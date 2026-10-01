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উৎসবের মরসুমের মুখেই মূল্যস্ফীতির ধাক্কা, ফের বাড়ল রান্নার গ্যাসের দাম

মধ্যেপ্রাচ্যে চলা উত্তেজনা, সরবরাহ ঘাটতির মধ্যেই 1 অক্টোবর থেকে ফের রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছে ৷ এর প্রভার পড়তে চলেছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন বাজেটে ৷

LPG PRICE HIKE
ফের বাড়ল রান্নার গ্যাসের দাম (ফাইল ছবি)
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By PTI

Published : October 1, 2026 at 10:52 AM IST

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নয়াদিল্লি, 1 অক্টোবর: ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং সরবরাহ ঘাটতির মধ্যে নতুন মাস শুরু হতেই বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম আবারও বেড়েছে। 1 অক্টোবর থেকে বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বেড়েছে। বিভিন্ন শহরে একটি 19-কেজির সিলিন্ডারের দাম 71.50 টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। এর প্রভার পড়তে চলেছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন বাজেটে ৷

উৎসবের মরসুম শুরু ঠিক আগে এই মূল্যবৃদ্ধি রেস্তোরাঁ, হোটেল, ক্যাটারার এবং বাণিজ্যিক এলপিজি ব্যবহারকারী অন্যান্য ব্যবসার উপর খরচের বোঝা বাড়িয়ে দিতে পারে।

কোন শহরে রান্নার গ্যাসের দাম কত হল ?

দিল্লিতে, 19 কেজি বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম সেপ্টেম্বরে 2,747.50 টাকা থেকে 62.50 টাকা বেড়ে 2,810 টাকা হয়েছে। সেপ্টেম্বরে দাম আরও 9.50 টাকা বাড়ানো হয়েছিল। মুম্বইতে নতুন বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের নতুন দাম 2,764 টাকা, যেখানে চেন্নাইতে দাম বেড়ে 2,983 টাকা হয়েছে। কলকাতায় বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম 2,884 টাকা থেকে 70 টাকা বেড়ে 2,954 টাকা হয়েছে ৷ একইভাবে, পটনায় দাম 71.50 টাকা বেড়ে 3,100.50 টাকা হয়েছে।

ডমেন্টিক সিলিন্ডারের দাম অপরিবর্তিত রয়েছে

ডমেন্টিক সিলিন্ডারের গ্রাহকদের জন্য কিছুটা স্বস্তির খবর ! কারণ, ডমেন্টিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বাড়ানো হয়নি। ডমেন্টিক এলপিজি সিলিন্ডারের দামে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। একটি ডমেন্টিক সিলিন্ডারের দাম দিল্লিতে 942 টাকা, মুম্বইতে 941.50 টাকা, কলকাতায় 968 টাকা এবং চেন্নাইতে 957.50 টাকা রয়েছে।

1 অক্টোবর, 2026 থেকে ভর্তুকি মূল্যে এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার বুক করার জন্য গ্রাহকদের বায়োমেট্রিক আধার যাচাইকরণ (বিএএ / ই-কেওয়াইসি) সম্পন্ন করতে হবে। যাদের ইতিমধ্যে ই-কেওয়াইসি আছে, তাদের ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন হবে না। যেসব গ্রাহক বায়োমেট্রিক যাচাইকরণ সম্পন্ন করেননি, তারা আর ভর্তুকিযুক্ত হারে রান্নার গ্যাস বুক করতে পারবেন না। তবে, গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহ বা বুকিং বন্ধ করা হবে না। গ্রাহকরা তাদের ই-কেওয়াইসি (e-KYC) সম্পন্ন করার পর পুনরায় ভর্তুকিযুক্ত হারে সিলিন্ডার পেতে শুরু করবেন।

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LPG PRICE
এলপিজি সিলিন্ডারের দাম
AVIATION FUEL PRICE
LPG PRICE HIKE

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