একটি দায়িত্ব।

Piyush Goyal
কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল (ফাইল ছবি: আইএএনএস)
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By PTI

Published : June 28, 2026 at 2:03 PM IST

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নয়াদিল্লি, 28 জুন: কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল শনিবার বলেছেন, ভারতীয় উদ্যোক্তাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, যখন তাঁরা কোনো পণ্যে 'মেড ইন ইন্ডিয়া' লেবেল ব্যবহার করেন, তখন তাঁরা শুধুমাত্র নিজেদেরই নয়, সমগ্র দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 'এক্স'-এ একটি পোস্টে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন, ভারতীয় উদ্যোক্তাদের জন্য গুণমান শুধুমাত্র একটি ব্যবসায়িক মানদণ্ডই নয়, বরং দেশের প্রতি একটি দায়িত্ব। লন্ডনে অনুষ্ঠিত একটি ব্যবসায়িক পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সাক্ষাৎ হওয়া তামিলনাড়ুর আম্বুরের ফ্লোরেন্স শু কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা আকিল পানারুনার উদাহরণ তুলে ধরেন পীযূষ গোয়েল।

ফ্লোরেন্স শু কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা জানান যে, একজন আন্তর্জাতিক ক্রেতা কায়রো বিমানবন্দরে একজোড়া বিলাসবহুল হুগো বস জুতো দেখতে পান। তিনি যখন লেবেলটি দেখলেন, তাতে লেখা ছিল "মেড ইন ইন্ডিয়া"। জুতোজোড়া তাঁর কোম্পানিতেই তৈরি হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী বলেন যে, “আকিলের মতো উদ্যোক্তাদের জন্য গুণমান শুধুমাত্র কোম্পানির কর্মক্ষমতার পরিমাপক নয়, বরং এটি দেশের প্রতি তাদের দায়িত্ব।” তিনি জানান যে, আকিলের কাজ শুধু ভারতীয় কারুশিল্পকে বিশ্বজুড়ে বড় বড় ব্র্যান্ডের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তিনি গ্রামীণ এলাকায় ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন, উৎপাদন খাতে নারীদের ক্ষমতায়ন করেছেন এবং 'জিরো লিকুইড ডিসচার্জ'-এর মতো পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তি গ্রহণ করেছেন।

পীযূষ গোয়েল আরও বলেন, “ভারত-ব্রিটেন ব্যাপক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য চুক্তি (CETA)-র মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার হওয়ায় আকিলের মতো উদ্যোক্তারা সমগ্র বিশ্বকে প্রমাণ করে দিচ্ছেন যে 'ব্র্যান্ড ইন্ডিয়া' আজ বিশ্বব্যাপী সর্বোচ্চ মানের অধিকারী।” তিনি এমন সকল উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন, যাঁরা 'মেড ইন ইন্ডিয়া'-কে আস্থা, উৎকর্ষ ও গর্বের প্রতীকে পরিণত করছেন এবং বিশ্বের জন্য নতুন মানদণ্ড স্থাপন করছেন।

দিনের শুরুতে, পীযূষ গোয়েল এশিয়া হাউস এবং বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সংস্থাগুলির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটি গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নেন, যেখানে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব জোরদার করা এবং ভবিষ্যতের নতুন সুযোগ নিয়ে আলোচনা হয়। তিনি জানান যে, বৈঠকে ভারতের শক্তিশালী উৎপাদন পরিকাঠামো এবং বিভিন্ন খাতে এর বিপুল সম্ভাবনার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ভারত-ব্রিটেন সিইটিএ দুই দেশের মধ্যে অংশীদারিত্বকে আরও জোরদার করতে পারে।

গোয়াল ইউকে ইন্ডিয়া বিজনেস কাউন্সিল (ইউকেআইবিসি)-এর সদস্যদের সঙ্গে একটি আলাপচারিতামূলক মধ্যাহ্নভোজ সভারও আয়োজন করেন, যেখানে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় কোম্পানির শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, “এই আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নতুন ব্যবসায়িক সুযোগ চিহ্নিত করা, বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা এবং বিভিন্ন খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে যৌথ উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।” তিনি ভারতের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করার ওপরও জোর দেন।

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